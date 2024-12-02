«Алекс Перейра хапает каждый удар. А если бы он боролся с Хабибом, то не встал бы». Анкалаев: жесткое интервью

Один из лучших бойцов России готов разделаться с бразильским чемпионом UFC.

Магомед Анкалаев — 1-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе. Боя с чемпионом Алексом Перейрой он заслуживает как никто другой, но никак не может получить этот поединок.

Магомед — человек скромный, спокойный, из себя его может вывести разве что поведение соперника в клетке или откровенное хамство. Однако в последнее время в его Twitter стали регулярно публиковаться дерзкие посты, адресованные прежде всего Перейре (и иногда — Джону Джонсу).

С 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске проходил чемпионат мира по ММА, и Анкалаев был там почетным гостем. На пресс-конференции он признался, что твиты делает не он сам, а его менеджер Али Абдель-Азиз. Но строго по согласованию с Магомедом. А после турнира Анкалаев дал интервью «СЭ» — причем в такой тональности, что стало понятно: Абдель-Азиз и правда выкладывает эти посты не только по своему желанию.

— Как тебе победа Джона Джонса над Стипе Миочичем?

— Этот бой я полностью не смотрел, лишь концовку — как [Стипе] проиграл. Ну мы так и рассчитывали, что Джон Джонс победит. У Стипе был простой трехгодовой, а Джонс за это время дрался.

— Как нужно побеждать такого бойца, как Джонс? У него высочайший бойцовский IQ.

— Джонса выиграть можно. Надо столкнуться с ним. У Джонса есть борьба, есть стойка. Надо его пощупать, а потом уже найти ключи. Думаю, можно найти к нему ключи. Мы видели его в бою с Густафссоном. Этот бой могли отдать туда-сюда, равный бой. Можно даже сказать, что выиграл Густафссон. А еще Доминик Рейес. Все единогласно говорят, что его [Джонса] вытащили. Поэтому, думаю, можно его выиграть. Думаю, что если в дальнейшем он будет выступать, если у нас с ним бой состоится, мы можем пройти его.

— Ты опубликовал фотографию молодого Тома Аспиналла в футболке с надписью «Дагестан» и пошутил, мол, вот она — настоящая причина того, почему Джонс не хочется драться с Томом.

— Ну да. Мы понимаем, что UFC оберегает своих чемпионов. Аспиналл, как мы знаем, скоростной, борется хорошо. Это будет тяжелый бой для Джонса, поэтому, думаю, он избегает этого боя.

Джон Джонс против Стипе Миочича. Фото Getty Images

— На неделе боя Джонса со Стипе ты много упоминал о нем в Twitter, а после победы Джонса — ни одного упоминания. С чем это связано?

— Там были разговоры о том, что он хочет биться с Перейрой, с моим будущим соперником, который является чемпионом в моем дивизионе. Поэтому мы ему отвечали — ты сначала разберись там, где ты есть, а потом уже можно говорить о другом.

— Ты признался, что твой Twitter ведет Али Абдель-Азиз, и сказал, что все публикации он согласовывает с тобой. Не кажется ли тебе, что посты слишком дерзкие?

— Мы обсуждаем [публикации], и, исходя из моих слов, он пишет, чуть что-то дополняет. А так — нет такого, что он сам сказал, высказался.

— Приведу пример: была опубликована фотография Перейры и Джонса и подпись с эмодзи козы, имеется в виду the GOAT (величайший всех времен. — Прим. «СЭ»), и цыпленка...

— Это был подкол, чтобы... Как правильно сказать... Когда оба избегают своих соперников, то тогда выражение... В общем, по-американски выставили, да. Козу как-то называют [в Америке]...

— The GOAT.

— Да, такая тема американская.

— А что означает цыпленок?

— Цыпленок — это имеется в виду легкий бой. То, что для меня это нетяжелый бой, настолько легкий бой. То, что мы можем его съесть как бы (улыбается).

Алекс Перейра (справа) против Халила Раунтри. Фото Global Look Press

— Какое впечатление произвел Перейра в бою с Раунтри? Тебе не показалось, что он испытывает проблемы с левшами? Он часто пропускал от Раунтри передний правый боковой.

— Если бы Раунтри показал свой дух, пошел бы чуть вперед... Видно было, что, когда по нему попадали, он начинал сдавать позиции. Перейра почувствовал, что, когда он начал попадать, заряжаться в удары, тот стал отступать. За счет этого Перейра, можно сказать, вытащил бой. А так — мы увидели, насколько он [Перейра] открыт, как он хапает каждый удар, который ему наносят.

У него-то проблем много, не только с левшами. Единственное, что у него есть, — что все соперники, которые выходят против него, боятся. У него есть левый боковой, на который все натыкаются. Если взять ударку, то он стандартный ударник. Не видел, чтобы он в техническом плане кого-то обманул и уронил. Все знают, что он делает, и он делает это хорошо.

— Самый популярный твой твит в России — ты пообещал привезти пояс «в матушку-Россию» в следующем году. Это было согласовано с тобой?

— Ну согласовано... Ну какие-то слова добавляются, да. «Матушка» — такого не было. Просто имелось в виду, что привезу этот пояс в Россию. Чуть-чуть есть, что где-то [Абдель-Азиз] убавляет, где-то добавляет. Бывает, когда с русского переводят на английский и получается бессмысленно.

Хабиб Нурмагомедов. Фото Getty Images

— Ты наверняка помнишь видео, как Хабиб Нурмагомедов не дает встать Кори Андерсону из-под себя. С Кори ты в прошлом тренировался, он бывший топ UFC. Как думаешь, Хабиб с Перейрой проделал бы то же самое?

— С Кори я работал долго. У нас было два совместных лагеря. Не сказал бы, что у него очень хорошая борьба. Да, он борется, он выносливый, он идет вперед. С Хабибом я ни разу не боролся, не сталкивался, поэтому тяжело на этот вопрос ответить. А так — у Перейры любой, кто может [бороться]... Хабиб если его повалит, то он завершит, потому что у Перейры нет борьбы, он не умеет вставать. Он еще не был в тяжелых боях, где присутствует борьба.

— В общем, Хабиб не дал бы Перейре встать?

— 100 процентов.

— Перед твоим боем в Абу-Даби мы спрашивали про Артема Вахитова. На твой взгляд, кто более искусный ударник в ММА — Перейра или Вахитов?

— Конечно, Перейра для боев лучше, так как он панчер. А в техническом плане Вахитов на две головы выше него.

— В будущем интересно было бы встретиться с Артемом?

— У меня нет такого бойца, с которым мне хотелось бы биться, проверить себя. У меня был не такой легкий путь, бился со всеми топами, а сейчас хочу пояс, хочу быть чемпионом. А так — если я буду чемпионом, то буду таким чемпионом, которого не надо будет оберегать. Если будет Вахитов или другой, тот, кто заслужил, — тому дорога открыта. Чемпион должен биться с тем, кто заслуживает этого шанса. Я сам знаю, каково это, когда чемпион отказывается, не дает возможности тебе биться, поэтому иногда это злит, иногда сам себя успокаиваешь.

— Правильно понимаю, что нет ничего личного к Перейре?

— У меня нет личного к бойцам. У нас нет такого, что мы перешли грани. У нас, можно сказать, есть бойцовская ненависть друг к другу. Мы должны биться. Он будет загнан в угол, ему придется пояс либо освободить, либо драться со мной. А как к человеку ненависти к нему нет.

— Если станешь чемпионом в полутяжелом весе, следующая цель — чемпионство в тяжелом весе?

— Мы пока об этом не думаем, но с каждым годом у меня вес поднимается. Это вполне возможно [переход в тяжелый вес], если у меня получится стать чемпионом [в полутяжелом весе], если будет у меня вес подниматься. Если вес поднимется — поднимусь, чтобы подраться с топами в тяжелом дивизионе. Но это все «если».