Аспиналл освободил пояс из-за проблем со зрением. Титул перешел к Гану, который и повредил британцу оба глаза

Как стать чемпионом UFC в тяжелом весе — методичка Сирила Гана.

ММА UFC: Аспиналл — Ган

Сирил Ган стал полноценным чемпионом UFC в тяжелом весе после того, как Том Аспиналл освободил титул из-за проблем со зрением. Формально все чисто: француз владел временным поясом и автоматически получил основной. Но путь Гана к чемпионству получился настолько нестандратным, что вопрос о его спортивной справедливости неизбежен.

Первый шанс стать абсолютным чемпионом Ган получил еще в январе 2022 года. В бою с Фрэнсисом Нганну француз забрал первые два отрезка, но затем соперник неожиданно сделал ставку на борьбу и выиграл три заключительных раунда. Через год Ган побился за вакантный пояс против Джона Джонса. Здесь никакой интриги уже не было: американец перевел Сирила и заставил его сдаться через 2 минуты и 4 секунды. После двух неудачных титульных попыток француз нокаутировал Сергея Спивака, который занимал седьмое место в рейтинге, а затем второй раз встретился с Александром Волковым. Ган выиграл раздельным решением судей, которое вызвало большой резонанс. Сам Дана Уайт назвал вердикт судей несправедливым, но позже забыл о том, что говорил. Та победа Сирила скорее добавила вопросов, чем вернула его в статус безоговорочного претендента.

Тем не менее следующим соперником Гана стал Аспиналл. Их бой на UFC 321 должен был стать первой защитой полноценного титула британца после завершения карьеры Джонса. Ган начал неплохо, разбил Тому нос, но за 25 секунд до конца первого раунда вытянул вперед руку с раскрытыми пальцами и попал ему в оба глаза. После осмотра врачом бой остановили и признали несостоявшимся из-за случайного нарушения. Позже Том говорил, что Ган за неполный раунд несколько раз попадал ему пальцами в глаза. Умышленного фола зафиксировано не было, но именно этот эпизод запустил долгую историю лечения.

У Аспиналла диагностировали травматический двусторонний синдром Брауна — нарушение работы глазодвигательного аппарата, которое сопровождалось двоением, ограничением подвижности глаз и ухудшением зрения. Особенно серьезно пострадал правый глаз, на котором позднее потребовалась операция, хотя сначала врачи рассчитывали на естественное восстановление. Том постепенно вернулся к тренировкам, начал спарринговать, однако проблемы со зрением полностью не исчезли, а позднее ситуация снова осложнилась. Пока Аспиналл лечился, в UFC разыграли временный пояс между Ганом и Алексом Перейрой. Бразилец впервые выступал в тяжелом весе, хотя до этого уже становился чемпионом в среднем и полутяжелом дивизионах. Ган не оставил ему большого пространства для сенсации и остановил Перейру во втором раунде.

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Пояс Сирила легитимен, но пока не выглядит окончательным доказательством его превосходства в дивизионе. До него он проиграл Нганну и Джонсу, получил крайне спорную победу над Волковым, не закончил бой с Аспиналлом из-за собственного фола и только затем уверенно победил Перейру. Теперь многое будет зависеть от первой защиты. На 14 ноября запланирован турнир UFC в Madison Square Garden, и именно Нью-Йорк выглядит наиболее вероятным местом следующего боя Гана. Один из главных вариантов — Джош Хокит. Непобежденный американец быстро поднялся в рейтинге, уже сам вызвал Гана и хочет получить титульный бой именно в Нью-Йорке. Для UFC кандидат удобный: новый претендент, американский рынок и свежая история без необходимости ждать других тяжеловесов.

Не стоит исключать и кандидатуру Сергея Павловича. Он снова набрал серию побед, занимает высокое место в рейтинге и остается одним из самых опасных нокаутеров дивизиона. Победа над таким соперником сразу добавила бы вес чемпионству Гана. Но самый коммерчески привлекательный вариант — реванш с Перейрой. Алекс хочет снова драться с французом и рассчитывает вернуться осенью. Для UFC это громкое имя и понятный сюжет, но спортивная логика такого решения слабее: Ган только что остановил Перейру во втором раунде.

Есть еще Волков и Ризван Куниев, однако они должны встретиться друг с другом в октябре. Провести затем титульный бой через несколько недель практически невозможно. Остается вариант, при котором UFC отменит их очную встречу и отправит одного из россиян сразу к Гану. В первую очередь это касается Волкова. Он занимает второе место в рейтинге и более чем заслуживает провести еще один бой с Ганом. Трилогия сразу закрыла бы один из главных вопросов к чемпиону. Куниев выглядит менее вероятным кандидатом, поскольку пока уступает остальным по статусу и набору побед.

Таким образом, у UFC есть четыре действительно заметных варианта: Хокит, Павлович, Перейра и один из участников боя Волкова с Куниевым, если ради титульника изменят октябрьские планы. Именно выбор соперника покажет, насколько организация хочет быстро укрепить статус нового чемпиона.

Ган не украл пояс и получил его по правилам. Но пока его чемпионство основано не только на победах, но и на обстоятельствах. Лучший способ закрыть этот разговор прост: выйти против одного из сильнейших доступных тяжеловесов и выиграть без судейских споров и случайностей.