«Буду рад, если Махачев побьет рекорд Джонса». Царукян: Гейджи больше не мешок, джет, $ 5000 чаевых

Экспресс-интервью перед важнейшим поединком.

ММА UFC: Царукян — Руффи

Арман Царукян в эти выходные проведет бой с Маурисио Руффи — на UFC 331. Если победит, наверняка получит бой за титул.

В UFC были недовольны тем, что Царукян снялся с боя против Ислама Махачева из-за травмы. Мариновали, потом дали Дэна Хукера, затем снова мариновали. Сейчас же Дана Уайт включает Армана в топ-5 самых популярных бойцов UFC в данный момент. За последние полтора года Царукян сильно вложился в свое продвижение — провел 15 схваток по разным правилам, что помогало ему оставаться на виду, поставил на поток ролики, где он поедает огромное количество еды, подружился с Ниной Марией Даниеле (ака Нина Драма) — они вместе снимают юмористический контент, который ну просто прекрасно заходит в соцсетях. Теперь у Царукяна 6,5 миллиона подписчиков, а реклама стоит от 5 миллионов рублей.

Во вторник, в преддверии поединка с Руффи, Арман дал короткое интервью «СЭ».

— Ислам Махачев нам сказал, что у Руффи начнутся проблемы после первого же тейкдауна. Чего нам ждать в этом поединке?

— Ждать зрелища. Много крови. И много борьбы.

— Дана Уайт как раз пообещал дополнительный бонус — за что-то особо жесткое (50 тысяч долларов «за настоящий хаос»).

— Меня не смотивировал этот бонус. Там есть получше бонусы. У UFC бонус — 100 тысяч (за лучший бой вечера или за лучшее выступление вечера. — Прим. «СЭ»). А это просто дополнительный.

— Ты готовился к этому бою с легендарным кикбоксером, тайбоксером Джорджо Петросяном. Прочувствовал, что у Петросяна другой уровень ударки даже в сравнении с классными бойцами ММА?

— Конечно. Базовый кикбоксер — это совсем другое, совсем другая ударка. Он по-другому чувствует дистанцию, само строение тела другое. Очень сбитый такой... Когда бьет ногами — сразу боль. Даже когда показывает на отработках что-то. Мы к этому точно не привыкшие пока что.

— Сейчас эпоха искусственного интеллекта. Тебе ИИ как-то помогает в подготовке, в тренировках?

— Помогает, если я что-то хочу узнать, разузнать или спросить, что-то умножить. В таких случаях — да. ММА, медиа, все. Где-то помогает написать комментарий, кому-то сообщение отправить. Допустим, помогает грамотно написать сообщение на английском. ИИ выполняет работу вместо меня.

Усман Нурмагомедов. Фото Global Look Press

— Ты специалист по медиапродвижению. На твой взгляд, насколько перспективен с точки зрения медиа Усман Нурмагомедов? Каковы его шансы стать большой звездой?

— Если станет чемпионом UFC — уже станет звездой. Плюс у него за спиной Ислам, Хабиб, их фан-база подталкивает на другой уровень. Если бы их не было, он был бы таким же обычным чемпионом PFL, как и остальные. За счет Ислама и Хабиба у него и сейчас большое имя.

— А его яркость, дерзость — эти вещи его разве не выделяют?

— Выделяют. Конечно, выделяют. Просто люди смотрят PFL меньше, чем UFC.

— Ты говорил, что Усмана ждет в UFC то же, что и многих других выходцев из Bellator, — неудачи. Ты правда так считаешь или сказал это просто для красного словца?

— Думаю, нужно проверить его с топами. И уже тогда можно будет понять. Потому что в PFL не та конкуренция, которая есть в UFC.

— Усман выиграл у Арчи Колгана, у Александра Шаблия...

— Только Шаблий. Только Шаблий был серьезным соперником.

— А Пол Хьюз?

— Не считаю его серьезным соперником.

— Усман одного уровня с Илией Топурией, выше или ниже?

— Где-то лучше, где-то хуже. Допустим, на руках он хуже, а в общем в стойке может быть получше. За счет борьбы — еще лучше. Думаю, этот бой такой максимально конкурентный. Думаю, Усман за счет борьбы и микса может его выиграть.

— В декабре прошлого года ты назвал Джастина Гейджи мешком. После его победы над Топурией мнение изменилось?

— После Топурии — да, изменилось.

— И каким стало?

— Лучше, чем мешок.

— Куиллиан Саллкилд уверенно победил твоего бывшего соперника, Матеуша Гамрота. Видишь в нем угрозу для себя?

— Я еще не смотрел его бои, только нарезки. Надо посмотреть все его бои и понять. Но то, как он проходит всех, ворвался в топ... Надо посмотреть, что он делает. Я так и не понял, он ударник или борец — душит, бьет, все делает. Интересно посмотреть.

Ислам Махачев. Фото Global Look Press

— Ты говорил «Вписке», что Хабиб и Макгрегор вместе не сделали столько, сколько один Джон Джонс. А Ислам Махачев в списке великих уже догнал Джонса?

— Как может он догнать? Если по математике смотреть.

— Что ты имеешь в виду?

— По защитам титула. Сколько раз Джон Джонс защитил титул?

— Больше. Но у Махачева уже есть защита во втором весе, и не против Миочича, а против реально топового бойца.

— А что, Миочич не топовый боец?

— На тот момент все-таки... Были вопросы насчет того, давать ли ему титульник, насколько это справедливо.

— Не знаю, у каждого свое мнение. Пока что еще никто не побил рекорд Джона Джонса. Я буду рад, если Ислам побьет рекорд.

— Ты хорош в работе в гарде, сверху. Считаешь ли себя лучшим в этом в UFC?

— Одним из лучших. У Джона Джонса добивания хорошие. С локтей хорошо добивал в свое время.

— Роман Абрамович как-то в стамбульском ресторане оставил чаевых на шесть тысяч долларов. Случалось, что ты гигантские чаевые оставлял? И если да, что это была за сумма — самая большая?

— Было пять тысяч долларов. Здесь, в ЛА.

— Что же там было за обслуживание?

— Просто человек очень хороший, добрый, знакомый. Поддержка была такая. Но в этом ресторане рекорд у Даны [Уайта]. Он дал 10 или 15 тысяч долларов. Тому же человеку!

— Ты говорил, что хотел бы приобрести бизнес-джет. Как я понял, более-менее нормальный стоит 10 миллионов долларов. Если я ничего не путаю, конечно...

— Путаешь, путаешь.

— Сколько?

— Можно за миллион купить себе.

— То есть ты уже близок к тому, чтобы его купить.

— Нет, пока не близок. Просто говорю, что можно и за миллион джет купить.

— Будешь брать его все-таки?

— Если все будет у меня хорошо, то конечно. Почему нет.

— То ли ты сам говорил, то ли твой тренер по физподготовке Сэм Калавитта, что ты лучший в зале в работе на ручном велотренажере. Чем полезно это упражнение?

— Для плеч хорошо. И чтоб руки не забивались. Для борца, бойца это очень хорошо — когда боремся, потом бьем...

— Применительно к Хамзату Чимаеву говорили, что у Сэма Калавитты бойцы перетренировываются...

— Можно перетренироваться не обязательно у него. Везде можно перетренироваться. Ты должен сам себя контролировать. У тебя шесть-семь тренеров, все могут тебя перегрузить. Ты сам должен останавливаться и понимать, что у тебя перегруз. Если не будешь себя слушать, то даже до середины своего тренировочного процесса не сможешь дойти.