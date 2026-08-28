UFC Fight Night 286 Нурмагомедов — Сонг: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг в главном событии UFC Fight Night в Шанхае.

Дата и место проведения UFC Fight Night 286

Турнир UFC Fight Night 286 пройдет в субботу, 29 августа, в Шанхае (Китай). Вечер смешанных единоборств примет арена Oriental Sports Center.

Предварительный кард начнется в 10.00 по московскому времени, основной — в 13.00. Бой Нурмагомедова и Сонга пройдет последним. Ориентировочное время выхода бойцов в октагон — не ранее 15.30 мск.

Полный кард UFC Fight Night 286

Всего в карде турнира UFC Fight Night 286 заявлено 13 поединков. Шесть боев входят в основной кард, еще семь — в предварительный.

Главный кард

Умар Нурмагомедов (Россия, 20-1) — Сонг Ядонг (Китай, 23-9-1)

Янь Сяонань (Китай, 19-5) — Дениз Гомес (Бразилия, 12-3)

Аори Цилэн (Китай, 26-13-0-1) — Кай Асакура (Япония, 22-6)

Алекс Перес (США, 26-10-0-1) — Су Мудаэрцзи (Китай, 19-7-0-1)

Леви Родригес (Бразилия, 5-1-0-1) — Лю Цэ (Китай, 3-1)

Билал Хасан (Индонезия, 9-0-0-1) — Нильсон Рохас (Перу, 9-0)

Предварительный кард

Андре Лима (Бразилия, 11-1) — Намсрай Батбаяр (Монголия, 10-1)

Рэи Цуруя (Япония, 11-1) — Кевин Борхас (Перу, 11-5)

Джек Дженкинс (Австралия, 14-4) — Шон Вудсон (США, 13-2-1)

Сяо Лонг (Китай, 27-11) — Франческо Нуцци (Италия, 11-2-0-1)

Лоуренс Лю (Новая Зеландия, 8-1) — Эктор Сантьяго (Бразилия, 6-1)

Сюн Цзиннань (Китай, 19-3) — Джулия Поластри (Бразилия, 14-6)

Дин Мэн (Китай, 35-10) — Кэмерон Нельсон (Канада, 7-1)

Умар Нурмагомедов. Фото Соцсети

Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг: статистика бойцов, результаты последних боев

Бой Умара Нурмагомедова и Сонг Ядонга пройдет в легчайшем весе. Поединок рассчитан на пять раундов и станет главным событием UFC Fight Night 286.

30-летний Нурмагомедов в профессиональных ММА одержал 20 побед и потерпел 1 поражение. Рост россиянина — 173 см, боевой вес — 61,2 кг, размах рук — около 175 см. В UFC он провел 9 боев и выиграл 8.

Единственное поражение Нурмагомедов потерпел в январе 2025 года в титульном бою с Мерабом Двалишвили. После этого он выиграл два поединка подряд: победил Марио Баутисту и Дейвисона Фигейреду единогласными решениями судей. Последний бой Умар провел 24 января 2026 года на UFC 324 против Фигейреду.

28-летний Сонг Ядонг подходит к турниру с рекордом 23 победы, 9 поражений и 1 ничья. Рост Сонга — 173 см, боевой вес — 61,2 кг, размах рук — около 170 см.

Предыдущий бой Сонг провел 30 мая 2026 года на UFC Fight Night в Макао. В главном событии турнира китаец победил Дейвисона Фигейреду удушающим приемом во 2-м раунде.

Умар Нурмагомедов. Фото Getty Images

Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг: что говорят о бое, прогнозы

Перед турниром Сонг Ядонг сказал, что считает бой с Нурмагомедовым удобным для себя, так как он прошел хорошую подготовку.

«Все знают, что Умар — лучший боец. Если побью его, UFC точно даст мне бой за титул. Верю в себя и верю, что могу одержать победу в этом бою.

Сейчас для меня идеальное время. Дрался со многими хорошими бойцами и набрался опыта. Более чем готов к этому бою. У меня был великолепный лагерь: начал его в Team Alpha Male, а перед этим почти две недели тренировал борьбу в Грузии», — приводит слова Ядонга издание MMAJunkie.

Умар Нурмагомедов отметил большой опыт соперника в UFC, а также назвал его «жестким парнем».

«Он хороший боец. Хороший боец, жесткий парень, у него большой опыт. Он уже давно в UFC, он дебютировал на три года раньше меня. Он жесткий парень», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Mike Bohn.

Также между бойцами произошел небольшой диалог во время совместного интервью для официального YouTube-канала UFC. Интервьюер напомнила Сонгу, что тот называл бой с Нурмагомедовым легким и, по информации китайской команды UFC, был готов драться с россиянином даже без гонорара.

«Я сказал, что этот бой будет для меня легким, потому что считаю, что он не сможет двигаться так быстро, как Шон О'Мэлли», — сказал Сонг.

Нурмагомедов рассмеялся и ответил сопернику.

«Как сильно он ошибается! Для него это будет очень, очень тяжелый бой. Легким он точно не будет. Как по-английски будет «настроиться на тяжелый бой»?»

Букмекеры считают Нурмагомедова однозначным фаворитом. Успех россиянина оценивается коэффициентом 1.13, тогда как победа китайца — в 6.40. Ничья идет за 68.00.

Где и во сколько смотреть трансляцию UFC Fight Night 286

Турнир UFC Fight Night 286 в Шанхае начнется 29 августа в 10.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 13.00 мск. Бой Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг ожидается не ранее 15.30 мск, но точное время выхода бойцов будет зависеть от продолжительности предыдущих поединков.

В России прямую трансляцию турнира покажут телеканал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Эфир из Шанхая запланирован с 10.00 мск. Онлайн-трансляция также будет доступна на «Кинопоиске» и Okko Спорт.

Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night 286 можно отслеживать в матч-центре «СЭ» и ленте раздела UFC.