Анкалаев будет драться с Перейрой в месяц Рамадан. Это уравнивает шансы?

Не повлиять на готовность Магомеда дата боя не может.

8 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 313, в главном событии которого встретятся Алекс Перейра и Магомед Анкалаев. Для бразильского чемпиона в полутяжелом весе этот бой станет четвертой защитой титула, а россиянин наконец получит шанс забрать пояс — в UFC он не проигрывает уже 13 поединков подряд.

Этот бой действительно можно считать противостоянием двух сильнейших полутяжеловесов, учитывая, что Джон Джонс полностью трансформировался в тяжа и обосновался в дивизионе до 120 кг. Перейра был довольно активен в последнее время: меньше чем за год он завоевал пояс, а затем трижды его защитил, выходя на поединки на коротком уведомлении, невзирая на микротравмы. Тем самым Алекс даже заставил немного усомниться, кто же фаворит в его бою с Анкалаевым, что повлияло на коэффициенты букмекеров: Перейра сейчас не такой большой андердог, как раньше, когда их бой только начал обсуждаться.

Почему же бой с Алексом не станет для Анкалаева формальностью? Да просто потому, что Перейра вырубает всех, а это не может не влиять на общую картину. Прохазка, Хилл, снова Прохазка, Раунтри — все были нокаутированы, кто-то с одного удара, а кто-то — в результате страшного избиения. Сложно представить, что Перейра будет лупить Анкалаева четыре раунда подряд, как это было с Раунтри. Да, на записках судей Халил каким-то чудом выиграл первые два раунда, но Алекс перебивал американца в каждой пятиминутке — где-то существенно, а где-то не очень.

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Магомед, конечно, много раз проигрывал отдельные раунды, но перебить себя он позволял лишь однажды — в бою с Блаховичем, и то разница была совсем небольшой: 47% акцентированных ударов от общего числа попаданий против 42%. Перейра не позволял себя перестреливать ни разу за 10 боев в UFC, даже против Адесаньи, поэтому именно в стойке шансы бразильца наиболее очевидны.

При этом, если говорить о крепости подбородков, Магомед бразильцу как минимум не уступает. В соперниках у Анкалаева были тяжело бьющие бойцы, но в нокдаун он упал лишь однажды — в поединке против Тиаго Сантоса, да и то с натяжкой. Удар Тиаго выбросил наотмашь, а Магомед не сказать, что был оглушен — скорее просто потерял равновесие. Да и на ход боя это падение никак не повлияло. Перейра тоже падал в нокдаун один раз, но какой! Это случилось в том самом втором поединке против Адесаньи, когда новозеландец был не в лучшем для себя положении, но в контратаке попал хуком справа, оглушив бразильца, а затем добавил еще один такой же удар, вырубив Алекса наглухо.

В партере ситуация сложнее, потому что невозможно дать объективную оценку борьбе, грэпплингу и контролю Перейры. У Алекса была лишь одна попытка провести тейкдаун за карьеру в UFC, и эта попытка в первом поединке с Адесаньей была успешной. В контроле Перейра проигрывал всем соперникам, с кем ему приходилось оказываться на канвасе. Это и Андреас Михайлидис, и Бруно Силва, и Исраэль Адесанья, и Ян Блахович, и Иржи Прохазка (дважды). Из перечисленных бойцов только Блахович регулярно выигрывает поединки за счет действий в партере — он и дал Перейре самый тяжелый бой.

У Анкалаева, конечно, тоже был непростой поединок с поляком, но там Магомед контролировал соперника 11 минут и 20 секунд, то есть 45% от общего времени пятираундового боя. У Блаховича в том поединке нет ни одной секунды контроля. Анкалаев же вообще никому в UFC не уступал в этом показателе: ни Никите Крылову, чей уровень грэпплинга очень серьезен, ни тем более Полу Крэйгу, который проигрывал Магомеду весь бой и победил своим любимым приемом из-за ошибки неопытного тот момент Анкалаева.

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Важнейший фактор, который может сыграть в этом бою не в пользу Анкалаева, — это сроки поединка. Он пройдет в священный для мусульман месяц Рамадан, но точно не стоит говорить, что Магомед поступил нерационально, согласившись подраться в это время. Анкалаев уже несколько раз не мог договориться с UFC о сроках — если бы он отказался и в этот раз, то неизвестно, сколько еще лет ему пришлось бы ждать титульного шанса.

Тренировки в Рамадан — это по-настоящему тяжелая работа и огромная нагрузка для организма, который и в обычное время подвергается постоянному стрессу. Одним из тех, кто несколько раз готовился к поединкам в этот месяц, является чемпион IBF Бахрам Муртазалиев. Постящимся в Рамадан позволяется пить и есть только после захода солнца, а это значит, что весь тренировочный процесс проходил ночью — утром и днем сил для физической нагрузки просто нет. Первая тренировка Бахрама начиналась в 10 вечера, а вторая — в 3 часа ночи. Тренер Бахрама Рома Калантарян в интервью «СЭ» рассказывал, насколько это непросто.

«Я Рамадан не держу, я христианин, но мне вообще не было удобно, — сказал Калантарян. — Но надо было делать, и все, делаем. Максимально старались делать все хорошо, и получилось. Нагрузки были минимальны. В 9 мы начали потихоньку, в 10 уже жесткая тренировка, в 12 уже все. Он немножко покушал, попил, и в 3 [ночи] опять в зал, и в 5, в 5.30 максимум, заканчивал. Нам надо, чтобы после тренировки он попил много — посреди дня он не может пить и кушать. Так что мы все делали минимально, чтобы эту нагрузку выдержал он, а то травмы могут быть из-за таких нагрузок, если не можешь кушать и пить днем».

В том бою Муртазалиев победил нокаутом и завоевал пояс IBF — это показывает, что подготовиться можно даже при таких вводных. Получится ли это у Анкалаева — вопрос сложный. Но можно полагать, что готовиться он будет в Америке, в центре UFC PI, который находится в Вегасе, где и состоится 313-й номерной турнир. В пользу Магомеда играет еще и тот факт, что Рамадан начинается 1 марта, за неделю до боя, поэтому основная часть лагеря в тот момент уже будет пройдена. Конечно, останется весогонка, но тут в лагере Анкалаева наверняка все предусмотрят: можно немного ограничить калораж своего рациона и оставить на последние дни как можно меньше килограммов, которые надо согнать.

Сейчас Анкалаев считается фаворитом именно благодаря тому, что его борцовские навыки на другом уровне, нежели у Перейры. Но ближе к бою расклад сил наверняка поменяется: каменное лицо бразильца, его ментальная непоколебимость сыграют роль. Фанаты Алекса по всему миру будут ставить на любимого бойца, учитывая, что на него еще и приличный коэффициент дают, и это приведет к тому, что в день боя расклад сил уравняется. Похоже, это тот самый бой, который любителям тотализатора лучше обойти, но именно Магомед видится здесь фаворитом.