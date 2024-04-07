Биография Александра Волкова: жизнь и спортивная карьера российского бойца UFC
Александр Евгеньевич Волков
Прозвище: Драго
Дата рождения: 24 октября 1988 года
Место рождения: Москва, СССР
Рост: 201 см
Статистика в ММА: 37-10
Детство и юность Волкова
Будущий боец родился в семье инженеров, которые не занимались спортом на профессиональном уровне, но очень его любили. Отец Волкова выступал на соревнованиях по академической гребле и стрельбе из лука, а мама увлекалась игровыми видами.
«В семье родителей многие занимались спортом если и не профессионально, то на достаточно хорошем уровне. Двоюродный дядя занимался академической греблей, папа, Евгений Викторович, — академической греблей и стрельбой из лука. Мама до выхода замуж активно занималась игровыми видами спорта», — приводит Sports слова Александра.
Заниматься единоборствами Волков начал в возрасте шести лет. С детских лет много выступал на соревнованиях, как по своим родным стилям кекусин и ашихара-карате, так и по правилам бокса, рукопашного боя и кикбоксинга. При этом к спорту Александр относился исключительно как к хобби.
После школы Волков получил высшее образование: он является выпускником МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедры «Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов. Но в один момент все изменилось, и Александр решил сделать спорт делом своей жизни.
«Для меня спорт всегда был хобби. До четвертого курса я был уверен, что стану инженером. Все-таки еще в восьмом классе я перешел в физико-математический лицей и подавал неплохие надежды в этой сфере. Кстати, дипломов за участие в научных конференциях у меня было ничуть не меньше, чем за спортивные достижения. Когда я был студентом, выступал за сборную университета по карате, но в какой-то момент меня начало тянуть в смешанные единоборства. Потом я понял, что могу зарабатывать любимым делом, и решил сделать ставку на этот путь. Но, разумеется, я довел обучение до конца, потому что не мог подвести ни себя, ни своих родителей. Помню даже, что на сборы поехал сразу после вручения диплома», — рассказал Волков в интервью GQ.
Спортивная карьера Волкова
Смешанными единоборствами спортсмен серьезно занимается с 2009 года. Первый рейтинговый бой Волков провел в Санкт-Петербурге в рамках 2-го этапа М-1 Selection в апреле 2009 года против Николая Плешакова. Этот поединок завершился досрочной победой Александра.
В 2012-м Волков подписал контракт с Bellator, на тот момент его рекорд в ММА составлял 16-3. За три боя в американской лиге в октябре, ноябре и декабре Александр стал победителем «Гран-при» и чемпионом в тяжелом весе. В финальном поединке россиянин победил американца Ричарда Хейла единогласным решением судей.
В 2015 году контракт Волкова с Bellator был прекращен. Всего в этом промоушене россиянин провел девять поединков, одержав победу в шести из них. В апреле и июне в двух заключительных боях в лиге он проиграл Тони Джонсону и Чейку Конго раздельным и единогласным решениями судей соответственно.
В 2015-м Волков в статусе свободного агента подписал контракт с М-1 Global. В своем первом поединке в этой организации в феврале 2016-го боец победил Дениса Смолдарева из Эстонии удушающим приемом и завоевал вакантный чемпионский пояс лиги в тяжелом весе. В июне Александр в бою против Аттилы Вея одержал победу нокаутом и защитил титул.
Карьера Волкова в UFC
В сентябре 2016 года россиянин подписал контракт с UFC. На тот момент Волков провел 32 боя в профессиональных ММА, выиграл 26 из них при шести поражениях. 21 из 26 поединков закончились досрочно, а 18 — победой нокаутом.
«Я долго шел к тому, чтобы выступать в сильнейшей лиге мира. Мой путь был длинным, больше 30 боев, но при этом я являюсь сравнительно молодым бойцом, если говорить про тяжелый вес. Для меня это точно не финишная прямая. У меня был контракт до 2015 года, после его окончания я провел два боя в М-1. А уже имея два чемпионских пояса, мы с моими промоутерами сами вели переговоры с UFC. Конечно, это очень хороший подарок. Желание попасть в UFC было всегда, но для этого одного хотения мало, нужен опыт, которого раньше не было», — приводило издание «Лайф» слова Волкова.
