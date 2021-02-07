Тренер Волкова рассказал о состоянии спортсмена после победы над Оверимом

Тарас Кияшко, тренер российского бойца Александра Волкова, рассказал о состоянии спортсмена после победы над голландцем Алистаром Оверимом на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18). Волков был госпитализирован после поединка из-за повреждения ноги.

«Ногу разбил. Перед боем была проблема, у него оба голеностопа были разбиты. Мы тренировались, били ногами, постоянно их реанимировали. Лед, лечение постоянно. Старая история. Во время спаррингов разбиваешь ногу, а времени на восстановление нет, потому что идет постоянная подготовка. Это не перелом, просто ушиб сильный», — сказал Кияшко на видео Youtube-канала «Разрешите вас перебить».

Волков нокаутировал Оверима во втором раунде. На счету 32-летнего россиянина стало 33 победы и 8 поражений в ММА. У 40-летнего голландца 47 побед и 19 поражений.