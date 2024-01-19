Стрикленд мелет что хочет — а ведь нам говорили, что в США нет свободы слова

Самый безумный чемпион UFC.

Утром 21 января в Торонто состоится турнир UFC 297, в главном событии которого пройдет поединок за пояс в среднем весе между Шоном Стриклендом и Дрикусом Дю Плесси. Для Стрикленда этот бой станет первой защитой после победы над Исраэлем Адесаньей. Американец — один из самых случайных и при этом самый эпатажный чемпион в истории промоушена. Каждое его высказывание цитируется журналистами, при этом Стрикленд позволяет себе говорить о таких вещах, за которые в США, как принято считать, подвергают жестокой критике и лишают должностей — одним словом, отменяют.

Стрикленд не стесняясь оскорбляет своих соотечественников, прикидывает, что было бы неплохо, если бы Россия сбросила на США бомбу, унижает женщин, толстых и карликов, признается, что убил собаку из пистолета, а также критикует ислам и Палестину. И ни за одно из высказываний бойцу не прилетело ни от UFC, ни от властей США. Вот 15 самых оригинальных, спорных, жестких и просто странных речей Стрикленда — даже за них Шона до сих пор не отменили.

«Надеюсь, Россия сбросит на нас ядерную бомбу»

«Дело в том, что сегодня воюет много мудаков, особенно американцев. Американцы — самые большие мудаки. Сколько в UFC чемпионов из США? Ты посмотри на этого долбаного бразильца [Алекса Перейру], который только что меня нокаутировал. Братан, американцы такие нежные.

Вы слишком много времени проводите в Starbucks, жизнь для вас слишком хороша. Я почти надеюсь, что Россия сбросит на нас ядерную бомбу, чтобы наши яйца стали больше, чувак. Вы, ребята, слишком мягкие. Я чуть ли не последний из белого отребья. Я из 90-х, где Патрик Суэйзи гоняет на мотоциклах и цепляет горячих баб». (YouTube-канал Thiccc Boy)

Фото Global Look Press

«Не думаю, что ислам совместим с идеями равенства и свободы»

«Я раньше жестко высказывался по исламу, постил фотки [пророка] Мухаммеда. Но знаешь, я все равно... Америка — это Америка. Мне плевать на твою страну, Китай вытворяет ужасные вещи, многие страны вытворяют ужасные вещи. Но я не думаю, что ислам совместим с идеями равенства и свободы. Я не оскорбляю их, я не копаю так глубоко, как копал раньше, но если бы Альберт [Дураев] был сейчас передо мной, я бы все равно сказал: «Я не думаю, что ислам совместим с идеей равенства, с американскими ценностями». Это абсолютно разные вещи.

И я не пытаюсь менять вашу страну, вы можете делать все что хотите. Но когда вы внушаете женщинам, что они должны носить паранджу, и убеждаете их: «О, это твой выбор»... Когда вы внушаете женщинам, что они не имеют права выйти из дома без конвоя... Это неправильное дерьмо. Но это твоя страна, я не собираюсь менять вас. Но держите это дерьмо подальше от Америки». (Full Send Podcast)

«До того как заниматься ММА, я был конченым расистом»

«Когда я начал заниматься ММА в 14-15 лет, вся моя злоба, ненависть, расизм испарились. У меня начали появляться телки, начали вырабатываться социальные навыки, все мои друзья теперь были черными и мексиканцами. Что-то переключилось у меня в голове, тренировки научили меня самоконтролю. До этого я был расистом, нацистом, я даже набивал свастику себе на руку. Я был под влиянием моего деда, расистского куска дерьма. Я смотрел «Американскую историю X» и думал, что все это прикольно.

Однажды, в 9-м классе, я как-то зашел в раздевалку к черным. У меня тогда как раз начали волосы на яйцах расти. Все пацаны в раздевалке были черными, и все они знали, что я белый конченый расист. Один крикнул мне: «Пошел вон отсюда!», и я ответил: «Иди *****». И он меня так избил... Он затоптал меня, бил стомпами. Потом, кстати, через пару лет, когда я уже тренировался, я встретил этого пацана в «Уолмарт» и напал на него прямо в «Уолмарте», выбил из него все дерьмо (смеется)». (Flexx Lewis)

