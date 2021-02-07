Вартанян прокомментировал победу Волкова над Оверимом

Боец АСА Эдуард Вартанян прокомментировал победу россиянина Александра Волкова над голландцем Алистаром Оверимом на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18).

«Да, я перед боем давал прогноз, что бой закончится во втором или третьем раунде. Чуйка ли это? Нет, это работа. Это исключительно результат его работы. Я видел, как он работает, что он делает. Я думаю, что у него должен быть президентский бой. И бой за пояс», — цитирует Metaratings Вартаняна.

7 февраля Волков нокаутировал Оверима во втором раунде пятираундового поединка. На счету 32-летнего россиянина 33 победы и 8 поражений в ММА. У 40-летнего голландца 47 побед и 19 поражений.