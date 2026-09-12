UFC Fight Night 288 Силва — Дельгадо: дата, кард боев, главная информация о турнире

Главная информация о турнире UFC в Глендейле.

UFC Fight Night 288, также известный как Noche UFC 4, пройдет 12 сентября 2026 года в Глендейле, штат Аризона. Главным событием станет бой в полулегком весе между бразильцем Жаном Силвой и американцем Хосе Мигелем Дельгадо. В предварительном карде выступит российский боец Муслим Салихов — его соперником будет чилиец Игнасио Бахамондес.

Дата и место проведения UFC Fight Night 288

Турнир UFC Fight Night 288 пройдет в субботу, 12 сентября 2026 года. Вечер смешанных единоборств примет «Дезерт Даймонд Арена» в Глендейле, штат Аризона, США. Турнир пройдет в рамках ежегодной серии Noche UFC, приуроченной ко Дню независимости Мексики. Для UFC это будет четвертый турнир Noche UFC.

Изначально главным событием должен был стать бой Яира Родригеса и Жана Силвы. Родригес снялся из-за травмы, после чего соперником Силвы стал Хосе Мигель Дельгадо. Для Дельгадо это первый главный бой вечера в UFC.

Кард боев UFC Fight Night 288

Кард UFC Fight Night 288 включает 13 поединков. Бойцы будут представлять Бразилию, Мексику, США, Марокко, Францию, Доминиканскую Республику, Чили, Россию и Китай.

Основной кард

Жан Силва (17-3) — Хосе Мигель Дельгадо (12-2)

Брэндон Морено (23-10-2) — Джозеф Моралес (15-2)

Томми Макмиллен (11-0) — Марван Рахики (9-0)

Манон Фиоро (13-2) — Алекса Грассо (17-5-1)

Валдо Кортес-Акоста (17-3) — Кертис Блейдс (19-6)

Давид Мартинес (14-1) — Дэн Иге (19-11)

Предварительный кард

Тим Эллиотт (23-14-0-1) — Эдгар Чайрес (14-6-0-1)

Игнасио Бахамондес (17-7) — Муслим Салихов (22-6)

Юсри Белгаруи (10-3) — Джорден Сантос (11-3)

Драккар Клозе (16-3-1) — Томми Гантт (12-0-0-1)

Рафа Гарсия (19-4) — Жун Чжу (28-6)

Джей Джей Олдрич (15-7) — Регина Тарин (8-0)

Шон Кинг (6-0) — Джесси Росас (8-1)

Муслим Салихов. Фото Соцсети

Игнасио Бахамондес — Муслим Салихов: статистика бойцов, результаты последних боев

Бой Игнасио Бахамондеса и Муслима Салихова пройдет в предварительном карде UFC Fight Night 288. Поединок заявлен в полусреднем весе.

29-летний Бахамондес в профессиональных ММА одержал 17 побед и потерпел 7 поражений. Его рост — 191 см, размах рук — около 191 см. Чилиец известен как высокий ударник, который большую часть карьеры выступал в легком весе, но к бою с Салиховым поднимается в полусредний дивизион.

Последний бой Бахамондес провел 28 марта 2026 года на турнире UFC Fight Night в Сиэтле. Он проиграл азербайджанцу Тофику Мусаеву единогласным решением судей. Это было второе поражение чилийца подряд. Перед этим он уступил Рафаэлю Физиеву из Азербайджана.

42-летний Салихов идет на бой с рекордом 22-6. Рост россиянина — 180 см, размах рук — около 178 см. Салихов — чемпион мира по ушу-саньда и один из самых возрастных действующих российских бойцов в UFC. В промоушене он выступает с 2017 года.

ММА UFC: Бахамондес — Салихов

Последний бой Салихов провел 8 ноября 2025 года на UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Россиянин проиграл Урошу Медичу техническим нокаутом в первом раунде. До этого Салихов победил Карлоса Леала нокаутом и Сонга Кенана нокаутом ударом ногой с разворота.

Жеан Сильва. Фото Getty Images

Жеан Силва — Хосе Дельгадо: статистика бойцов, результаты последних боев

Жеан Силва и Хосе Мигель Дельгадо проведут главный бой UFC Fight Night 288. Поединок пройдет в полулегком весе и рассчитан на пять раундов.

29-летний Силва одержал 17 побед и потерпел 3 поражения. Его рост — 170 см, размах рук — около 175 см. Бразилец дебютировал в UFC в январе 2024 года.

Предыдущий поединок Силва провел 24 января 2026 года на UFC 324. Он победил Арнольда Аллена единогласным решением судей и вернулся к победам после поражения от Диего Лопеса.

28-летний Дельгадо идет на бой с рекордом 12-2. Его рост — 180 см, размах рук — около 185 см. Американец подходит к главному бою вечера после двух побед подряд в UFC.

В последнем поединке Дельгадо 18 июля 2026 года победил американца Остина Баши единогласным решением судей. До этого, 14 марта, он прошел американца Андре Фили раздельным решением. Единственное поражение в UFC Дельгадо потерпел в октябре 2025 года, когда уступил англичанину Нэтаниэлу Вуду.

ММА UFC: Силва — Дельгадо

Силва подходит к бою фаворитом, но замена соперника делает главный поединок менее предсказуемым. Дельгадо получил шанс на коротком уведомлении, но будет драться дома — он представляет Аризону и впервые возглавит турнир UFC в родном штате.

Где и во сколько смотреть трансляцию UFC Fight Night 288

Предварительный кард UFC Fight Night 288 начнется 12 сентября в 21.00 по московскому времени. Основной кард стартует 13 сентября в 00.00 мск. В США турнир покажет Paramount+, а международная трансляция доступна на UFC Fight Pass.

В России трансляцию турнира покажут каналы холдинга «Матч ТВ». С 00.00 мск эфир основного карда заявлен на федеральном «Матч ТВ», также трансляция указана на «Кинопоиске» и «Okko Спорт». C 22.30 трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Боец».

Следить за последними новостями, изменениями в карде, расписанием и результатами UFC Fight Night 288 можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».