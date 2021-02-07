Менеджер Волкова: «От джеба Саши людей болтает в состоянии грогги. Американцы в шоке»

Менеджер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова — Иван Банников — оценил ударную мощь Волкова, которую тот продемонстрирвал в бою с Алистаром Оверимом на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18). Волков нокаутировал Оверима во втором раунде.

«Еще в предыдущем бою Уолта Харриса от Сашиного джеба левой начинало болтать, — отметил Банников в интервью «СЭ». — Соперники уже не просто пятятся от боли, а их болтает в состоянии грогги. Это уже другой уровень мощи. Посмотрите — Алистар пытался его перевести несколько раз, пытался входить в клинч, но у него ничего не получилось. Все из-за разницы в силе».

«Как и любой хороший студент, Саша учится всегда, — сказал менеджер. — Есть правило: у самурая нет вершины, у него есть путь. Александр в этом плане абсолютный фанат боевых искусств. Он будет совершенствоваться во всех аспектах своей подготовки. Мы видим, что сейчас он не просто один из претендентов на титул. Многие в США уже написали, что именно Волков — тот человек, который сможет доставить самые большие проблемы Миочичу. У Саши есть трудолюбие, потрясающие талант. Единственное, чего ему не хватает — веры в него болельщиков из России. Поверьте, у вас будет новый чемпион в тяжелом весе. Американцы от него в восторге, в шоке».

(Илья Андреев)