Как жестко наехал на журналиста Ариэля Хельвани

«Я думаю, ты один из тех людей, который будет гулять с женой по улице, и если вдруг к вам подойдет тип с пистолетом и ножом и скажет: «Я хочу ******* твою жену», ты ответишь: «Я не хочу проблем. Хорошо, давай, я не вижу в этом ничего плохого. Только используй презерватив, и мы пойдем дальше». Сто процентов, ты так и поступишь. Скажешь ему: «Не вижу в этом ничего плохого». (Передача Хельвани MMA Hour)

Фото Соцсети

«Халил Раунтри — гребаный феминист. Он написал на меня жалобу»

«У нас в зале есть Олена, боец из PFL. Она где-то 5,10 ростом (178 см), крупная такая, побрила голову и выглядит теперь как мужик. По характеру она не секс-хищник, хотя выглядит как секс-хищник. (Смеется.) И Халил Раунтри показывал какую-то борцовскую технику, подходит к Олене и обхватывает ее сзади. И она такая в шутку кричит: «О, сексуальный харассмент!» Чисто в шутку так. Если ты видел ее... загугли ее фотки — и все поймешь, тут ясно, что как шутка все звучит. А Раунтри такой: «Это не смешно. Я чернокожий мужчина, который живет в Америке, и ты даже не имеешь права шутить на эту тему». Бро, какая, *****, разница, черный ты или белый, мы все одинаковые, в чем твоя проблема? Он просто ***** телка, на личном уровне ты не захочешь иметь никаких дел с этим парнем. Он гребаный феминист.

Еще одна история о Халиле (смеется), пожалуйста, давай я тебе ее расскажу. Я как-то навострил лыжи к одной телке, но в итоге он начал встречаться с ней. Это еще было до того, как я понял, что Халил отстойный тип. И мы лежим потом как-то в одной процедурной в UFC PI, и я говорю ему: «Йоу, Халил, я общался с этой девчонкой, а ты увел ее, непристойный засранец. Я ревную». Причем я сказал это ему спустя два года после того, как случилась эта история. Он уже на тот момент расстался с этой телкой. И что он сделал? Он пошел к руководству UFC PI и написал на меня жалобу. Он написал, что жалуется на меня, потому что я поднял эту тему, и это повергло его в «некомфортное и грустное состояние». Это факт, реальная история! Хотя в процедурной все смеялись над этой шуткой, но Халил вот такой». (Подкаст Джо Рогана)

«Клитор Габи Гарсии больше, чем эта пивная банка»

«Если ты когда-нибудь тренировался с женщиной... ты знаешь Габи Гарсию? Я с ней как-то тренировался разок. Взглянул на нее перед тренировкой и говорю тренеру: «И я должен еще и выиграть у нее сейчас?» Она больше меня (Гарсия 187 см и 95 кг. — Прим. «СЭ»)! У нее клитор больше, чем эта пивная банка. И я такой: «И я должен ее разнести?» В итоге мы начали джитсить, и она оказалась такой слабой физически... Просто слабая. По ощущениям — просто как обычная жирная телка. (Подкаст Джо Рогана)

«Нганну утешал меня по поводу моего маленького белого пениса»

«Помню, как-то в зале я говорю ему [Нганну]: «Франсис, если я когда-нибудь начну встречаться с девчонкой, которую ты до этого *****, то предупреди меня. (Смеется.) Я пожму тебе руку, скажу: «Поздравляю, мы оба покорили эту гору, но после тебя мне там ловить нечего». Мой член чувствовал бы себя в ней как хот-дог в коридоре». Но Франсис настолько серьезный, что он начал утешать меня, поднимать духом по поводу моего маленького белого пениса: «Шон. Шон. Когда ты знаешь тело женщины, ты можешь удовлетворить ее пальцем». Я такой: «Франсис, твой палец больше, чем мой член». (Подкаст Джо Рогана)

Фото Global Look Press

«Шон О'Мэлли — бабораб. Из-за него у нас куча мужиков-тряпок»

«Шон О'Мэлли — это ***** бабораб. Он бабораб. О чем вообще говорить, если он разрешил Six Nine (рэпер с татуированным лицом. — Прим. «СЭ») сделать тату своего имени себе на шее. Разрешил, потому что он лох, тряпка, слабак.

