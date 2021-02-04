Бой Александр Волков — Алистар Оверим: вся информация о главном поединке UFC Fight Night 184.

Алистар Оверим, Нидерланды, 40 лет. Тяжелый вес. 47 побед, 18 поражений. Место в рейтинге тяжелого веса UFC: 5.

Александр Волков, Россия, 32 года. Тяжелый вес. 32 победы, 8 поражений. Место в рейтинге тяжелого веса UFC: 6.

Когда и где пройдет бой Волков — Оверим

Поединок между Алистром Оверимом и Александром Волковым возглавит шоу UFC Fight Nights 184, который состоится в Лас-Вегасе 7 февраля.

Во сколько начало боя UFC Fight Night 184

Ранний предварительный кард турнира стартует в 01.00 мск, а основной — в 04.00 мск. Оверим и Волков выйдут в клетку ориентировочно в 06.30 мск.

Где смотреть турнир и бой Волков — Оверим

Бои раннего предварительного карда (три боя) — платформа UFC Fight Pass.

Бои предварительного карда (пять боев) — UFC ТВ (сервисы Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» — 600-я кнопка), UFC Fight Pass.

Основной кард (шесть боев) — РЕН ТВ (начиная с 05.00 мск), UFC ТВ (сервисы Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» — 600-я кнопка), UFC Fight Pass.

Алистар Оверим. Фото AFP

Кто такой Алистар Оверим

40-летний Алистар Оверим — легенда единоборств. Он начал выступать в ММА еще в 1999 году. Известность получил в середине 2000-х, когда бился в Pride — на тот момент ведущем ММА-промоушене (статистика в Pride — 7 побед, 7 поражений). В 2007 году стал чемпионом Strikeforce в тяжелом весе, в 2010-м завоевал пояс Dream. Также в 2010-м выиграл Гран-при К-1 (профессиональный кикбоксинг). В 2011-м дебютировал в UFC, нокаутировав Брока Леснара.

Затем у голландца начались проблемы с допингом, а после реабилитации Оверим значительно потерял в мышечной массе. Внешние изменения Алистара удивительны. Когда он дрался в Pride, то был стройным парнем, затем превратился в огромного качка, теперь же Оверим просто громила без впечатляющего рельефа.

Карьера Оверима в UFC — качели, где брутальные победы (дос Сантос, Орловский, Штруве, Хант, Павлович, Олейник) сменяются сокрушительными поражениями (Антонио Силва, Браун, Ротвелл, Нганну, Миочич, Розенструйк). За титул Алистар бился один раз — в 2016-м со Стипе Миочича. Голландец отправил американского хорвата в нокдаун, но в результате потерпел поражение нокаутом — и все это было в первом раунде. Всего у Оверима 14 поражений нокаутом, среди них были и глухие, например, в бою с Франсисом Нганну в 2017-м. Однако Алистар стоит на своем: он все еще намерен забрать чемпионский пояс UFC.

Александр Волков. Фото USA Today Sports

Кто такой Александр Волков

Экс-чемпион Bellator и М-1 Волков начал в UFC с четырех побед подряд, должна была быть и пятая победа, но Александр за 15 секунд до конца поединка пропустил атаку Деррика Льюиса и проиграл нокаутом. Потом был выигрыш у Грега Харди, поражение единогласным решением судей от топового Кертиса Блейдса (при этом Волков бился очень неплохо, забрал последний пятый раунд) и убедительная победа нокаутом над Уолтом Харрис — фронт-киком в корпус. Когда-то худощавый Волков в бою с Харрисом выглядел просто огромным — он набрал 120 кг, а сейчас, за несколько дней до поединка с Оверимом, весит 122 кг.

В пользу Волкова — габариты (рост — 2 метра ровно), возраст, функционалка и, само собой, пробитый подбородок Оверима, а в ударной мощи Александр в последнее время прибавил. При этом голландец считает, что сейчас он сам находится в лучшей форме в жизни. И это при том, что в конце 2000-х он считался самым серьезным соперником для Федора Емельяненко, который тогда властвовал в тяжелом весе. Однако Волков согласен в Оверимом. Почему — российский боец объяснил в интервью «СЭ».

«Если говорить о его физической силе, выносливости, наверное, он не на пике, — сказал Волков. — Все же обычно спортсмены обретают максимальную физическую силу в промежутке от 25 лет до 35. А вот что касается его психологического, ментального настроя, думаю, сейчас он находится в максимально хорошей форме. Об этом говорят его бои. Он стал более грамотно рассчитывать силы, стал более умным бойцом, к 40 годам наконец-то повысил свой бойцовский IQ. Теперь Оверим разбирает оппонентов, чего не было раньше, по крайней мере, я не видел. Плюс он стал делать упор не только на ударную технику, но и на борцовскую, причем применяет ее достаточно вовремя — когда человек устает, он это использует. Так что можно сказать, что сейчас бойцовская форма Оверима в целом максимально хорошая».

На вопрос, сколько ему еще нужно побед для получения титульного боя, Волков ответил, что об этом можно будет рассуждать только после поединка. Но очевидно, что в случае выигрыша у Оверима чемпионский бой с участием Волкова может состояться уже в течение года.

Александр Волков — Алистар Оверим.

Прогноз на бой Волков — Оверим

Несмотря на заслуги Оверима, Волков — фаворит боя. Его шансы оцениваются 1,5 к 2,5.

Результат боя Волков — Оверим

Бой продлится 3 раунда по 5 минут каждый. Если победитель не будет определен досрочно (нокаут и технический нокаут, болевой или удушающий прием), его назовут судьи (по счету записок рефери — единогласно или раздельным решением).