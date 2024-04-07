Биография Александра Волкова: жизнь и спортивная карьера российского бойца UFC

История бывшего чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Александр Евгеньевич Волков

Прозвище: Драго

Дата рождения: 24 октября 1988 года

Место рождения: Москва, СССР

Рост: 201 см

Статистика в ММА: 37-10

Детство и юность Волкова

Будущий боец родился в семье инженеров, которые не занимались спортом на профессиональном уровне, но очень его любили. Отец Волкова выступал на соревнованиях по академической гребле и стрельбе из лука, а мама увлекалась игровыми видами.

«В семье родителей многие занимались спортом если и не профессионально, то на достаточно хорошем уровне. Двоюродный дядя занимался академической греблей, папа, Евгений Викторович, — академической греблей и стрельбой из лука. Мама до выхода замуж активно занималась игровыми видами спорта», — приводит Sports слова Александра.

Заниматься единоборствами Волков начал в возрасте шести лет. С детских лет много выступал на соревнованиях, как по своим родным стилям кекусин и ашихара-карате, так и по правилам бокса, рукопашного боя и кикбоксинга. При этом к спорту Александр относился исключительно как к хобби.

После школы Волков получил высшее образование: он является выпускником МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедры «Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов. Но в один момент все изменилось, и Александр решил сделать спорт делом своей жизни.

«Для меня спорт всегда был хобби. До четвертого курса я был уверен, что стану инженером. Все-таки еще в восьмом классе я перешел в физико-математический лицей и подавал неплохие надежды в этой сфере. Кстати, дипломов за участие в научных конференциях у меня было ничуть не меньше, чем за спортивные достижения. Когда я был студентом, выступал за сборную университета по карате, но в какой-то момент меня начало тянуть в смешанные единоборства. Потом я понял, что могу зарабатывать любимым делом, и решил сделать ставку на этот путь. Но, разумеется, я довел обучение до конца, потому что не мог подвести ни себя, ни своих родителей. Помню даже, что на сборы поехал сразу после вручения диплома», — рассказал Волков в интервью GQ.

Спортивная карьера Волкова

Смешанными единоборствами спортсмен серьезно занимается с 2009 года. Первый рейтинговый бой Волков провел в Санкт-Петербурге в рамках 2-го этапа М-1 Selection в апреле 2009 года против Николая Плешакова. Этот поединок завершился досрочной победой Александра.

В 2012-м Волков подписал контракт с Bellator, на тот момент его рекорд в ММА составлял 16-3. За три боя в американской лиге в октябре, ноябре и декабре Александр стал победителем «Гран-при» и чемпионом в тяжелом весе. В финальном поединке россиянин победил американца Ричарда Хейла единогласным решением судей.

В 2015 году контракт Волкова с Bellator был прекращен. Всего в этом промоушене россиянин провел девять поединков, одержав победу в шести из них. В апреле и июне в двух заключительных боях в лиге он проиграл Тони Джонсону и Чейку Конго раздельным и единогласным решениями судей соответственно.

В 2015-м Волков в статусе свободного агента подписал контракт с М-1 Global. В своем первом поединке в этой организации в феврале 2016-го боец победил Дениса Смолдарева из Эстонии удушающим приемом и завоевал вакантный чемпионский пояс лиги в тяжелом весе. В июне Александр в бою против Аттилы Вея одержал победу нокаутом и защитил титул.

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Карьера Волкова в UFC

В сентябре 2016 года россиянин подписал контракт с UFC. На тот момент Волков провел 32 боя в профессиональных ММА, выиграл 26 из них при шести поражениях. 21 из 26 поединков закончились досрочно, а 18 — победой нокаутом.

«Я долго шел к тому, чтобы выступать в сильнейшей лиге мира. Мой путь был длинным, больше 30 боев, но при этом я являюсь сравнительно молодым бойцом, если говорить про тяжелый вес. Для меня это точно не финишная прямая. У меня был контракт до 2015 года, после его окончания я провел два боя в М-1. А уже имея два чемпионских пояса, мы с моими промоутерами сами вели переговоры с UFC. Конечно, это очень хороший подарок. Желание попасть в UFC было всегда, но для этого одного хотения мало, нужен опыт, которого раньше не было», — приводило издание «Лайф» слова Волкова.