Шон О'Мэлли — это тот, по которому видно, почему в мире все неправильно. То, что у него такая аудитория, — это ответ на вопрос, почему мужчины сейчас выглядят как женщины. Молодежь смотрит на этого ****** слабака и бабораба и думает: «О, мой Бог, я хочу быть как он, я хочу татуировки, я хочу снимать «Тик-Ток». В итоге у нас целая куча мужиков-тряпок, которые берут пример с этого ***** клоуна, который разрешил другому мужику забить свое имя ему на шею. Алджо, бро, пожалуйста, когда ты закроешь удушающий, не отпускай его 5-10 минут». (YouTube-канал Стрикленда)

«Толстые люди, вы некрасивые — вы не можете увидеть свой член»

«Когда вы слышите, как толстые люди говорят, что они красивые и так далее... Нет, *****, вы некрасивые. Вы некрасивые *****. Вы не можете увидеть свой член, если не приподнимете пузо. У вас заболевания сердца, вы некрасивые, у вас, *****, есть проблема. У вас ментальное заболевание, потому что вы не можете прекратить жрать». (YouTube-канал Nina Drama)

«Если все женщины исчезнут, я стану каннибалом и пущу себе пулю в голову»

«Парни, я мягкий засранец, *****. Если моей девушки нет рядом неделю, то я сижу дома, пялюсь на мебель, пялюсь на каркас моей кровати, прочищаю пистолеты, как ****** чудак. Я уставлюсь на все это и думаю: «Кто я? Почему у меня есть все эти вещи?» Я не узнаю себя. Понимаете, ребята, женщины — это клей социума. Да, они не должны работать, они должны сидеть дома и растить детей, но они клей общества.

Если сейчас все женщины исчезнут из этого ****** мира, я начну вас всех пожирать заживо. Я стану чистым каннибалом. Сами подумайте, если сейчас выкинуть с планеты всех женщин — вы бы продолжали заниматься тем, чем занимаетесь? Если убрать всех женщин с планеты, я пожалуй, сразу пущу себе пулю в голову. В чем тогда будет смысл жизни? Телок не будет, нужно будет себе готовить самому, самому стирать... Моя девушка — очень приличная, я не теглю ее в соцсетях, не выставляю в интернете, не беру на интервью. Я прячу ее». (Медиадень перед UFC 293)

«Адесанья сделал тату в память о собаке? Я, кстати, однажды убил собаку»

— Что Иззи говорил вам в клетке?

— *****, это было странно, сказал Стрикленд на пресс-конференции после боя с Адесаньей. — Мне показалось, он был зол на меня из-за слов о собаке. Я думал: «Что за ***** происходит? Мы правда говорим сейчас о собаке?» Иззи, извиняюсь, что стебался над твоей собакой. (Смеется.)

— Насколько я знаю, речь о его собаке, которая умерла, он сделал тату в ее память себе на шее.

— О-о-о. Я кстати, однажды убил собаку. У меня был поход на природу, я пошел туда со своей собакой. И там была куча псин без поводка, бродячие грозные собаки, питбули, ****. И они накинулись на мою собаку. Я достал пистолет и подстрелил одну. Если что, это была самооборона. (Смеется.) В любом случае, Иззи, это всего лишь собака, не парься. Ладно, Иззи, шучу, уверен, твой пес был хорошим малым. (Пресс-конференция после UFC 293)

Фото Global Look Press

«Пояс UFC стоит больше, чем весь ВВП Палестины»

«Палестина проголосовала за ХАМАС. Это террористическая организация, как мы успели заметить. Пока ХАМАС не будет искоренено, а все его члены убиты, миру никогда не бывать. Никогда не будет мира. А тут у нас есть такой человек, как Белал [Мухаммад], который родился в Чикаго, живет в Америке. Он сидит и целыми днями постит флаги и все такое... Бро, у тебя есть авторитет, ты можешь что-то изменить, ты можешь говорить о мире, об изгнании ХАМАС.

Газа в блокаде, потому что ее жители выбрали в лидеры террориста. Они стали террористическим государством. Белал, ты трус, ты не мужчина, ты слабак, ты отвратителен. Ты используешь свой авторитет, чтобы продвигать насилие, ты просто ***** лузер. Я бы хотел, чтобы Белал использовал свой авторитет для разговоров о мире, об изгнании ХАМАС, об открытии границы между Газой и Израилем.

