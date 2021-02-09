Бой Волкова и Оверима на «Рен-ТВ» посмотрели 3 миллиона телезрителей

В минувшее воскресенье, 7 февраля, телеканал «Рен-ТВ» провел в прямом эфире трансляцию главного боя UFC Fight Night 184 в тяжелом дивизионе Александра Волкова и Алистара Оверима. Бой завершился победой Волкова нокаутом.

Показ состоялся на эксклюзивных правах в рамках проекта «Бойцовский клуб Рен-ТВ».

По данным Mediascope бой собрал у телеэкранов только в крупных городах страны почти 1,2 миллиона человек, доля среди мужчин старше 18 лет составила 22,2 процента.

При этом, по данным аналитических служб канала, всего по стране турнир смотрели более 3 миллионов человек, а доля среди мужчин целевой аудитории 25-54 была еще выше — 23,7 процента.

«Рен-ТВ» занял первое место в данном временном слоте во всех возрастных категориях.