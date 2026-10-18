Волков — лучший боец в истории UFC из тех, кто не бился за пояс. Это подтверждают цифры

Россиянин почти десять лет находится среди сильнейших тяжеловесов.

Александр Волков провел в UFC 19 поединков, одержал 14 побед и потерпел пять поражений. За десять лет россиянин неоднократно поднимался в тройку сильнейших тяжеловесов, а также побеждал бывшего чемпиона и претендентов на пояс, однако ни разу не получил титульный шанс. По совокупности достижений 37-летнего Волкова можно назвать лучшим бойцом в истории UFC среди тех, кто никогда не дрался ни за основной, ни за временный чемпионский титул. И дело не только в продолжительности его карьеры.

Десять побед над бойцами из топ-10

За время выступлений в UFC Волков встретился с 17 рейтинговыми соперниками в 19 поединках. В этих боях он одержал 12 побед и потерпел пять поражений. Получается, почти 90 процентов его выступлений пришлись на противников из топ-15, а 12 из 14 побед были над бойцами, входившими в рейтинг непосредственно перед встречей. Нерейтинговыми на момент поединка были только Рой Нельсон и Грег Харди.

Если сузить выборку до десяти сильнейших тяжеловесов, результат тоже впечатляет. Волков одержал десять побед над представителями топ-10. Среди них Фабрисиу Вердум, Алистар Оверим, Стефан Штруве, Уолт Харрис, Марчин Тыбура, Жаирзиньо Розенстрайк, Тай Туиваса, Сергей Павлович, Жаилтон Алмейда и Вальдо Кортес-Акоста. Еще дважды он побеждал бойцов, занимавших места с 11-го по 15-е, — Тимоти Джонсона и Александра Романова.

При этом процент побед Волкова в UFC составляет 73,7. Он выиграл почти три четверти проведенных боев, а половину своих побед одержал досрочно. Шесть соперников россиянин нокаутировал, еще одного заставил сдаться. Для тяжеловеса, который большую часть карьеры встречается с рейтинговыми противниками, такие количество побед и уровни оппозиции — серьезный аргумент.

Почти 10 лет среди сильнейших

Другой показатель, по которому Волков превосходит практически всех конкурентов, — продолжительность пребывания в рейтинге. Согласно архиву FightIQ, россиянин находится в топ-15 тяжелого веса непрерывно с 21 ноября 2016 года. За это время он провел в рейтинге 472 недели. Это четвертая по продолжительности непрерывная серия в истории UFC среди представителей всех весовых категорий.

Впереди только Роберт Уиттакер (515 недель), Брайан Ортега (504) и Деррик Льюис (495), однако все трое уже дрались за чемпионский титул UFC. Таким образом, Волков обладает самой продолжительной непрерывной серией пребывания в рейтинге среди бойцов, которые ни разу не выходили на титульный бой. В июне 2025-го Александр поднялся на вторую строчку, которую занимает и сейчас.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почему Волков, а не Ассунсао, Миллер или Царукян

Одним из главных конкурентов Волкова в номинации «Лучший боец UFC без титульного шанса» можно считать Рафаэла Ассунсао. Бразилец провел в топ-5 легчайшего веса больше времени, чем россиянин: согласно сводному рейтинговому справочнику FightIQ, 263 недели против 247. У него также была серия из семи побед подряд. Но по остальным основным показателям преимущество у Александра.

Ассунсао завершил карьеру в UFC с 12 победами и семью поражениями. Его процент побед — 63,2 против 73,7 у Волкова. Бразилец одержал пять побед над рейтинговыми соперниками и трижды выиграл досрочно. У россиянина 12 таких побед и семь финишей. Кроме того, Ассунсао провел в топ-15 суммарно 363 опубликованные недели — на 109 меньше, чем Волков, который все свои 472 недели набрал без единого выпадания из рейтинга.

Еще один кандидат — Джим Миллер, абсолютный рекордсмен UFC по количеству побед. На его счету 28 выигрышей, из которых 20 досрочных. Волков значительно превосходит его по проценту побед: 73,7 против 59,6. При этом большая часть лучших выступлений Миллера пришлась на период до появления официальных рейтингов UFC в 2013 году, поэтому сравнивать количество побед над рейтинговыми соперниками напрямую было бы некорректно. Однако Миллер никогда не находился настолько долго среди десяти сильнейших легковесов, насколько Волков — среди тяжеловесов.

У Роналдо Соузы девять побед в UFC, семь из которых — над рейтинговыми соперниками. Гегард Мусаси одержал девять побед, включая восемь над бойцами топ-15. Это серьезные показатели, однако оба провели в UFC существенно меньше успешных поединков, чем Волков. Жуссиер Формига также долго находился среди главных претендентов, но завершил карьеру с девятью победами и семью поражениями.

