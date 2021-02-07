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Волкову диагностировали ушиб ноги после боя с Оверимом

10:03
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Российскому бойцу Александру Волкову диагностировали ушиб ноги после поединка с голландцем Алистаром Оверимом. Об этом 7 февраля сообщил тренер россиянина Тарас Кияшко.

«У Саши нет перелома, диагностировали сильный ушиб. Он по протоколу пока еще в больнице, но минут через 20 выпустят», — цитирует ТАСС Кияшко.

Волков нокаутировал Оверима во втором раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Ранее менеджер Волкова, Иван Банников сообщил, что российского бойца отвезли в больницу после поединка.

На счету 32-летнего Волкова стало 33 победы и 8 поражений в ММА. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10642249

Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

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