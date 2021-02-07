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Дядя Хабиба считает, что Волков готов к титульному бою

10:20
Александр Волков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Волков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нурмагомед Нурмагомедов, дядя Хабиба Нурмагомедова, в беседе с «СЭ» прокомментировал победу российского бойца Александра Волкова над голландцем Алистаром Оверимом в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18).

«Отличный бой и победа. Поздравляю Александра! Все четко сделал. Волков готов к титульным боям, все же видели это нокаут. Нужно пробовать», — сказал Нурмагомедов.

7 февраля Волков выиграл бой техническим нокаутом во втором раунде пятираундового поединка. На счету 32-летнего Волкова 33 победы и 8 поражений в ММА. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений.

(Сергей Федоров)

Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

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