Сила карате.

Александр Волков нанес Алистару Овериму поражение совершенного нового для голландца типа. Никогда ранее в UFC Алистара вот так последовательно не перебивали в стойке, снося волной ущерба. До Волкова Оверим проигрывал в UFC только двумя разновидностями:

— Однопанчевым ударом либо короткой нокаут-серией после сиюсекундной ошибки (Силва, Браун, Ротвелл, Нганну, Розенструйк). Причем, в четырех из пяти таких случаев Оверим владел инициативой и контролировал рисунок боя.

— ТКО в партере. Оверим не любит работать со спины, что в принципе можно сказать про всех тяжей — когда на тебе лежит 110-120-килограммовый оппонент, очень тяжело вернуться на ноги или активно двигаться и защищаться.

Если не считать нокаут-провалы Алистара, он всегда в UFC был бойцом, который не отдает раунды и умеет последовательно и чисто доводить их до победы. До третьего раунда поединка с Фабрисиу Вердумом (12-й бой Оверима в UFC) голландец шел на серии в 14 выигранных раундов подряд — из тех, что прошли всю дистанцию. Это показатель высочайшего среднего качества боя. Голландец всегда умел выигрывать процессом, а не единоразовым действием: борол, клинчевал, методично расстреливал с дистанции, контролировал все аспекты боя.

Впервые Оверим без вопросов проиграл в UFC в поединке с Франсисом Нганну. У него сразу не удалось наладить контроль в клинче — Нганну оказался настолько физически силен, что Оверим просто не мог пошевелиться. В стойке же голландец мазал, и в итоге соперник, поймав его на неточном хуке, сдетонировал чудовищным апперкотом. Это был первый бой Оверима в UFC, когда он ни секунды не выигрывал и проиграл, просто потому что был хуже. И, кстати, в следующем поединке против Кертиса Блейдса с Алистаром случилось ровно то же самое — он снова проиграл без вариантов. Отдал все три раунда, что с ним произошло впервые в UFC.

Curtis Blaydes vs Alistair Overeem pic.twitter.com/kHfNJTfDai — MMA Gone Wild? (@mmagonewild) September 4, 2019

Такие чувствительные и новые для него поражения в UFC можно объяснить не только условным старением голландца, но и тем, что ему противостояла совершенно новая порода тяжей.

Последние 5 минут боя Волков разгромил Оверима 40-9 по значимым ударам. Никто так не перебивал голландца в стойке

При этом Оверим доя боя с Волковым все-таки никогда не проигрывал в стойке последовательно с разгромной разницей значимых ударов, принимая ущерб и не имея шансов на контригру. Волков довел до голландца 54 значимых удара — никогда ранее Оверим не пропускал столько в стойке за полтора раунда. А отрезок со 2-й минуты первого раунда по конец боя (ровно 5 минут подряд) Алистар прошел с разницей значимых ударов 9-40. Это настоящий кикбоксинг-разгром, который ему учинили в UFC впервые.

Но нельзя сказать, что Оверим был безнадежен с первых секунд. В начале боя он довел три плотных левых оверхэнда, о которых стоит поговорить подробнее. Это были хорошие удары, но они не произвели никакого эффекта. «СЭ» писал в коротком превью к бою о том, что, похоже, левая рука нынешнего Оверима утратила нокаут-силу. Раньше голландец мог нокаутировать аккуратным левым хуком или уронить левым прямым без особой вкладки (как Миочича в 2016-м — как раз последний нокдаун панчем в карьере Оверима). Дос Сантоса он, например подловил левым хуком снизу — тот рухнул в тяжелый нокаут. Но все это было 5-6 лет назад, а в последние годы левая Оверима уже не выигрывает бои. В поединке с Розенструйком голландец вкладывался и в левый оверхэнд, и в левый прямой — ноль эффекта.

В поединке с Волковым он три раза завел тот же левый оверхэнд — опять никакого эффекта. Причем то, что именно оверхэнд сейчас стал главным силовым панчем Оверима — неслучайно. Это самый амплитудный удар, в который боец вкладывается всей спиной и корпусом. Для оверхэнда Оверим теперь пригибается в коленях, давая разгон для этого удара. Бить менее амплитудные силовые удары — хук и кросс — голландец уже не хочет, скорее всего, понимая, что нокаутирующей мощи в них больше нет. После оверхэндов Оверим еще пытался притянуть Волкова за шею, взяв его в клинч, но всякий раз ему не хватало силы и удобной позиции.

О росте физической силы российского бойца стоит сказать отдельно, потому что она, по его же словам, даже трансформировала его манеру ведения боя.

«С прибавкой силы у меня меняется и манера ведения поединка, — сказал Волков в интервью Youtube-каналу Александра Лютикова. — До этого я работал больше вторым номером, сейчас я уже больше стараюсь доминировать. У меня появилась физическая сила, которой у меня не было раньше, но она была у всех моих соперников.

Теперь я могу работать первым номером, спокойно противостоять атакам, клинчу, не прижиматься к сетке. Раньше меня туда прижимали, два раунда держали, и только потом я начинал набирать обороты. Теперь я могу набирать их с первой минуты. Это сыграло в плюс. Стали ли удары сильнее? Нет, удары у меня всегда были сильные. Вот именно в борьбе, в доминировании прибавил с силой".

