Тактаров уверен, что Волков станет чемпионом UFC
12:17
Ветеран ММА Олег Тактаров в беседе с «СЭ» прокомментировал победу российского бойца Александра Волкова над голландцем Алистаром Оверимом в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18).
— Вы всегда позитивно отзываетесь об Александре Волкове. Чем он вам нравится?
— Образованный, воспитанный и несгибаемый.
— Такой Волков может стать чемпионом UFC?
— И станет им! — сказал Тактаров.
7 февраля Волков нокаутировал Оверима во втором раунде пятираундового поединка. На счету 32-летнего россиянина 33 победы и 8 поражений в ММА. У 40-летнего голландца 47 побед и 19 поражений.
(Данил Алешин)
«Поверьте, у вас будет чемпион UFC в тяжелом весе». Что ждет Волкова после победы над Оверимом
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю