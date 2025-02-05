UFC 313, что нужно знать о турнире с титульным боем Анкалаева и Перейры: дата и кард, статистика, во сколько и где смотреть

Турнир UFC 313 с боем Анкалаев — Перейра пройдет в ночь на 9 марта

Турнир UFC 313 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 9 марта.

Дата и место проведения

Турнир UFC 313 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 8 на 9 марта. Вечер ММА пройдет на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Кард боев турнира: какие поединки уже назначены

Главным событием вечера станет бой за титул в полутяжелом весе между чемпионом, бразильцем Алексом Перейрой и претендентом, россиянином Магомедом Анкалаевым.

За месяц до турнира назначены и объявлены следующие бои:

Алекс Перейра (12-2) — Магомед Анкалаев (20-1-1-1) — титульный бой

Джастин Гейджи (25-5) — Дэн Хукер (24-12)

Бруно Сильва (14-6-2-1) — Джошуа Ван (12-2)

Аманда Лемос (14-4-1) — Ясмин Лусиндо (17-5)

Майрон Сантос (15-1) — Фрэнсис Маршалл (8-2)

Алекс Мороно (24-11-0-1) — Карлос Леал (21-6)

Брунно Феррейра (12-2) — Армен Петросян (9-4)

Крис Гутиеррез (21-6-2) — Жан Мацумото (16-0)

Джорден Сантос (10-1) — Оззи Диаз (9-3)

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Алекс Перейра — Магомед Анкалаев: статистика бойцов, история противостояния

Анкалаев (32 года) провел 23 боя на профессиональном уровне, одержал 20 побед, потерпел одно поражение, один поединок завершил вничью и еще один был признан несостоявшимся. Предыдущий выход в октагон россиянина состоялся 26 октября 2024 года против австрийца Александра Ракича, результат — победа единогласным решением судей.

Магомед уже проводил бой за пояс — 10 декабря 2022 года он оспаривал вакантный титул с поляком Яном Блаховичем. Итогом осторожного противостояния стала ничья, тогда оба соперника упустили шанс стать чемпионом полутяжелого веса.

Перейра (37 лет) провел 14 боев, одержал 12 побед и потерпел два поражения в профессиональных ММА. 5 октября 2024 года чемпион полутяжелого веса провел третью защиту в поединке с американцем Халилом Раунтри — младшим. Бразилец владеет поясом с 11 ноября 2023 года, после победы над чехом Иржи Прохазкой в бою за вакантный титул.

Анкалаев несколько раз бросал вызовы Перейре, UFC назначил Магомеду бой с Алексом во время священного для мусульман месяца Рамадан.

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Алекс Перейра — Магомед Анкалаев: что говорят о бое, прогнозы

На странице Анкалаева в соцсетях появился громкий анонс поединка с обращением к Перейре.

«Ты только что подписал свидетельство о смерти. Я накажу тебя за то, что ты уклонялся от встречи со мной, и заставлю тебя выглядеть парнем, работающим в шиномонтаже, а не профессиональным бойцом», — сообщение Анкалаева в Х (боец признавался, что посты от его имени делает агент Али Абдель-Азиз, но он в курсе всех сообщений).

Перейра решил воздержаться от громких высказываний.

«Я чемпион, Анкалаев — претендент. Он много всего говорил, но я предпочту оставаться молчаливым и сосредоточиться на своей работе», — приводит MMA Junkie слова Алекса.

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев считает, что шансы Анкалаева в бою с Перейрой все же немного выше.

«Я вижу Анкалаева фаворитом, но небольшим, честно сказать. Потому что Перейра очень сильный спортсмен, любительская карьера огромная, прошел через огонь и воду, дрался в тяжелых боях, опыт колоссальный. Я думаю, Анкалаеву стоит не то что недооценивать его борьбу — все знают, что он ударник. Но стоит хорошо подготовиться к этому бою», — сказал Махачев.

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Джастин Гейджи — Дэн Хукер: статистика бойцов, прогнозы

Гейджи (36 лет) провел 30 боев в профессиональных ММА, одержал 25 побед и потерпел пять поражений. Предыдущий поединок американец провел 13 апреля 2024 года на UFC 300 и уступил соотечественнику Максу Холлоуэю после нокаута на последней секунде пятого раунда.

Хукер (34 года) провел 36 боев, у него 24 победы и 12 поражений. В предыдущем поединке, 18 августа 2024 года, новозеландец победил поляка Матеуша Гамрота раздельным решением судей.

По мнению букмекеров, Гейджи (также пишется как Гэтжи) имеет небольшое преимущество. Коэффициент на его победу составляет 1.64, на победу Хукера — 2.19.

Где смотреть турнир UFC 313

Турниры UFC в России показывают телеканалы и сайт холдинга «Матч ТВ» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Телепрограмма на 9 марта появится за неделю до UFC 313.

Полностью турнир с первого боя до главного события обычно транслируют «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и UFC Fight Pass (платно, по подписке). Турнир UFC 313 стартует в 2.00 мск 9 марта.

Канал и сайт «Матч ТВ» традиционно бесплатно показывают главный кард, прямой эфир федерального спортивного телеканала ретранслируют онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск». Главный кард UFC 313 начнется в 6.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий и боев турнира UFC 313. Анонсы и прогнозы, расписание и результаты поединков можно изучать в нашем матч-центре ММА и разделе UFC.