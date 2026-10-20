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Бой Александр Волкановски — Мовсар Евлоев: сравнение бойцов перед UFC 333 — рост, вес, возраст, рекорд, статистика

Александр Волкановски — Мовсар Евлоев: сравнение бойцов перед UFC 333

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сравнение основных показателей участников главного боя турнира UFC 333.

Александр Волкановски и Мовсар Евлоев встретятся 24 октября 2026 года на UFC 333 в Абу-Даби. Австралиец будет защищать чемпионский пояс в полулегком весе (до 65,8 кг), россиянин впервые поборется за титул организации. Перед поединком сравниваем возраст, антропометрические данные, рекорды и статистику бойцов.

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Волкановски — Евлоев: рост, вес, возраст и рекорд

Волкановски родился 29 сентября 1988 года. На момент боя ему 38 лет. Австралиец одержал 28 побед и потерпел четыре поражения в профессиональной карьере. В UFC его рекорд составляет 15-3.

Евлоев родился 11 февраля 1994 года. Россиянину 32 года. Он не потерпел ни одного поражения в профессиональных ММА — 20 побед в 20 боях, из них десять в UFC.

Сравнение Александра Волкановски и Мовсара Евлоева

Показатель

Волкановски

Евлоев

Страна

Австралия

Россия

Возраст

38 лет

32 года

Рост

168 см

170 см

Весовая категория

До 65,8 кг

До 65,8 кг

Размах рук

182 см

184 см

Рекорд в ММА

28-4

20-0

Рекорд в UFC

15-3

10-0

Победы нокаутом в ММА

13

3

Победы сабмишном в ММА

3

4

Значимые удары в минуту

5,99

3,91

Точность значимых ударов

57%

48%

Пропущенные удары в минуту

3,31

2,80

Тейкдауны за 15 минут

1,63

4,78

Точность тейкдаунов

34%

53%

Защита от тейкдаунов

69%

61%

Антропометрические данные округлены до сантиметров. Показатели ударов и борьбы приведены по статистике выступлений в UFC.

Александр Волкановски.
Фото Getty Images

Сравнение ударной статистики Волкановски и Евлоева

В стойке преимущество по статистике у Волкановски. Австралиец наносит в среднем 5,99 значимого удара в минуту против 3,91 у россиянина. Точность ударов чемпиона составляет 57%, Евлоева — около 48%.

При этом Мовсар пропускает меньше значимых ударов: 2,80 в минуту против 3,31 у соперника.

Волкановски одержал 13 побед нокаутом за карьеру. У Евлоева таких побед три, причем все они состоялись до перехода в UFC. В сильнейшей лиге мира россиянин пока ни разу не завершал бой досрочно.

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Сравнение борьбы Волкановски и Евлоева

В борьбе преимущество по числу переводов у россиянина. Евлоев проводит в среднем 4,78 тейкдауна за 15 минут — почти втрое больше Волкановски (1,63).

Точность переводов Мовсара составляет 53%, австралийца — 34%. Однако действующий чемпион немного лучше защищается от тейкдаунов: 69% против 61%.

В стойке статистика говорит в пользу Волкановски, а в борьбе — Евлоева. Австралийцу важно сохранять дистанцию и использовать преимущество в ударной технике. Россиянин может сделать ставку на переводы и контроль в партере.

Мовсар Евлоев.
Фото Getty Images

Последние результаты Волкановски и Евлоева

Волкановски подходит к бою после двух побед над Диего Лопесом. В апреле 2025 года австралиец вернул чемпионский пояс, а 31 января 2026-го защитил титул, вновь победив бразильца единогласным решением судей.

Евлоев выиграл все десять поединков в UFC. В последних четырех встречах россиянин победил Диего Лопеса, Арнольда Аллена, Алджамейна Стерлинга и Лерона Мерфи. Предыдущий бой состоялся 21 марта 2026 года и завершился победой над Мерфи решением большинства судей.

Для Волкановски предстоящая встреча станет очередной защитой чемпионского титула, а для Евлоева — первым боем за пояс UFC. Россиянин моложе соперника на шесть лет, немного превосходит его в росте и размахе рук и остается непобежденным. Австралиец обладает значительно большим опытом титульных поединков и преимуществом в ударной статистике.

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Александр Волкановски
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