Первый бой в UFC Волков провел в ноябре 2016 года в Белфасте против американца Тимоти Джонсона. В этом поединке Александр одержал победу раздельным решением судей.
Затем Драго собрал победную серию в боях против американца Роя Нельсона, голландца Стефана Стрюве и бразильца Фабрисиу Вердума. Первое поражение в UFC боец потерпел в октябре 2018 года на UFC 229 после нокаута от американца Деррика Льюиса.
В следующих боях Волков победил американца Грега Харди и уступил соотечественнику Кертису Блейдсу (оба раза единогласным решением судей). После этого россиянин оформил две победы нокаутом против американца Уолта Харриса и голландца Алистара Оверима.
Далее Александр уступил Сирилу Гану из Франции, победил поляка Марчина Тыбуру (оба раза единогласным решением судей) и проиграл англичанину Тому Аспиналлу (сдача после кимуры). После 10-го поражения в профессиональной карьере у россиянина началась новая победная серия — против Жаирзиньо Розенстрайка из Суринама, Александра Романова из Молдавии и Тая Туивасы (все три — досрочные победы).
До своего 35-летия в октябре 2023 года Волков провел 47 боев в ММА, одержал 37 побед (24 — нокаутом) и потерпел 10 поражений. В сентябре 2023-го он подписал новый контракт с UFC.
Достижения Александра Волкова
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чемпион Bellator в тяжелом весе
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победитель двух Grand Prix Bellator Fighting Championships в тяжелом весе
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чемпион M-1 Challenge в тяжелом весе
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финалист Grand Prix М1 Selection-2016 в тяжелом весе
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обладатель бонуса за лучший бой вечера на турнире UFC (один раз)
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обладатель бонуса за выступление вечера на турнире UFC (дважды)
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чемпион Москвы по карате
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чемпион Москвы по панкратиону (трижды)
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финалист командного чемпионата России по версии M-1
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черный пояс микс-файт Цу Син Гэн
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черный пояс по бразильскому джиу-джитсу
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черный пояс по Асихара-карате
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коричневый пояс по кекусинкайАлександр Волков.Фото Соцсети
Личная жизнь Волкова
Александр познакомился со своей будущей супругой Витой во время учебы в университете. До свадьбы влюбленные встречались восемь лет. Правда, у Волкова не сразу получилось покорить сердце возлюбленной, ведь тогда он был простым студентом.
«Когда мы только познакомились, я решила, что Саша — это точно не то, что мне нужно! Во-первых, он на полгода младше, а мужчина же должен быть старше. Во-вторых, он еще учился в институте, я закончила на год раньше. В-третьих, он носил в основном спортивные костюмы и рюкзак. Ну, студент же! Короче, все это никак не вписывалось в мои представления об идеальном мужчине. Но Саша умеет добиваться своих целей не только в спорте, и обо всех своих богатых ухажерах в дорогих «неспортивных костюмах» я быстро забыла. Рядом со мной настоящий мужчина! А еще очень круто проходить через взлеты и падения вместе! Конечно, всем хочется, чтобы рядом сразу нарисовался принц с трехкомнатной квартирой в центре города, но, поверьте, иногда купить квартиру вместе намного приятнее, даже если она пока на окраине», — написала супруга спортсмена в социальных сетях.
У пары родились двое сыновей. Избранница Волкова является сооснователем брендов Dental Volk Technologies и VICARE. Волков же планирует завершить карьеру к 40 годам.
«Я слышал, что в моем возрасте тяжи расцветают. Я ощущаю себя на пути обучения, нахожусь в таком состоянии, что хочу еще повыступать. Я могу сказать о 40 годах. Эту планку я вижу», — ответил Волков на пресс-конференции на вопрос, когда он планирует завершить карьеру.
Социальные сети Волкова
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