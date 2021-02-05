Александр Волков: «Последний раз общались с Абдулманапом после моего боя с Харди»

Российский тяжеловес Александр Волков рассказал о последнем разговоре с отцом Хабиба Нурмагомедова Абдулманапом.

«Последний раз мы с ним общались на UFC в Москве, когда я подрался с Харди. Мы общались в отеле, он был немножко огорчен, что какие-то ребята из его команды проиграли, но в принципе общение было очень теплым, он поздравил меня с победой, мы с ним в принципе общались очень хорошо.

Конкретно по Льюису он говорил общие вещи, чтобы я был осторожен с ним. Предупреждал ли он меня об этом конкретном ударе Льюиса? Один удар очень сложно предсказать и сказать о нем. Но я это в принципе сам все понимал, был весь бой осторожен, но это тяжелый вес, тут один удар может решить. Но я сделал выводы, этот бой подтолкнул меня развиваться еще больше", — сказал Волков в интервью"Спорт-Экспресс" на медиа-дне к UFC Vegas 18.

6 февраля Александр Волков подерется с Алистаром Оверимом в главном событии вечера на UFC Vegas 18.