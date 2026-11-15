Ган с трудом защитил пояс в бою с Хокитом, а Харрисон задушила Нуньес. Как прошли титульные поединки UFC 334

В Нью-Йорке состоялись два титульных боя.

На турнире UFC 334, который прошел в ночь на 15 ноября на арене «Мэдисон-сквер-Гарден», оба действующих чемпиона сохранили пояса, хотя по ходу поединков испытывали серьезные проблемы. Кайла Харрисон уступала Аманде Нуньес в стойке, но победила удушающим приемом в четвертом раунде, а Сирил Ган справился с давлением Джоша Хокита и выиграл единогласным решением судей.

Харрисон победила Нуньес благодаря борьбе

ММА UFC: Харрисон — Нунес

38-летняя Аманда Нуньес вернулась в октагон после трех с половиной лет отсутствия. В июне 2023 года бразильянка защитила титул в легчайшем весе в бою с Ирене Альданой и объявила о завершении карьеры. Ее соперница Кайла Харрисон, двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, завоевала пояс UFC в июне 2025-го, победив Джулианну Пенью. Однако американка тоже долго не выступала: из-за операции на шее их встречу, первоначально запланированную на январь 2026 года, пришлось перенести.

Несмотря на длительный простой, Нуньес хорошо начала поединок. Бразильянка уверенно действовала в стойке, попадала справа и заставляла Харрисон отступать. Кайла с трудом сокращала дистанцию и практически ничего не могла противопоставить ударам соперницы. Однако ближе к концу первого раунда чемпионка провела бросок, оказалась сверху и до гонга удерживала Нуньес в партере, нанося удары.

Кайла Харрисон. Фото Getty Images

Во втором раунде ситуация повторилась, хотя на этот раз Аманда сама пыталась бороться и навязывала клинч. Харрисон воспользовалась сближением, снова бросила соперницу и заняла боковой контроль. Затем американка перешла в позицию распятия, зафиксировала руку Нуньес и наносила удары локтями. Бразильянка защищалась, но выбраться из-под чемпионки до окончания раунда не сумела.

Третий раунд оказался более конкурентным в борьбе. Нуньес удалось провести перевод, занять маунт и даже ненадолго забрать спину Харрисон. При этом Кайла уже заметно замедлилась, и могло показаться, что с функциональной подготовкой у нее возникнут проблемы. Однако американка сумела выбраться из опасного положения, перевернуть соперницу и закончить раунд сверху. После нескольких ударов локтями у Аманды появилось рассечение над правым глазом.

Главной проблемой Нуньес стала ее собственная тактика. Имея заметное преимущество в стойке, она регулярно соглашалась на борьбу, а временами сама пыталась переводить Харрисон. В четвертом раунде бразильянка вновь попала в клинч, после чего Кайла захватила ногу, провела подсечку и сразу забрала спину. Американка зафиксировала удушающий прием сзади, вынудив соперницу сдаться на отметке 1:29.

Харрисон впервые защитила пояс UFC и довела профессиональный рекорд до 20 побед при одном поражении. Нуньес сумела показать, что даже после продолжительного отсутствия сохраняет преимущество в ударной технике, однако ее решения в борьбе вызывали вопросы. Сказались ли возраст, отсутствие соревновательной практики или ошибки в подготовке к конкретной сопернице, однозначно определить сложно.

Фото Getty Images

Хокит удивил Гана, но победил француз

ММА UFC: Ган — Хокит

Главному событию турнира предшествовало стремительное продвижение Джоша Хокита по тяжелому дивизиону. Американец получил контракт с UFC в 2025 году, а в 2026-м победил Кертиса Блейдса решением судей и досрочно разобрался с Дерриком Льюисом. К титульному бою он подошел с рекордом 10-0. Ган, в свою очередь, в июне нокаутировал Алекса Перейру, завоевал временный пояс, а после отказа травмированного Тома Аспиналла от титула получил статус полноценного чемпиона.

Хокит с первых секунд начал активно прессинговать француза, постоянно шел вперед, выбрасывал удары и пытался переводить соперника. Ган неплохо защищался от борьбы и в начале встречи выглядел точнее в стойке: регулярно попадал джебами, апперкотами и встречными ударами. Американец выдерживал попадания и продолжал наступать. В концовке первого раунда ему удалось захватить ногу француза, поднять его и провести бросок.

Во втором раунде давление Хокита начало сказываться на состоянии чемпиона. Ган все чаще отступал, тяжело дышал и не мог подолгу удерживать соперника на удобной дистанции. Джош попадал тяжелыми ударами справа, атаковал корпус, подключал локти и продолжал искать переводы. Француз защищался от большинства попыток борьбы, однако постоянная необходимость двигаться назад и отвечать на атаки отнимала у него много сил.

К третьему раунду темп заметно снизился, причем усталость уже была очевидна у обоих бойцов. Хокит по-прежнему чаще наступал, попадал локтями в ближнем бою и заставлял Гана работать у сетки. Сирил отвечал одиночными ударами, но действовал значительно менее активно, чем в начале встречи. После трех раундов все трое судей отдавали преимущество американцу со счетом 29:28, хотя расходились в оценке первых двух пятиминуток.

В четвертом раунде ситуация начала меняться. Хокит уже не мог поддерживать прежнюю скорость атак, его удары стали менее акцентированными, а попытки перевода все чаще заканчивались неудачей. Ган воспользовался этим и стал активнее работать в клинче, попадать коленями и руками по корпусу. Француз по-прежнему выглядел уставшим, но теперь чаще отвечал на атаки, тогда как Джош постепенно терял свое преимущество в темпе.

В пятом раунде Хокит еще пытался бороться, однако Ган быстро поднимался после переводов и уверенно защищался от следующих попыток. В стойке француз выглядел точнее, чаще попадал и заставлял американца промахиваться. Джош продолжал идти вперед и выдерживал удары, но прежнего давления уже не было. Концовка осталась за чемпионом, который сумел сохранить активность после тяжелой первой половины боя.

Все трое судей выставили 48:47 в пользу Гана, который провел первую защиту полноценного чемпионского титула UFC. Решающими стали четвертый и пятый раунды: их француз выиграл на всех трех карточках. Хокит потерпел первое поражение в карьере, но показал, насколько серьезные проблемы может создать чемпиону за счет постоянного давления и высокого темпа. Ган же сумел перестроиться по ходу поединка и выиграл именно ту часть боя, в которой американец уже не мог действовать с прежней интенсивностью.