Волков использует малейшие прорехи в блоке. Дело в технике карате

Также в прошедшем бою снова сыграла удивительная способность Александра прошивать ручной блок соперника. Даже решающая нокаутирующая двойка прошла сквозь прорехи в блоке — правый прямой + левый хук. Оверим держит блок очень высоко, часто застаиваясь с ним на месте, и для Волкова это просто хлеб. Так находить малейшие прорехи в блоке в UFC, пожалуй, больше не умеет никто. Овериму через едва заметные дырки в блоке Волков набросал кучу силовых джебов, правых прямых и одно мощное колено, которыми россиянин в первом раунде разбил сопернику нос. Об этом удивительном умении протыкать блок мы спрашивали Александра еще до боя. Он объясняет навык базой карате.

«Я вышел из карате, а в карате в принципе очень острые удары, более жесткие, потому что мы привыкли работать голыми руками, а не в больших перчатках. И стиль ударов именно такой, что может посечь, нанести внешний урон. Это техника идет из карате. Кулаки более острые в карате, чем в боксе. Действительно я замечал, что мне хватает всего несколько ударов, чтобы нанести сечки и синяки. Это база карате», — говорил Волков перед боем в разговоре с «СЭ».

Вот этими точными и тонкими ударами сквозь отверстия в блоке Волков посек почти всех своих соперников в UFC. Джонсону, Штруве, Блейдсу и Овериму — разбил нос, Харди и Льюису — губы, Вердуму уже в первом раунде открыл сильную сечку над глазом. Важно, что Волков сечет оппонентов только панчами, без использования локтей. Довольно редко кому удается так стабильно наносить внешний ущерб именно панчами, без локтей. Иногда Александру и вовсе требуется одна серия из 5-8 ударов по блоку, чтобы у соперника потекла кровь, как это было в первом раунде боя с Вердумом. Причем два из четырех нокаутов Волкова в UFC получились после серий через блок. Поединок против Штруве он закончил правым апперкотом и левым прямым через дырки в блоке, против Оверима — правым прямым и левым боковым.

Вот эта способность вскрывать блок Александру приходится как нельзя кстати, потому что чистой нокаут-силы в панчах у него нет. К примеру, в трех боях — с Нельсоном, Штруве и Льюисом — Волков довел 239 (!) значимых ударов в голову и со всего этого поимел только одну победу нокаутом (над Штруве). В тяжелом весе вымучить одну победу нокаутом с 239 значимых ударов в голову — это показатель панч-силы, мягко говоря, ниже среднего. Поэтому у Волкова и нет другого выбора кроме того, как быть предельно точным и работать большим объемом. Возможно, с ростом массы и силы на 7-10 кг теперь Александр сможет добиваться нокаута уже не за 80-100 ударов в голову, а за 30-50.

Готов ли Волков к бою за титул?

Волков до победы над Оверимом находился на шестой позиции рейтинга. Теперь он поднимется выше голландца (тот пока находится на пятой строчке). Выше — Льюис, Розенструйк, Блейдс, Нганну и чемпион Миочич. Из них двоим Волков уже проиграл (Льюис, Блейдс), а с тремя пока не встречался.

Технически, конечно, неправильно ставить Александра следующим претендентом на пояс, который подерется с победителем пары Миочич-Нганну. Выше Волкова находится Блейдс, который идет на серии из четырех побед и который в своем последнем бою выиграл как раз у Александра. Да, Волков потряс Кертиса коленом в пятом раунде, забрал два раунда по судейским запискам, но в первых трех раундах Блейдс его легко заборол, не дав ни единого шанса. Также выше Александра и Деррик Льюис, поражение которому многие считают случайным. Действительно, Волков перебил Льюиса в три раза (121-39) и легко забирал бой за 15 секунд до конца. Но никто и не спорит, что Александр — более универсальный боец и более техничный ударник, чем Деррик. Однако Льюис — более опасный. А опасный выиграет у более техничного и сбалансированного, как минимум, один раз из пяти, а то и больше.

Да, Льюис плохо дышит, не владеет техничным комбинационным боксом и идеальными траекториями ударов, но он смертельно опасный панчер с решающей силой удара. Когда бой входит в его схемы, он выиграет 10 раз из 10. И если эта схема случится хоть за 15 секунд до конца, хоть за миллисекунду — здесь вообще нет никакой разницы. Поэтому поражение Льюису не было случайным. Если ты хочешь стать чемпионом, то должен уметь нейтрализовывать таких опасных, как Льюис, пять раз из пяти. И с первой попытки у Волкова нейтрализовать его не получилось.

Поэтому Александру все еще нужно платить дань за те поражения и ждать результатов боев Ган — Розенструйк (27 февраля) и Блейдс — Льюис (20 февраля). Именно Кертис Блейдс (если он победит) на данном этапе видится как следующий претендент на пояс. Если же выиграет Льюис и сам выйдет на серию в четыре победы подряд, то тогда UFC будет просто обязан сделать его реванш с Волковым и разыграть в нем претендентское место.