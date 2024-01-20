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Чемпиона UFC Перейру обманула возлюбленная. Она встречалась с ним будучи замужем

Алекс Перейра расстался с девушкой из-за того, что она замужем
Отдел единоборств «СЭ»
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Мерл Кристин и Алекс Перейра.
Фото Соцсети
Алекс Перейра так расстроился, что решил разоблачить бывшую.

В конце 2023 года двойной чемпион UFC Алекс Перейра пережил расставание со своей девушкой Мерл Кристин. Бразилец начал отношения с ведущей подкаста Fightology после долгого брака, от которого у него осталось двое детей. Но в случае с Кристин до свадьбы не дошло: они отписались друг от друга в социальных сетях и удалили фото. Спустя месяц Перейра рассказал о причине разрыва: оказалось, все это время девушка его обманывала.

Бразильский полутяжеловес пришел на подкаст Full Send, где и объяснил, что произошло. По словам Перейры, Кристин была замужем за другим человеком уже в момент отношений с Алексом, но ничего об этом не рассказывала.

Фото Соцсети

«Ну, немного сложно об этом говорить, потому что я уже вычеркнул этого человека из своей жизни, — сказал Перейра. — Я также хотел бы попросить своих поклонников тоже удалить ее из своей жизни. Это был человек, которому я поверил, я поселил ее в своем доме, со своей семьей. И после всего этого я узнал, что она замужем».

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Бывшая Перейры отрицает его обвинения. В соцсетях Кристин заявила, что Алекс все придумал, а на самом деле она уже разошлась с первым мужем, когда начала встречаться с бойцом. При этом девушка добавила, что именно она инициировала разрыв. «Лол. Обиженный человек действительно пытается придумать что угодно. Очевидно, что в прошлом я была замужем (Алекс тоже был), но я рассталась до того, как начала отношения с Алексом. Кстати, это я рассталась с Алексом, и если бы я начала говорить о причинах, это бы не закончилось, хорошие парни. Мир».

Перейра отреагировал в тот же вечер, когда опубликовал в соцсетях скриншоты переписок между ним и мужем своей бывшей девушки. «Ну, ребята, Мерл думает, что сможет манипулировать вами, — подписал он снимки экрана. — Я несколько дней разговаривал с ее бывшим мужем и сегодня знаю, на что она способна.

Это романтическая переписка с двумя разными людьми в один и тот же день и в одно и то же время. Она нападала на меня, думая, что я буду давать отпор. Но я не безумен, чтобы это делать. У меня есть видео, как она нападает на меня. Поскольку она не получила того, что хотела, она пытается использовать мое имя".

Алекс Перейра
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