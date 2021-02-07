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Менеджер Волкова: «Сирил Ган — это очередной хайп-трейн, не верю в него»

09:55
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Менеджер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова — Иван Банников — поделился мнением о поединке между потенциальными соперниками россиянина, Сирилом Ганом и Жаирзиньо Розенструйком.

«Сирил Ган — очередной хайп-трейн, я не верю в него. Розенструйк — неплохой боец, но мы все видели, как он подрался с Алистаром, мы понимаем, что с ним сделает Александр. Если уж Оверим бил его все 5 раундов и просто расслабился в конце, то Александр бы просто не выпустил его из второго раунда, это точно», — сказал Банников.

Бой Ган — Розенструйк пройдет 27 февраля и станет главным событием турнира UFC Fight Night 186 в Лас-Вегасе. На счету 30-летнего Гана 7 побед в 7 поединках по правилам ММА, у 31-летнего Розенструйка 11 побед при 1 поражении.

(Илья Андреев)

Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

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