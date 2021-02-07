«Большой папа» прокомментировал победу Волкова над Оверимом

Российский боец Денис «Большой папа» Вильданов прокомментировал победу Александра Волкова над голландцем Алистаром Оверимом в поединке на турнире UFC Fight Night 184.

«Оверим — это имя, имя очень громкое. Это имя хорошего ударника, он всегда славился хорошей ударкой. То ли не его день, то ли настолько стал крутым, мощным Александр Волков, что он просто ни одного шанса на протяжении всего боя не оставил. Он как удар, хладнокровно, планомерно работал. Он просто задавил его. Я думаю, что все-таки в какой-то момент боя Оверим взорвется, какую-то крутую комбинацию, но просто его перебили. Такое ощущение, что он вообще вышел с противником на две головы выше по уровню, чем он сам. Поэтому просто жесткое доминирование Александра Волкова», — цитирует РЕН ТВ Волкова.

32-летний Волков победил 40-летнего Оверима техническим нокаутом во втором раунде. На счету россиянина 33 победы и 8 поражений в ММА. У голландца 47 побед и 19 поражений. После поединка оба бойца попали в больницу.