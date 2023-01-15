Имавов обещал оторвать голову Стрикленду. Но американец победил Кавказца 2.0, узнав о бое за пять дней

Нассурдин оказался не готов к серьезной оппозиции.

В ночь с 14 на 15 января в Лас-Вегасе проходит турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Нассурдин Имавов встретился с Шоном Стриклендом. Изначально планировалось, что французский дагестанец подерется с Келвином Гастелумом, но поединок отменился уже во второй раз. В апреле 2022-го у Имавова возникли проблемы с американской визой, а теперь Гастелум снялся из-за выбитого зуба — кто-то здорово попал на спарринге.

Имавов, которого его тренер Фернанд Лопес назвал «Кавказцем 2.0», идет в UFC с рекордом 4-1 и на серии из трех побед, последняя из которых одержана на парижском турнире в сентябре. Тогда Нассурдин одолел Хоакина Бакли единогласным решением судей, но испытал серьезные проблемы с кардио. Реальный уровень Нассурдина хорошо должен был продемонстрировать бой именно с соперником вроде Стрикленда. Перед поединком Имавов пообещал «по-умному оторвать голову» Шону после слов Стрикленда, заявившего, что французы постоянно сдаются.

Нассурдин Имавов (в центре). Фото Соцсети

Шон принял бой на пятидневном уведомлении. Несложно вспомнить, что он закрывал год, когда возглавлял неномерной ивент поединком против Джареда Каннонье. Тогда Стрикленд уступил раздельным решением судей. Теперь Шон решил напомнить о себе, но из-за короткого уведомления бой средневесов пройдет в полутяжелом дивизионе. Стрикленд на весах показал 92,5 кг, а Имавов — 88 кило. При этом за несколько часов до начала турнира Шон выложил фото весов, которые вовсе показали 98,5 кг.

Бой сразу начался с острых ударов: Имавов выбрасывал боковые и оверхенды, Стрикленд отстреливался джебами. Шон выглядел сильно крупнее Нассурдина, но это не было его преимуществом, скорее он выглядел более тяжелым и медленным. В середине раунда американец полетел на Имавова с размашистыми ударами в стиле Дацика, чем немного застал врасплох соперника, но не создал действительно опасной ситуации.

Скриншот трансляции боя Шон Стрикленд — Нассурдин Имавов.