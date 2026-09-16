«Буду рад, если Махачев побьет рекорд Джонса». Царукян: Гейджи больше не мешок, джет, $ 5000 чаевых
Арман Царукян в эти выходные проведет бой с Маурисио Руффи — на UFC 331. Если победит, наверняка получит бой за титул.
В UFC были недовольны тем, что Царукян снялся с боя против Ислама Махачева из-за травмы. Мариновали, потом дали Дэна Хукера, затем снова мариновали. Сейчас же Дана Уайт включает Армана в топ-5 самых популярных бойцов UFC в данный момент. За последние полтора года Царукян сильно вложился в свое продвижение — провел 15 схваток по разным правилам, что помогало ему оставаться на виду, поставил на поток ролики, где он поедает огромное количество еды, подружился с Ниной Марией Даниеле (ака Нина Драма) — они вместе снимают юмористический контент, который ну просто прекрасно заходит в соцсетях. Теперь у Царукяна 6,5 миллиона подписчиков, а реклама стоит от 5 миллионов рублей.
Во вторник, в преддверии поединка с Руффи, Арман дал короткое интервью «СЭ».
— Ислам Махачев нам сказал, что у Руффи начнутся проблемы после первого же тейкдауна. Чего нам ждать в этом поединке?
— Ждать зрелища. Много крови. И много борьбы.
— Дана Уайт как раз пообещал дополнительный бонус — за что-то особо жесткое (50 тысяч долларов «за настоящий хаос»).
— Меня не смотивировал этот бонус. Там есть получше бонусы. У UFC бонус — 100 тысяч (за лучший бой вечера или за лучшее выступление вечера. — Прим. «СЭ»). А это просто дополнительный.
— Ты готовился к этому бою с легендарным кикбоксером, тайбоксером Джорджо Петросяном. Прочувствовал, что у Петросяна другой уровень ударки даже в сравнении с классными бойцами ММА?
— Конечно. Базовый кикбоксер — это совсем другое, совсем другая ударка. Он по-другому чувствует дистанцию, само строение тела другое. Очень сбитый такой... Когда бьет ногами — сразу боль. Даже когда показывает на отработках что-то. Мы к этому точно не привыкшие пока что.
— Сейчас эпоха искусственного интеллекта. Тебе ИИ как-то помогает в подготовке, в тренировках?
— Помогает, если я что-то хочу узнать, разузнать или спросить, что-то умножить. В таких случаях — да. ММА, медиа, все. Где-то помогает написать комментарий, кому-то сообщение отправить. Допустим, помогает грамотно написать сообщение на английском. ИИ выполняет работу вместо меня.
— Ты специалист по медиапродвижению. На твой взгляд, насколько перспективен с точки зрения медиа Усман Нурмагомедов? Каковы его шансы стать большой звездой?
— Если станет чемпионом UFC — уже станет звездой. Плюс у него за спиной Ислам, Хабиб, их фан-база подталкивает на другой уровень. Если бы их не было, он был бы таким же обычным чемпионом PFL, как и остальные. За счет Ислама и Хабиба у него и сейчас большое имя.
— А его яркость, дерзость — эти вещи его разве не выделяют?
— Выделяют. Конечно, выделяют. Просто люди смотрят PFL меньше, чем UFC.
— Ты говорил, что Усмана ждет в UFC то же, что и многих других выходцев из Bellator, — неудачи. Ты правда так считаешь или сказал это просто для красного словца?
— Думаю, нужно проверить его с топами. И уже тогда можно будет понять. Потому что в PFL не та конкуренция, которая есть в UFC.
— Усман выиграл у Арчи Колгана, у Александра Шаблия...
— Только Шаблий. Только Шаблий был серьезным соперником.
— А Пол Хьюз?
— Не считаю его серьезным соперником.
— Усман одного уровня с Илией Топурией, выше или ниже?
— Где-то лучше, где-то хуже. Допустим, на руках он хуже, а в общем в стойке может быть получше. За счет борьбы — еще лучше. Думаю, этот бой такой максимально конкурентный. Думаю, Усман за счет борьбы и микса может его выиграть.
— В декабре прошлого года ты назвал Джастина Гейджи мешком. После его победы над Топурией мнение изменилось?
— После Топурии — да, изменилось.
— И каким стало?
— Лучше, чем мешок.
— Куиллиан Саллкилд уверенно победил твоего бывшего соперника, Матеуша Гамрота. Видишь в нем угрозу для себя?
— Я еще не смотрел его бои, только нарезки. Надо посмотреть все его бои и понять. Но то, как он проходит всех, ворвался в топ... Надо посмотреть, что он делает. Я так и не понял, он ударник или борец — душит, бьет, все делает. Интересно посмотреть.
— Ты говорил «Вписке», что Хабиб и Макгрегор вместе не сделали столько, сколько один Джон Джонс. А Ислам Махачев в списке великих уже догнал Джонса?
— Как может он догнать? Если по математике смотреть.
— Что ты имеешь в виду?
— По защитам титула. Сколько раз Джон Джонс защитил титул?
— Больше. Но у Махачева уже есть защита во втором весе, и не против Миочича, а против реально топового бойца.
— А что, Миочич не топовый боец?
— На тот момент все-таки... Были вопросы насчет того, давать ли ему титульник, насколько это справедливо.
— Не знаю, у каждого свое мнение. Пока что еще никто не побил рекорд Джона Джонса. Я буду рад, если Ислам побьет рекорд.
— Ты хорош в работе в гарде, сверху. Считаешь ли себя лучшим в этом в UFC?
— Одним из лучших. У Джона Джонса добивания хорошие. С локтей хорошо добивал в свое время.
— Роман Абрамович как-то в стамбульском ресторане оставил чаевых на шесть тысяч долларов. Случалось, что ты гигантские чаевые оставлял? И если да, что это была за сумма — самая большая?
— Было пять тысяч долларов. Здесь, в ЛА.
— Что же там было за обслуживание?
— Просто человек очень хороший, добрый, знакомый. Поддержка была такая. Но в этом ресторане рекорд у Даны [Уайта]. Он дал 10 или 15 тысяч долларов. Тому же человеку!
— Ты говорил, что хотел бы приобрести бизнес-джет. Как я понял, более-менее нормальный стоит 10 миллионов долларов. Если я ничего не путаю, конечно...
— Путаешь, путаешь.
— Сколько?
— Можно за миллион купить себе.
— То есть ты уже близок к тому, чтобы его купить.
— Нет, пока не близок. Просто говорю, что можно и за миллион джет купить.
— Будешь брать его все-таки?
— Если все будет у меня хорошо, то конечно. Почему нет.
— То ли ты сам говорил, то ли твой тренер по физподготовке Сэм Калавитта, что ты лучший в зале в работе на ручном велотренажере. Чем полезно это упражнение?
— Для плеч хорошо. И чтоб руки не забивались. Для борца, бойца это очень хорошо — когда боремся, потом бьем...
— Применительно к Хамзату Чимаеву говорили, что у Сэма Калавитты бойцы перетренировываются...
— Можно перетренироваться не обязательно у него. Везде можно перетренироваться. Ты должен сам себя контролировать. У тебя шесть-семь тренеров, все могут тебя перегрузить. Ты сам должен останавливаться и понимать, что у тебя перегруз. Если не будешь себя слушать, то даже до середины своего тренировочного процесса не сможешь дойти.