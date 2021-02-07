Сергей Харитонов: «Оверим был непонятный. Я такого живота у него никогда не видел»

Российский боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал «СЭ» победу Александра Волкова над Алистаром Оверимом на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18) в Лас-Вегасе. 32-летний Волков (33-8) нокаутировал 40-летнего Оверима (47-19) во втором раунде.

«Он [Оверим] вышел с животом, честно скажу, — сказал Харитонов. — Пузо сразу было видно. Если вот у меня пузо болтается, значит, форма у меня не самая лучшая. Он сам по себе [в бою] ничего не сделал. Саня моложе. Може быть, он [Оверим] уже сдался и решил, что хватит — может, уже пора на пенсию. Он закрывался, уходил к клетке... Я ждал, когда Саня его уронит».

Харитонов хорошо знаком с Оверимом — они долгое время вместе тренировались — в последний раз ровно год назад.

«Но Саня мне тоже хороший товарищ, — отметил боец Bellator. — Я Сане позвонил перед боем, пожелал ему победы, и Тарасу (Кияшко, тренер Волкова) тоже набрал. Я и с одним хорошо общаюсь, и с другим. Но все же мне больше хотелось, чтобы победил Саня. Молодой, наш парень, в которого я всегда верил».

«Оверим был какой-то непонятный. Никогда такого живота у него не видел», — добавил Харитонов.

(Илья Андреев)