Тактаров уверен, что Волков станет чемпионом UFC

Ветеран ММА Олег Тактаров в беседе с «СЭ» прокомментировал победу российского бойца Александра Волкова над голландцем Алистаром Оверимом в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18).

— Вы всегда позитивно отзываетесь об Александре Волкове. Чем он вам нравится?

— Образованный, воспитанный и несгибаемый.

— Такой Волков может стать чемпионом UFC?

— И станет им! — сказал Тактаров.

7 февраля Волков нокаутировал Оверима во втором раунде пятираундового поединка. На счету 32-летнего россиянина 33 победы и 8 поражений в ММА. У 40-летнего голландца 47 побед и 19 поражений.

(Данил Алешин)

«Поверьте, у вас будет чемпион UFC в тяжелом весе». Что ждет Волкова после победы над Оверимом

