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15 августа, 12:45

«Все, чего ты добился, на кону». Махачев и Гэрри провели финальную битву взглядов перед поединком на UFC 330

Егор Сергеев
корреспондент
Ислам Махачев.
Фото Getty Images
А потом Ислам мило пообщался с сыном Иэна.

В ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США) пройдет главный бой вечера UFC 330 — действующий чемпион в полусреднем весе Ислам Махачев встретится с первым номером рейтинга Иэном Гэрри. Накануне спортсмены провели финальную битву взглядов после церемонии взвешивания.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

«Это самый большой бой года»

Оба атлета показали одинаковый вес — 77,11 кг. Дуэль взглядов прошла мирно: спортсмены пожали друг другу руки и с улыбками на лицах обменялись несколькими фразами. После этого президент UFC Дана Уайт попросил россиянина и ирландца разойтись, чтобы избежать потасовки.

Позднее пресс-служба промоушена опубликовала видео, на которое попал разговор Махачева и Гэрри во время стердауна.

«Ты готов? Время пришло! Все стоит на кону, все рекорды. Ты готов? Это самый большой бой года. Ты это знаешь. Для тебя, возможно, нет. Но для меня... Все, чего ты добился, на кону. Ты можешь все упустить. Можно многое проиграть, но получить можно еще больше», — сказал ирландец.

«Не самый. Для тебя — да», — ответил Махачев.

«Когда я выиграю, у вас не будет оправданий»

После взвешивания оба бойца также высказались о предстоящем поединке. Махачев был краток.

«Он просто следующая цель для меня. Я готов и сделаю всех этих людей счастливыми завтра».

Гэрри ответил более агрессивно.

«Когда выиграю у Ислама, у всех не будет оправданий. Иэн Гэрри — великий боец, это начало моей доминирующей карьеры. Вы все должны быть благодарны и счастливы, что завтра сможете увидеть величие воочию».

Уже после битвы взглядов пресс-служба UFC опубликовала видео, на котором Махачев знакомится с маленьким сыном Гэрри по имени Лео. Ирландец попросил парня поздороваться с чемпионом и пожелать удачи. Махачев отбил кулачок малышу, а Гэрри поблагодарил россиянина, отметив, что ребенок запомнит этот момент на всю жизнь.

Рекорд ММА у 34-летнего Махачева — 28 побед и 1 поражение. У 28-летнего Гэрри — 17 побед и 1 поражение. Для Ислама это будет первая защита титула в полусреднем весе после победы над Джеком Делла Маддаленой на UFC 322. Начало боя ожидается в 5.30 мск.

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Ислам Махачев
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