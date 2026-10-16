«Ямаец» из Польши, «канадец» Леснар. Не только Чимаев и Царукян выступали в UFC под флагами других стран

Так делают десятки бойцов UFC, и каждый случай индивидуален.

В UFC немало бойцов, родившихся и выросших в России, но представляющих другие страны. Хамзат Чимаев провел детство в Чечне, затем переехал в Швецию, под флагом которой дебютировал в UFC, а с 2023 года представляет ОАЭ. Арман Царукян вырос в Хабаровске, имеет российский паспорт, но выступает за Армению. Дамир Исмагулов родился в Оренбургской области, а во время карьеры в UFC сменил российский флаг на казахстанский.

Нассурдин Имавов родился в Хасавюрте, однако представляет Францию, куда переехал еще ребенком. Мухаммад Мокаев прожил первые 12 лет в Дагестане, затем перебрался в Великобританию. Тяжеловес Шамиль Газиев, уроженец Дагестана, представляет Бахрейн, Абус Магомедов, родившийся в Чечне, — Германию, а Армен Петросян, выросший в Красноярске, — Армению.

В этом тексте мы попытаемся разобраться, почему выступление под флагом другой страны не равно отсутствию патриотизма.

Арман Царукян. Фото Getty Images

Почему россияне выступают под другими флагами

Иностранный флаг не обязательно означает, что спортсмен перестал считать Россию своим домом. Например, Царукян неоднократно объяснял, что Армения для него — историческая родина, но именно в России он вырос и стал профессиональным бойцом. В декабре 2023 года Арман говорил, что считает себя российским спортсменом, представляющим Армению. А в другом интервью подчеркивал: если бы после поединка ему передали российский флаг, он поднял бы его точно так же, как армянский.

У Исмагулова похожая история. В 2019 году Дамир объяснял: Россия — его родина, где он вырос и где живут родственники, а Казахстан он представляет, потому что является этническим казахом. Причем сначала боец выступал в UFC под российским флагом, затем сменил его на казахстанский, хотя на тот момент продолжал оставаться гражданином России.

Дело в том, что UFC — не Олимпийские игры и не чемпионат мира среди национальных сборных. Здесь нет обязательства представлять государство, гражданином которого ты являешься, где вырос или занимался единоборствами. Боец может выбрать ту страну, с которой себя связывает, но иногда инициатива идет от руководства промоушена. Об этом еще в 2021 году рассказывал менеджер Саят Абдрахманов. Журналист «СЭ» спросил у него, почему Царукян в дебютном поединке против Ислама Махачева выступал за Армению, несмотря на российское гражданство. Оказалось, что такое предложение поступило от самого UFC.

«Именно в противостоянии с Исламом Махачевым нас попросили, чтобы он представлял Армению. А дальше он, в принципе, может выбирать. В каждом бою можно выбирать, какую страну ты хочешь представлять», — объяснил Абдрахманов.

Менеджер привел в пример Исмагулова, который первые два поединка в UFC провел под российским флагом, а в третьем уже представлял Казахстан. Для него даже изготовили соответствующую экипировку Reebok.

И это далеко не исключительно российская история. Подобных случаев в UFC десятки, причем некоторые зарубежные бойцы выбирали флаг другой страны, даже имея опыт выступлений за национальную сборную на Олимпийских играх.

Камару Усман. Фото Getty Images

Чемпионы UFC из Африки, ставшие спортсменами в США

Один из самых известных примеров — бывший чемпион UFC Камару Усман. Он родился в Нигерии, но уже в восемь лет переехал с семьей в США. Вырос в Техасе, занимался борьбой в американской системе школьного и студенческого спорта, а в 2010 году стал чемпионом второго дивизиона NCAA, выступая за университет Небраски в Кирни.

Усман прожил в Америке практически всю сознательную жизнь, получил образование, добился первых крупных успехов в спорте и начал карьеру в ММА. Тем не менее в UFC Камару выступает под нигерийским флагом. Более того, его младший брат Мохаммед, который тоже вырос в США и впоследствии попал в UFC, также представляет Нигерию.

Примерно такая же история у Исраэля Адесаньи. Он родился в Лагосе, но в десять лет переехал с родителями в Новую Зеландию. Там начал серьезно заниматься единоборствами и стал профессиональным кикбоксером, а затем чемпионом UFC. Однако в американском промоушене Адесанья выступает под нигерийским флагом. Причем до прихода в UFC Адесанья участвовал в кикбоксерских турнирах китайского промоушена Wu Lin Feng и выходил на некоторые поединки с флагом Китая.

Есть и другие примеры. Содик Юсуфф ребенком переехал из Нигерии в США, где получил спортивную подготовку и впоследствии американское гражданство, но продолжил представлять Нигерию. Дэвид Онама родился и вырос в Уганде, затем отправился в США, где начал профессиональную карьеру, но в UFC представляет Уганду.

