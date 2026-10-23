Волков расцвел после пересадки волос. Стал увереннее, нашел свой стиль и ударный медиаобраз

Преображение.

Александр Волков ярче всех отжег на пресс-конференции к UFC 333.

Он обратился к Алексу Волкановски и Дане Уайту с трибун как рядовой зритель, удачно сыграв наивного и неустроенного парня, который чуть ли не начинает в боях. Добавило то, как повел себя Уайт — то ли и правда не знал, кто такой Волков, то ли настолько хорошо подыграл.

В соцсетях UFC видео собрало больше 5 млн просмотров, обогнав дуэли взглядов Волкановски - Евлоева и Яна - Двалишвили. Это второй успех Александра в западных соцсетях за последний месяц. Недавно он смешно разбил в интервью Джоша Хокита, главного фрика UFC, и по-новому открылся для публики. Теперь американцы считают его чуть ли не самым забавным бойцом в лиге.

Волков всегда был с мозгами и юмором, но ему не хватало уверенности и подачи, ауры и стиля. Стиль он нашел относительно недавно — когда, наконец, подкачался и сделал пересадку волос. Волков, который дрался в UFC первые три года, был совсем другой — худощавый скромняга с прической студента-хорошиста. Затем начал качаться, построил себе мощный плечевой пояс и руки. Все бы отлично, если бы не одна проблема. В 2021 году Александр начал резко терять волосы и на бой с Марчином Тыбурой вышел почти лысым дядькой. Совсем не лучший вид, Волкову никак не идущий.

Фото соцсети

Облысение он, очевидно, переживал и грустно шутил по этому поводу на подкасте Hustle. «Мне уже пишут: «Саня, ты лысеешь». Америку открыли, елки-палки!» Но к следующему бою внезапная перемена — Волков снова с волосами и даже стильной прической.

Стало ясно, что это не чудесное преображение, не витамины с кальцием, а пересадка волос. Появляется новый Волков — уверенный в себе, любящий работать в кадре, шутник и затейник. Стиль одежды меняется на более смелый и яркий, волосы отращиваются, и через время у Александра уже совсем длинная шевелюра.

Фото соцсети

Под такую прическу и стать уже можно много всего надеть и много где показаться. Он становится еще раскованнее, все чаще акцентирует внимание на прическе и внешности. Было видно, что Александр стал другим, но когда мы спросили о причине, от ответа ушел.

«Повлияла ли пересадка на медийное продвижение? Звучит как манипуляция. При чем здесь пересадка волос? Так же можно сказать, что это случилось после того, как я сделал татуировку. Ну если вам так хочется в это верить — то пусть будет так, если вы меня так убеждаете в этом! Хорошо, как скажете».

К бою против Куниева Волков сделал стрижку покороче и завел волосы наверх. Смотрится тоже отлично, новый вид отметил даже Волкановски. «Прекрасная стрижка, красивые волосы».

Новой известности и образу Волкова можно только порадоваться — правда, с долей грусти. Очень жаль, что все это пришло только на закате карьеры. Если бы он подкачался, пересадил волосы, нашел стиль 6-8 лет назад... шутил бы, делал сценки и креатив — сейчас бы у него было 5-7 млн подписчиков и 5-6 титульных боев.

В 38 он выглядит лучше, чем в 28, омолодился и похорошел — но, увы, с формой такого преображения под 40 лет не бывает. Скорость, реакция, восстановление только хуже. Сколько еще будет боев в пиковых кондициях? Звоночки были с Алмейдой, затем слабый бой с Акостой, и теперь совсем серьезный соперник. Куниев — уникальная и очень неудобная манера. Он дерется как маленький боец, при этом довольно крупный, габаритный тяж. Здорово умеет сближаться, а вблизи разбивает и наносит серьезный ущерб. Если Александр не удержит его на дистанции, на ближней ему не справиться. Павловича он удержал на длинной и разбил, но Куниев сокращает дистанцию разнообразнее, а вблизи дерется лучше Павловича. Коленями бьет на убой, Форчуну переломал ими ребра.

Если Александр все-таки победит, его резюме и долголетие на таком уровне будут чем-то уникальным. 52 боя в профессионалах, больше всех в текущем ростере UFC, и 7-1 в последних 8 боях. Фактически 8-0, если бы не судьи с Ганом. Вопрос только — будет ли за победу титульный бой. Если победа яркая, если снова будет креатив — в октагон-интервью или на конференции — то тут прокатить уже не должны.

ММА UFC: Волков — Куниев