Арман Царукян и Мовсар Евлоев превосходят Волкова по проценту побед. У первого 11 выигрышей при двух поражениях, у второго — 10 побед без единой неудачи. Однако на счету каждого пока только по пять побед над рейтинговыми соперниками. Евлоев также ни разу не выиграл в UFC досрочно. У обоих достаточно времени, чтобы превзойти Драго (Евлоев может сделать это уже 25 октября), но пока их достижения на длинной дистанции скромнее.

Фото Getty Images

Несколько раз оставался в одной победе от титула

Волкову не только долго удается удерживаться среди сильнейших — он неоднократно подходил вплотную к чемпионскому бою. В 2018 году россиянин выиграл четыре поединка подряд, включая встречу с третьим номером рейтинга и бывшим чемпионом UFC Фабрисиу Вердумом. Затем получил бой со вторым номером дивизиона Дерриком Льюисом.

Александр уверенно вел поединок, но за 11 секунд до его окончания был нокаутирован. Уже через четыре недели Льюис вышел против Даниэля Кормье в чемпионском бою. Таким образом, одна победа вполне могла обеспечить россиянину первый титульный шанс. Вместо этого ему пришлось заново проходить путь к вершине дивизиона.

Похожая ситуация повторилась в 2021 году. После досрочных побед над Уолтом Харрисом и Алистаром Оверимом Волков встретился с Сирилом Ганом, занимавшим третье место в рейтинге. Француз выиграл единогласным решением судей, а уже через шесть недель дрался с Льюисом за временный чемпионский пояс. Для Волкова это была еще одна упущенная возможность.

В декабре 2024 года Александр снова оказался близок к бою за пояс. Перед реваншем с Ганом он одержал четыре победы подряд, включая выигрыши у Тая Туивасы и Сергея Павловича. Однако француз победил раздельным решением судей, которое вызвало серьезные споры. С результатом не согласился даже Дана Уайт: после боя руководитель UFC лично сказал россиянину, что считает его победителем, и пообещал разобраться в ситуации.

Результат остался прежним. В октябре 2025 года Ган получил чемпионский бой с Томом Аспиналлом, а Волков встретился с пятым номером рейтинга Жаилтоном Алмейдой. Россиянин победил раздельным решением судей, после чего в мае 2026-го выиграл у четвертого номера Вальдо Кортеса-Акосты. Таким образом, за четыре года Александр одержал шесть побед в семи боях, причем единственным поражением за этот период осталось крайне спорное решение в реванше с Ганом.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В UFC предпочитают тех, кто ярче, а не тех, кто заслужил

Казалось бы, 14 побед в UFC, десять выигрышей над бойцами топ-10 и второе место в тяжелом весе должны были обеспечить Волкову чемпионский шанс. Однако в июне 2026 года UFC назначил бой за временный пояс между Ганом и Алексом Перейрой, который прежде ни разу не выступал в тяжелой категории организации.

Перейра заслужил особое положение благодаря чемпионствам в среднем и полутяжелом весе. Его попытка завоевать третий пояс представляла большой интерес для UFC. Но по достижениям непосредственно в тяжелом дивизионе у него не было оснований превосходить Волкова: на момент назначения поединка у бразильца было ноль побед в этой категории против 14 у россиянина.

Ган выиграл у Перейры техническим нокаутом, а в сентябре стал полноценным чемпионом, после того как Том Аспиналл освободил пояс из-за последствий травмы глаза. И UFC снова предпочел Волкову другого претендента. Первую защиту титула француз проведет 14 ноября против Джоша Хокита, который занимает четвертое место в рейтинге тяжелого веса.

На момент назначения чемпионского боя у 28-летнего американца было четыре победы в UFC. Он действительно добился заметных результатов, выиграв у Кертиса Блейдса и Деррика Льюиса, но его выступления в организации ограничиваются четырьмя поединками. У Волкова — 19 боев, 14 побед, из которых 12 над рейтинговыми соперниками. При этом россиянин находится в UFC почти десять лет, а Хокит дебютировал меньше года назад.

Самому Волкову на 24 октября назначили встречу с седьмым номером рейтинга Ризваном Куниевым, у которого две победы и одно поражение в UFC. Второй номер дивизиона должен снова побеждать менее опытного соперника, пока четвертый номер готовится к чемпионскому бою.

Конечно, отсутствие титульного поединка у Волкова нельзя объяснять только решениями руководства UFC. Россиянин пять раз проигрывал важнейшие встречи. Но все пять поражений он потерпел от бойцов, которые сами выходили на чемпионские поединки. Причем после каждой неудачи Александр оставался конкурентоспособным и возвращался в число сильнейших тяжеловесов.

У Миллера значительно больше побед, у Ассунсао была более продолжительная победная серия, а у Царукяна и Евлоева выше процент выигранных поединков. Но по сочетанию основных показателей Волков выглядит наиболее убедительным кандидатом на первое место. По совокупности этих достижений именно россиянин заслуживает звания лучшего бойца UFC, который ни разу не выходил на титульный поединок.