Тренер Мамедов назвал победу Волкова над Оверимом предсказуемой

Тренер Вели Мамедов заявил, что исход поединка в рамках турнира UFC Fight Nights 184 между Александром Волковым и Алистаром Оверимом был предсказуемым.

«Исход поединка был довольно-таки предсказуем, поскольку у Оверима давно не было победных серий. И в силу того, что ему 40 лет все-таки, это уже не тот Оверим, что был раньше», — цитирует Мамедов «РЕН ТВ».

Он также отметил, что Волков прибавил в мощи и кондициях и вообще находился в прекрасной физической форме.

«Молодой Саша, перспективный, побил... так сказать, угасающую звезду», — подчеркнул Мамедов.

32-летний Волков победил 40-летнего Оверима техническим нокаутом во втором раунде. На счету россиянина 33 победы и 8 поражений в ММА. У голландца 47 побед и 19 поражений. После поединка оба бойца попали в больницу.