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Оверим сообщил, что Волков сломал ему нос

22:59
Александр Волков и Алистер Оверим. Фото Instagram
Александр Волков и Алистер Оверим. Фото Instagram

Боец ММА Алистар Оверим прокомментировал поражение от Александра Волкова на турнире UFC Fight Night 184. Волков победил соперника техническим нокаутом во втором раунде. По словам Оверима, он сломал нос в первом раунде.

«Ты настоящий боец. Поздравляю с победой. Вчера был не мой день, — написал Оверим в Instagram. — Я не смог восстановиться после удара в первом раунде, когда сломал нос.

Сейчас для меня важно восстановиться и провести заслуженный отдых с семьей. Скоро я вернусь в спортзал.

Спасибо за поддержку! Я читал комментарии, ребята, вы лучшие!"

Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

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