Петр Ян — Мераб Двалишвили: история противостояния перед третьим боем на UFC 333

Третий бой Петра Яна и Мераба Двалишвили состоится на турнире UFC 333 в Абу-Даби 24 октября.

Российский боец Петр Ян и представитель Грузии Мераб Двалишвили встретятся в третий раз на турнире UFC 333, который пройдет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок станет соглавным событием вечера и пройдет за титул чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг), которым владеет Ян. В предыдущих двух встречах соперники одержали по одной победе. Рассказываем об истории их противостояния, результатах последних боев и причинах организации третьего поединка.

История личных встреч Петра Яна и Мераба Двалишвили

Впервые Петр Ян и Мераб Двалишвили встретились 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США). На тот момент россиянин переживал неудачный период карьеры: после потери чемпионского пояса он уступил Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли и рассчитывал вернуться в борьбу за титул.

Однако Двалишвили оказался сильнее. Грузинский боец с первых минут навязал высокий темп и постоянно пытался перевести соперника в партер. За пять раундов Мераб совершил рекордные на тот момент для UFC 49 попыток тейкдауна, 11 из которых оказались успешными. В результате все трое судей отдали победу грузину со счетом 50:45.

Второй бой состоялся 6 декабря 2025 года на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе. На этот раз Двалишвили вышел в октагон в статусе чемпиона UFC в легчайшем весе, а Ян получил возможность вернуть потерянный титул.

Россиянин сумел сделать выводы из первого поражения. Он эффективнее защищался от проходов в ноги, активно работал в стойке и регулярно попадал по сопернику. По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу Яну — 49:46, 49:46, 48:47. Петр во второй раз стал полноценным чемпионом UFC в легчайшей весовой категории.

Таким образом, счет в личном противостоянии бойцов стал равным — 1-1. Оба поединка продлились все пять раундов и завершились единогласными решениями судей.

6 декабря 2025 года UFC 323 UD/Ян (победа) 5/5.00 11 марта 2023 года UFC Fight Night 221 UD/Двалишвили (победа) 5/5.00

Мераб Двалишвили и Петр Ян. Фото Getty Images

Третий бой на UFC 333

Третий бой Петра Яна и Мераба Двалишвили состоится в субботу, 24 октября 2026 года, на турнире UFC 333. Соревнования примет арена Etihad Arena в Абу-Даби. Поединок пройдет в легчайшем весе и будет рассчитан на пять раундов по пять минут.

Ян выйдет на бой в статусе действующего чемпиона, а Двалишвили — первого номера рейтинга дивизиона.

Главная причина организации третьего боя — результаты двух предыдущих боев. Двалишвили уверенно выиграл первый поединок, но затем уступил Яну в титульном реванше. При этом грузин до поражения трижды защитил пояс за один календарный год и сохранил высокое положение в рейтинге. До встречи с россиянином он победил Умара Нурмагомедова, Шона О'Мэлли и Кори Сэндхагена. Эти достижения позволили грузину получить возможность незамедлительного реванша.

Для Петра Яна третий поединок станет первой защитой чемпионского титула после его возвращения. Россиянину предстоит доказать, что победа в декабре не была случайностью. Двалишвили, в свою очередь, попытается вернуть пояс и повторить успех первого боя.

Таким образом, на UFC 333 соперники не только определят победителя трилогии, но и разыграют чемпионский титул в легчайшей весовой категории.

Поединок Ян — Двалишвили станет соглавным событием UFC 333. В главном бою вечера чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с россиянином Мовсаром Евлоевым.

Основной кард турнира начнется 24 октября в 21.00 по московскому времени. Точное время выхода Петра Яна и Мераба Двалишвили в октагон будет зависеть от продолжительности предыдущих поединков. Ориентировочно начало боя запланировано на 23.00 мск.