Маккензи Дерн. Фото Getty Images

Американка под бразильским флагом, канадский олимпиец — под индийским

Бразильский флаг тоже не обязательно означает, что спортсмен родился в Бразилии. Хороший пример — Маккензи Дерн, которая появилась на свет в Финиксе, штат Аризона. Ее мать — американка, а отец — известный бразильский мастер джиу-джитсу Веллингтон Диас. Маккензи росла между двумя странами, свободно говорит на английском и португальском языках и имеет оба гражданства.

В UFC Дерн решила представлять Бразилию. В 2018 году она даже специально попросила организацию включить ее в состав участников турнира в Рио-де-Жанейро, чтобы выступить перед местными болельщиками. Ей пошли навстречу, и Маккензи победила Аманду Купер.

Американский боец Роб Фонт, родившийся в Массачусетсе, представляет Пуэрто-Рико, откуда родом его родители. Аналогичный выбор сделал Джимми Ривера — уроженец Нью-Джерси. При этом Пуэрто-Рико даже не является независимым государством, а его жители имеют американское гражданство.

В марте 2026 года Фонт встретился с Раулем Росасом — младшим, еще одним американцем по рождению. Росас появился на свет в США, но его родители — мексиканцы. В итоге в графике UFC у Фонта стоял флаг Пуэрто-Рико, у Росаса — Мексики, хотя оба родились на территории США. Поединок выиграл Росас единогласным решением судей.

Еще показательнее пример тяжеловеса Арджана Бхуллара. Он родился и вырос в Канаде в семье выходцев из Индии, занимался борьбой, в 2010 году выиграл Игры Содружества, а в 2012-м представлял Канаду на Олимпиаде в Лондоне. Однако в 2017 году Бхуллар подписал контракт с UFC и дебютировал там под индийским флагом. Причем первый поединок он провел именно в Канаде, в Эдмонтоне, где победил бразильца Луиса Энрике. Бхуллар не просто вырос в Канаде, а защищал ее честь на Олимпийских играх, но после перехода в UFC выбрал флаг исторической родины.

Илир Латифи. Фото Getty Images

Европейцы и Брок Леснар под канадским флагом

В Европе подобных случаев тоже хватает. Бывший боец UFC Илир Латифи родился и вырос в шведском Мальме, занимался борьбой и дважды выигрывал национальный чемпионат Швеции. Его родители — косовские албанцы, перебравшиеся в Скандинавию еще до рождения сына. Поэтому, несмотря на шведское гражданство и спортивное прошлое, в UFC Латифи представлял Албанию.

Не менее интересна история Илии Топурии. Будущий чемпион UFC родился в Германии, детство провел в Грузии, а подростком переехал в Испанию. Там он стал профессиональным бойцом и добился первых серьезных успехов в ММА. Впоследствии Топурия получил испанское гражданство, однако в UFC долгое время продолжал представлять Грузию, включая титульный бой против Макса Холлоуэя в октябре 2024 года.

Но зачем обязательно иметь родственников из другой страны, если можно просто переехать туда самому? Так поступил бывший чемпион UFC в тяжелом весе Брок Леснар. Леснар родился в Южной Дакоте, занимался борьбой в США и в 2000 году выиграл чемпионат первого дивизиона NCAA в составе университета Миннесоты. Затем прославился в рестлинге, а после перехода в ММА стал чемпионом UFC. Однако когда в июле 2016 года Леснар вернулся в октагон ради поединка с Марком Хантом, он неожиданно выбрал канадский флаг.

На пресс-конференции журналисты попросили Леснара объяснить решение. Ответ оказался предельно коротким: «Все просто: я там живу». К тому времени Леснар поселился с семьей на ферме в канадской провинции Саскачеван. И не видел ничего странного в том, чтобы на UFC 200 представлять Канаду, хотя родился, вырос и стал спортсменом в США.

Бенеил Дариуш. Фото Getty Images

Ассирийский флаг вместо американского и иранского

Но бывает и так, что боец представляет народ, у которого в наши дни вообще нет собственного государства. Американец Бенеил Дариуш родился в Иране в семье этнических ассирийцев, а в девять лет переехал в США, где начал заниматься единоборствами и стал профессиональным бойцом.

Ассирийцы — один из древних народов Ближнего Востока. Сегодня они живут преимущественно в Ираке, Иране, Сирии и других странах, но официальных государственных территорий у них нет. Зато есть национальный флаг, который Дариуш и решил использовать в UFC.

Поначалу Бенеил выходил на поединки с двусторонним полотнищем: с одной стороны был американский флаг, с другой — ассирийский. В интервью Bleacher Report в 2015 году Дариуш признавался, что сначала не задумывался о том, чтобы представлять целый народ. Но после нескольких выступлений увидел реакцию соотечественников и понял, насколько это для них важно.