Потому что реальность такова, что Палестины никогда не будет существовать. Ее ВВП... вот этот пояс [UFC], пожалуй, стоит больше, чем весь ВВП Палестины. Если бы Палестина пошла на правильные вещи, прогнала бы ХАМАС, весь этот терроризм, протянула бы оливковую ветвь Израилю... Белал, я готов подраться с тобой в любой день недели, ты можешь приехать в Вегас, и мы выйдем поговорить. Я отвечаю. И мы можем подраться насмерть, можем уединиться вот в этой пустыне и подраться насмерть. Мне бы это было по душе. Ты слабак, ты отвратен». (YouTube-канал Nina Drama)

«Если в раздевалке не смотрят на мой болт, это личное оскорбление»

«Если мы стоим у писсуаров с другим типом, я посмотрю на его болт. Я не гей, я смотрю, чтобы понять, с чем человек работает. Вот что раздражает меня — ты с пацанами в мужской раздевалке. Кто-то раздет догола, и находятся люди, которые не хотят смотреть им на болт.

Отворачиваются или их это напрягает. И я воспринимаю это как личное оскорбление, если ты не хочешь смотреть на мой болт. Я скажу тебе почему. Потому что ночами ты сидел и гонял свой болт туда-сюда, смотря на чужие большие болты разных цветов. В интернете. А теперь пришла пора посмотреть на мой болт, и тебя это напрягает. Иди-ка ты ****** тогда. Если ты не можешь посмотреть на мой болт без чувства стыда — может быть, ты и есть гей». (YouTube-канал Theo Von)

О конфликте России и Украины

«Украина должна просто преклонить колени и стать Россией... — написал Стрикленд в соцсетях 25 февраля 2022 года. — Я понимаю, это отстой, и да, вы можете победить... Но вы действительно хотите быть новым Афганистаном на следующие 30 лет? Не говорю, что это правильно, но эта трудная для проглатывания таблетка в конце концов будет лучше».

«Я смеялся, когда Россия вторглась на Украину, и я сказал, что это безумие, что мы вмешиваемся... — высказал мнение американец летом 2023-го. — Все напали на меня и назвали засранцем. Миллиарды долларов спустя, некоторая инфляция, и теперь все вы, тупые ублюдки, расстроены... Боже, американцы — это определение глупости».

«Вы просто куча тупых идиотов, — также писал Стрикленд в декабре 2023-го. — Наше правительство: «Россия плохая, Украина хорошая». Американцы: «Да, да,***** Россию — дайте им танки». Шесть месяцев спустя американцы: «Почему бензин такой дорогой? Почему все стоит дороже?» Можете не обращать внимания на все, что я говорю, но вы, ребята, просто тупые. Когда вас топят, вы так заняты борьбой за глоток воздуха, что забываете, кто вас топит. А еще совсем недавно вы все ходили, обвешавшись украинскими флагами, тупые рупоры правительства».

Фото Global Look Press

О современной культуре потребления

«Я купил себе прицеп Harbor Trailer за 500 баксов. И купил новую двухметровую динги (небольшую шлюпку. — Прим. «СЭ») для сезона лобстеров. Я хочу закончить этот подкаст такой идеей... Причина, почему я езжу на дерьмовом Hyundai, очень дешевом, — потому что весь мир хочет, чтобы ты чувствовал себя неполноценным из-за того, какую одежду ты носишь, какую машину водишь. Ты уже при рождении попадаешь в мир рекламы, *****. Даже ребенком ты постоянно видишь по ТВ рекламу Audi, Mercedes. Когда ты даешь ребенку сотовый телефон... ему просто с рождения уже промывают мозги. Я люблю Америку больше, чем что-либо еще, но я не признаю мир, в котором мы живем. Мы создаем поколение мальчиков, которые судят других по тому, что они водят, что носят.

Если только мне не подарят дорогую машину просто так, я не куплю ее сам. Я не хочу участвовать в том, чтобы внушать людям, что они неполноценные. Если ты работаешь на обычной восьмичасовой работе, если ты арматурщик, электрик... твоя ценность определяется тем, как ты себя ведешь, какой ты отец. Это позор, что мы позволяем корпорациям доминировать в нашей стране и разрушаем идею мужчины. Пока я чемпион, я тут для вас, ребята. Наслаждайтесь своими старыми траками, *****, своими разбитыми Honda Civic, ****. Если вы одинокие пацаны, тогда я не знаю... тогда, может быть, вам нужна BMW, чтобы снять телку. Но я уверяю вас, если вы повстречали девушку и она не хочет быть с вами, потому что у вас всего лишь Hyundai Accent, — эта девчонка не то, что вам нужно. Я буду водить мою Hyundai Accent, буду делать бабки, спасибо вам, парни». (YouTube-канал Стрикленда)