Александр Волков. Фото Соцсети

Первый бой в UFC Волков провел в ноябре 2016 года в Белфасте против американца Тимоти Джонсона. В этом поединке Александр одержал победу раздельным решением судей.

Затем Драго собрал победную серию в боях против американца Роя Нельсона, голландца Стефана Стрюве и бразильца Фабрисиу Вердума. Первое поражение в UFC боец потерпел в октябре 2018 года на UFC 229 после нокаута от американца Деррика Льюиса.

В следующих боях Волков победил американца Грега Харди и уступил соотечественнику Кертису Блейдсу (оба раза единогласным решением судей). После этого россиянин оформил две победы нокаутом против американца Уолта Харриса и голландца Алистара Оверима.

Далее Александр уступил Сирилу Гану из Франции, победил поляка Марчина Тыбуру (оба раза единогласным решением судей) и проиграл англичанину Тому Аспиналлу (сдача после кимуры). После 10-го поражения в профессиональной карьере у россиянина началась новая победная серия — против Жаирзиньо Розенстрайка из Суринама, Александра Романова из Молдавии и Тая Туивасы (все три — досрочные победы).

До своего 35-летия в октябре 2023 года Волков провел 47 боев в ММА, одержал 37 побед (24 — нокаутом) и потерпел 10 поражений. В сентябре 2023-го он подписал новый контракт с UFC.

Достижения Александра Волкова

чемпион Bellator в тяжелом весе

победитель двух Grand Prix Bellator Fighting Championships в тяжелом весе

чемпион M-1 Challenge в тяжелом весе

финалист Grand Prix М1 Selection-2016 в тяжелом весе

обладатель бонуса за лучший бой вечера на турнире UFC (один раз)

обладатель бонуса за выступление вечера на турнире UFC (дважды)

чемпион Москвы по карате

чемпион Москвы по панкратиону (трижды)

финалист командного чемпионата России по версии M-1

черный пояс микс-файт Цу Син Гэн

черный пояс по бразильскому джиу-джитсу

черный пояс по Асихара-карате

коричневый пояс по кекусинкай Александр Волков. Фото Соцсети

Личная жизнь Волкова

Александр познакомился со своей будущей супругой Витой во время учебы в университете. До свадьбы влюбленные встречались восемь лет. Правда, у Волкова не сразу получилось покорить сердце возлюбленной, ведь тогда он был простым студентом.

«Когда мы только познакомились, я решила, что Саша — это точно не то, что мне нужно! Во-первых, он на полгода младше, а мужчина же должен быть старше. Во-вторых, он еще учился в институте, я закончила на год раньше. В-третьих, он носил в основном спортивные костюмы и рюкзак. Ну, студент же! Короче, все это никак не вписывалось в мои представления об идеальном мужчине. Но Саша умеет добиваться своих целей не только в спорте, и обо всех своих богатых ухажерах в дорогих «неспортивных костюмах» я быстро забыла. Рядом со мной настоящий мужчина! А еще очень круто проходить через взлеты и падения вместе! Конечно, всем хочется, чтобы рядом сразу нарисовался принц с трехкомнатной квартирой в центре города, но, поверьте, иногда купить квартиру вместе намного приятнее, даже если она пока на окраине», — написала супруга спортсмена в социальных сетях.

У пары родились двое сыновей. Избранница Волкова является сооснователем брендов Dental Volk Technologies и VICARE. Волков же планирует завершить карьеру к 40 годам.

«Я слышал, что в моем возрасте тяжи расцветают. Я ощущаю себя на пути обучения, нахожусь в таком состоянии, что хочу еще повыступать. Я могу сказать о 40 годах. Эту планку я вижу», — ответил Волков на пресс-конференции на вопрос, когда он планирует завершить карьеру.

Александр Волков. Фото Соцсети

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