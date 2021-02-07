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Футболист Дзюба поздравил Волкова с победой над Оверимом на UFC Вегас 18

11:23
Футболист Дзюба поздравил Волкова с победой над Оверимом на UFC Вегас 18. Фото Instagram
Футболист Дзюба поздравил Волкова с победой над Оверимом на UFC Вегас 18. Фото Instagram
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поздравил российского бойца Александра Волкова с победой нокаутом над Алистаром Оверимом в главном бою турнира UFC Вегас 18.

Футболист поздравил также тренера Волкова Тараса Кияшко.

— С победой! Болели, переживали, лучшие, — написал Дзюба в сториз Instagram.

На счету 32-летнего Волкова стало 33 победы и 8 поражений в ММА. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений.

Ранее менеджер Волкова, Иван Банников сообщил, что российского бойца отвезли в больницу после поединка. У него диагностировал ушиб ноги.

Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

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