От сотрудника полиции до претендента на пояс UFC. Необычный путь Мовсара Евлоева

Россиянин еще ни разу не проигрывал в ММА, но долго не мог получить титульный шанс.

24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби Мовсар Евлоев впервые в карьере побьется за чемпионский пояс организации. Соперником 32-летнего россиянина станет Александр Волкановски, один из лучших полулегковесов в истории ММА. К этому бою Евлоев шел семь с половиной лет, выиграв все десять поединков в UFC. При этом ни одного соперника в организации ему не удалось победить досрочно, что стало одной из причин столь долгого ожидания титульного шанса.

ММА UFC: Волкановски — Евлоев

Два высших образования и работа в МВД

Евлоев родился 11 февраля 1994 года в ингушском городе Сунжа. Его отец, начальник уголовного розыска и мастер спорта по боксу, с детства приучал детей к единоборствам. Мовсар начинал с бокса, но из секции его выгнали за непослушание. Позже он занялся греко-римской борьбой, выполнил норматив мастера спорта и получил базу, которая впоследствии стала основой его стиля в ММА. Серьезно заниматься смешанными единоборствами Евлоев начал только в 19 лет.

При этом спорт долгое время не был для него единственным занятием. В 2014 году Мовсар окончил Ингушский государственный университет, где изучал информационные технологии, затем заочно получил юридическое образование. Несколько лет Евлоев работал в МВД, совмещая службу с тренировками и соревнованиями. Именно в этот период он решил попробовать себя в профессиональных ММА.

Фото Global Look Press

10-0 в M-1 с кучей финишей

В ноябре 2014 года Евлоев дебютировал на турнире M-1 Challenge 53 в Пекине и задушил китайца Хэ Цзяньвэя во втором раунде. Первые успехи позволили ему закрепиться в российской организации, а спустя два с половиной года Мовсар получил возможность побиться за временный титул в легчайшем весе. В апреле 2017-го он нокаутировал Алексея Невзорова ударом ногой в голову, а в июле победил Павла Витрука единогласным решением судей, объединив чемпионские пояса.

Затем последовали две успешные защиты. В феврале 2018 года Евлоев задушил Сергея Морозова, а спустя пять месяцев техническим нокаутом победил Рафаэля Диаса. Последний бой завершился уже на 21-й секунде пятого раунда. Именно тогда Мовсар одержал свою последнюю досрочную победу. Из M-1 он ушел непобежденным, с результатом 10-0, после чего подписал контракт с UFC и поднялся из легчайшего веса в полулегкий.

10-0 в UFC без единого финиша

В апреле 2019 года Евлоев дебютировал в UFC на турнире в Санкт-Петербурге. Россиянин уверенно победил корейца Сен Ву Чоя, хотя во втором раунде с него сняли балл за запрещенный удар коленом. В дальнейшем Мовсар последовательно разобрался с Энрике Барзолой, Майком Гранди, Ником Ленцем и Хакимом Даводу, а в июне 2022-го одержал важную победу над Дэном Иге.

Следующим соперником стал Диего Лопес, дебютировавший в UFC на пятидневном уведомлении. Бразилец неожиданно создал фавориту множество проблем, несколько раз угрожал болевыми приемами и заставил Евлоева защищаться в опасных положениях. Россиянин выдержал давление, выиграл единогласным решением и получил первый бонус за лучший бой вечера в UFC.

В январе 2024 года Евлоев одолел Арнольда Аллена, а в декабре встретился с бывшим чемпионом легчайшего веса Алджамейном Стерлингом. Американец оказался серьезным испытанием именно в борьбе: проводил тейкдауны, контролировал россиянина и неоднократно заставлял его выбираться из неудобных положений. Тем не менее Евлоев сумел переломить ход встречи и победил со счетом 29:28 на карточках всех трех судей. Его рекорд достиг 19-0, однако титульного боя он снова не получил.

Мовсар Евлоев против Лерона Мерфи. Фото Getty Images

Почему пришлось ждать так долго

Одной из проблем Евлоева оставалась недостаточная зрелищность поединков с точки зрения руководства UFC. Россиянин уверенно побеждал, но все девять боев в организации завершил решениями судей. Вдобавок регулярно срывались запланированные встречи, а в 2025 году Мовсар столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем после вирусной инфекции. В результате между победой над Стерлингом и следующим выступлением прошло больше 15 месяцев.

Тем временем Диего Лопес, которому Евлоев нанес поражение еще в 2023 году, дважды получил титульный шанс против Волкановски. Мовсару пришлось соглашаться на дополнительный претендентский бой с непобежденным Лероном Мерфи. В марте 2026-го в Лондоне россиянин одолел британца решением большинства судей — 48:46, 48:46, 47:47, несмотря на снятый в четвертом раунде балл за повторный удар ниже пояса. Эта победа стала для него десятой в UFC и двадцатой в профессиональной карьере.

Мовсар Евлоев против Лерона Мерфи. Фото Global Look Press

Главный козырь — борьба

Евлоев отличается от многих представителей российской школы ММА тем, что его основной базой стала греко-римская борьба. Он хорошо работает в клинче, способен проводить переводы у сетки и продолжительное время удерживать соперника в партере. При этом Мовсар не ограничивается борьбой: постепенно улучшает ударную технику, использует джеб и комбинации, чтобы вынуждать противников защищаться в стойке и создавать возможности для тейкдаунов.

С Волкановски россиянин знаком давно. Они проводили совместные тренировки еще до перехода Евлоева в UFC, когда австралиец готовился к бою с Жозе Алду. Теперь им предстоит встретиться в пятираундовом титульном поединке. Волкановски обладает огромным опытом чемпионских боев, хорошей защитой от переводов и превосходной работой в стойке, поэтому привычного давления Евлоева может оказаться недостаточно.

Однако Мовсар уже доказал, что способен побеждать соперников разного уровня и стиля, включая бывших чемпионов и ведущих претендентов. За 12 лет профессиональной карьеры он не потерпел ни одного поражения. Теперь у него появилась возможность стать первым россиянином, завоевавшим пояс UFC в полулегком весе.