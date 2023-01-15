Имавов обещал оторвать голову Стрикленду. Но американец победил Кавказца 2.0, узнав о бое за пять дней
В ночь с 14 на 15 января в Лас-Вегасе проходит турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Нассурдин Имавов встретился с Шоном Стриклендом. Изначально планировалось, что французский дагестанец подерется с Келвином Гастелумом, но поединок отменился уже во второй раз. В апреле 2022-го у Имавова возникли проблемы с американской визой, а теперь Гастелум снялся из-за выбитого зуба — кто-то здорово попал на спарринге.
Имавов, которого его тренер Фернанд Лопес назвал «Кавказцем 2.0», идет в UFC с рекордом 4-1 и на серии из трех побед, последняя из которых одержана на парижском турнире в сентябре. Тогда Нассурдин одолел Хоакина Бакли единогласным решением судей, но испытал серьезные проблемы с кардио. Реальный уровень Нассурдина хорошо должен был продемонстрировать бой именно с соперником вроде Стрикленда. Перед поединком Имавов пообещал «по-умному оторвать голову» Шону после слов Стрикленда, заявившего, что французы постоянно сдаются.
Шон принял бой на пятидневном уведомлении. Несложно вспомнить, что он закрывал год, когда возглавлял неномерной ивент поединком против Джареда Каннонье. Тогда Стрикленд уступил раздельным решением судей. Теперь Шон решил напомнить о себе, но из-за короткого уведомления бой средневесов пройдет в полутяжелом дивизионе. Стрикленд на весах показал 92,5 кг, а Имавов — 88 кило. При этом за несколько часов до начала турнира Шон выложил фото весов, которые вовсе показали 98,5 кг.
Бой сразу начался с острых ударов: Имавов выбрасывал боковые и оверхенды, Стрикленд отстреливался джебами. Шон выглядел сильно крупнее Нассурдина, но это не было его преимуществом, скорее он выглядел более тяжелым и медленным. В середине раунда американец полетел на Имавова с размашистыми ударами в стиле Дацика, чем немного застал врасплох соперника, но не создал действительно опасной ситуации.
Второй раунд вышел очень вязким, но активнее снова был Стрикленд. Шон, вероятно, забрал первый отрезок, и второй тоже остался за ним. Он превосходил Имавова по числу значимых ударов, хотя при этом общее число выстрелов у него было ниже. В конце раунда Нассурдин запомнился жестким коленом, но общую картину раунда это вряд ли поменяло.
И все же бой выглядел относительно равным — Стрикленд не демонстрировал ничего выдающегося в плане техники. Шон будто встал в спарринг и зарубился так жестко, как о нем рассказывают в многочисленных интервью. То есть жестко для спарринга, но не слишком зрелищно, когда речь идет о поединке, который транслируют на весь мир. У Имавова же уже к середине третьего раунда подходил к концу запас топлива. Нассурдин не был готов поддерживать темп, предложенный Шоном, поэтому держал дистанцию и почти не атаковал. И это при том, что американец узнал о поединке за пять дней.
В условно чемпионском (обоим до титула крайне далеко) четвертом раунде Имавов включился в начал отрезка, но затем Стрикленд завязал Нассурдина в клинче. Когда бойцы вернулись в центр октагона, американец снова лучше работал по голове. По корпусу чаще попадал Имавов, он же активнее бил лоу-кики, подсушивая таким образом бой.
На фоне растренированного Стрикленда Нассурдин просел по кардио не так критично, как в поединке с Бакли, но проблемы все равно остались. Шон, вероятно, забрал все четыре раунда, и в последнем Имавову нужен был только нокаут. Тем более американец продолжал рубиться до последнего — шанс поймать его точно был.
И все же Нассурдин им не воспользовался — соперникам пришлось ждать решения судей. Двое отдали Шону четыре раунда, еще один выбрал американца в трех пятиминутках — 49-46, 49-46, 48-47. Стрикленд победил единогласно, и это тот случай, когда вопросов к судьям быть не может.