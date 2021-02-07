Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    UFC Волков – Оверим

Боец Александр Волков выписан из больницы после боя

13:34
Александр Волков. Фото Instagram
Александр Волков. Фото Instagram

Тренер бойца Александра Волкова Тарас Кияшко сообщил, что россиянина выписали из больницы после боя.

Напомним, сразу после поединка с Алистаром Оверимом на турнире UFC в Лас-Вегасе Волков уехал ко врачу из-за небольшого повреждения ноги.

«Отпустили из больницы, все в порядке», — цитирует Кияшко ТАСС.

Ранее сегодня, 7 февраля, стало известно, что Оверим также попал в больницу. Бойцы лежали в одной палате.

Волков нокаутировал Оверима во втором раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе. На счету 32-летнего россиянина стало 33 победы и 8 поражений в ММА. У 40-летнего голландца 47 побед и 19 поражений.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10642711

Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир