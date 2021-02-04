У Валиева изменился соперник на турнире UFC Fight Night 184

Российский боец Тимур Валиев встретится с Мартином Дэйем на турнире UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе, сообщает пресс-служба промоушена на официальном сайте 4 февраля.

Ранее соперником 30-летнего россиянина, который выступает в легчайшем дивизионе, был еще один американец Хулио Арсе, однако за несколько дней до боя у него выявлен коронавирус.

Всего в UFC Валиев провел один бой, уступив в августе прошлого года техническим нокаутом во втором раунде Тревису Джонсу. Позже поединок был признан несостоявшимся из-за следов каннабиноидов у соперника.

В главном бою вечера Fight Night 184 встретятся Александр Волков и Алистар Оверим. РЕН ТВ будет транслировать поединок в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в 5:00 по московскому времени.