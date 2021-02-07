Дядя Хабиба считает, что Волков готов к титульному бою
10:20
Нурмагомед Нурмагомедов, дядя Хабиба Нурмагомедова, в беседе с «СЭ» прокомментировал победу российского бойца Александра Волкова над голландцем Алистаром Оверимом в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18).
«Отличный бой и победа. Поздравляю Александра! Все четко сделал. Волков готов к титульным боям, все же видели это нокаут. Нужно пробовать», — сказал Нурмагомедов.
7 февраля Волков выиграл бой техническим нокаутом во втором раунде пятираундового поединка. На счету 32-летнего Волкова 33 победы и 8 поражений в ММА. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений.
(Сергей Федоров)
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