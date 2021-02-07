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Камил Гаджиев прокомментировал победу Волкова над Оверимом

12:40
Камил Гаджиев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камил Гаджиев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился своими впечатлениями и бое Александра Волкова и Алистера Оверима на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18).

«На самом деле у Александра сейчас очень плодотворный период, прибавляется от боя к бою, молодец. Растет его профессионализм. Для Волкова победа очень важна, как инструмент продвижения бойца. О нем говорят, и это позволяет проявлять ему свои амбиции. Желаю ему оставаться в таком же тонусе»

Также Гаджиев оценил и соперников Александра Волкова.

«До пояса UFC в тяжелом весе осталось совсем мало побед. Я бы сказал, что наибольшая опасность для всех — это Фрэнсис Нганну. Если дело дойдет до боя с ним, то нужно драться очень умно , коварный и опасный боец. Остальных тоже со счетов списывать ненужно, с каждым из них может получиться тяжелый бой. Это тяжеловесы UFC, главная организация мира, самые опасные ребята на свете», — сказал Гаджиев «СЭ».

Накануне 32-летний Волков победил 40-летнего Оверима техническим нокаутом во втором раунде. На счету Александра 33 победы и 8 поражений в MMA, у Алистара — 47 побед и 19 поражений.

(Елизавета Денисова)

Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

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