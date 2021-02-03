Российский боец Александр Волков проведет бой против легенды смешанных единоборств Алистара Оверима из Нидерландов в главном событии турнира UFC Fight Night 184.

Вечер единоборств UFC пройдет на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 6 на 7 февраля по московскому времени. Основной кард шоу стартует в 4.00 (мск) воскресенья, 7 февраля. Ориентировочное время выхода Волкова и Оверима на поединок в тяжелом весе — после 5.00 (до 6.00).

Бой Волков — Оверим в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Алистар Оверим — Александр Волков.

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32-летний россиянин Волков в ММА одержал 32 победы и потерпел 8 поражений. 40-летний голландец Оверим имеет рекорд 47-18.

После боя Волков — Оверим на нашем сайте будет доступен обзор лучших моментов главного поединка и других топ-событий турнира UFC Fight Night 184.