Позднее возникли проблемы с техническим спонсором UFC — Reebok. По словам спортсмена, компания не позволяла демонстрировать флаги, не признанные олимпийским движением. Однако с апреля 2016 года ассирийский флаг появился непосредственно в телевизионной графике UFC рядом с фамилией Дариуша. До этого промоушен представлял его иранцем, а на официальном сайте организации он обозначается американским флагом.

Своя история и у Белала Мухаммада. Он родился и вырос в Чикаго, всю карьеру строил в США, но его родители — палестинцы. Поэтому Белал представляет Палестину. В марте 2025 года он даже публично обратился к UFC после того, как с его официальной страницы исчез палестинский флаг. Спортсмену пришлось связаться с Даной Уайтом, после чего обозначение вернули.

Петер Соботта. Фото Getty Images

Немецкий поляк, выбравший Ямайку

А вот бывший боец UFC Петер Соботта решил обойтись вообще без семейных и исторических связей со страной, которую представляет. Он родился в польском Забже, но уже в три года вместе с родителями переехал в Германию. Там вырос, получил образование и стал профессиональным бойцом. Проблемы возникли, когда у него начали постоянно спрашивать, кем он себя считает — поляком или немцем. В Германии Соботту воспринимали своим, в Польше тоже хотели видеть соотечественником. А сам он не понимал, почему должен выбирать только одну страну.

В 2015 году Соботта решил использовать польский флаг на экипировке Reebok. Тогда он объяснял, что Германия дала ему воспитание и спортивную подготовку, но польские корни остаются важной частью его жизни. Однако споры не закончились, и через год боец неожиданно объявил, что теперь будет представлять Ямайку. В 2016 году перед турниром UFC в Гамбурге Соботта рассказал о своем решении, а в мае 2017-го на взвешивании перед турниром в Стокгольме рядом с его именем появился ямайский флаг.

К этой стране Соботта не имел никакого отношения по происхождению. Он не жил там, не тренировался и на момент принятия решения даже ни разу не посещал остров. Просто с детства любил регги, слушал Боба Марли и симпатизировал ямайской культуре. А самое абсурдное случилось в бою Соботты с Леоном Эдвардсом, когда поляк под флагом Ямайки встретился с ямайцем под флагом Англии.

Но главным мотивом было нежелание бесконечно оправдываться перед болельщиками из Польши и Германии. Соботта признавался, что каждый раз, когда называл одну из этих стран, представители другой обижались. Поэтому решил выбрать третью, чтобы показать, насколько бессмысленно требовать от человека обязательной принадлежности к какой-то одной нации.

Майкл Пейдж. Фото Global Look Press

Британец, который вообще отказался от флага

Но дальше всех в этом вопросе пошел Майкл Пейдж. В отличие от Соботты, который выбрал третью страну, британский боец решил вообще не представлять никакое государство.

Пейдж родился в Лондоне, вырос в Великобритании, выступал в кикбоксинге, затем стал одной из главных звезд Bellator, а в марте 2024 года дебютировал в UFC. Однако зрители заметили, что в телевизионной графике рядом с фамилией Пейджа нет британского флага. Вместо него организация показывала серую плашку с изображением земного шара.

После победы над Шарабутдином Магомедовым в феврале 2025 года у Пейджа спросили на пресс-конференции, почему он отказался от британского флага. Боец объяснил, что не любит деление людей на группы по национальности, расе или социальному положению. «Мы все принадлежим к одной расе — человеческой. И я живу по этому принципу. Мне все равно, откуда вы, кем работаете, король вы или бедняк. Ко всем я буду относиться с одинаковым уважением», — говорил Пейдж.

В марте 2026 года перед турниром UFC в Лондоне спортсмен еще раз объяснил свою позицию в интервью SPORTbible: «Я не дерусь за какую-то страну. Эта страна не нанимала меня, чтобы я за нее дрался. Мой талант — это дар, который я получил, и я хочу показать его всему миру, всем любителям ММА».

По словам бойца, он не против символики вообще. Например, если бы существовал единый флаг ММА, он с удовольствием использовал бы его. При этом от Великобритании спортсмен не отказывался: продолжал жить в Лондоне, выступал перед местными болельщиками и ценил их поддержку. Просто не считал нужным подтверждать эту связь флагом в телевизионной графике.

История Пейджа хорошо показывает, почему нельзя судить о патриотизме бойца UFC по национальной символике. Для одного флаг означает страну рождения, для другого — происхождение родителей, для третьего — место проживания, а для четвертого вообще не имеет значения.

Поэтому претензии к Чимаеву, Царукяну, Исмагулову и другим выходцам из России исключительно из-за иностранного флага несостоятельны. Если считать такой выбор отказом от родины, то надо выражать аналогичное недовольство в адрес Усмана, Адесаньи, Леснара и десятков других бойцов. Но их истории показывают, что за одним и тем же решением могут стоять совершенно разные причины.