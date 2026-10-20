Александр Волкановски — Мовсар Евлоев: сравнение бойцов перед UFC 333
Сравнение основных показателей участников главного боя турнира UFC 333.
Александр Волкановски и Мовсар Евлоев встретятся 24 октября 2026 года на UFC 333 в Абу-Даби. Австралиец будет защищать чемпионский пояс в полулегком весе (до 65,8 кг), россиянин впервые поборется за титул организации. Перед поединком сравниваем возраст, антропометрические данные, рекорды и статистику бойцов.
Волкановски — Евлоев: рост, вес, возраст и рекорд
Волкановски родился 29 сентября 1988 года. На момент боя ему 38 лет. Австралиец одержал 28 побед и потерпел четыре поражения в профессиональной карьере. В UFC его рекорд составляет 15-3.
Евлоев родился 11 февраля 1994 года. Россиянину 32 года. Он не потерпел ни одного поражения в профессиональных ММА — 20 побед в 20 боях, из них десять в UFC.
Сравнение Александра Волкановски и Мовсара Евлоева
|
Показатель
|
Волкановски
|
Евлоев
|
Страна
|
Австралия
|
Россия
|
Возраст
|
38 лет
|
32 года
|
Рост
|
168 см
|
170 см
|
Весовая категория
|
До 65,8 кг
|
До 65,8 кг
|
Размах рук
|
182 см
|
184 см
|
Рекорд в ММА
|
28-4
|
20-0
|
Рекорд в UFC
|
15-3
|
10-0
|
Победы нокаутом в ММА
|
13
|
3
|
Победы сабмишном в ММА
|
3
|
4
|
Значимые удары в минуту
|
5,99
|
3,91
|
Точность значимых ударов
|
57%
|
48%
|
Пропущенные удары в минуту
|
3,31
|
2,80
|
Тейкдауны за 15 минут
|
1,63
|
4,78
|
Точность тейкдаунов
|
34%
|
53%
|
Защита от тейкдаунов
|
69%
|
61%
Антропометрические данные округлены до сантиметров. Показатели ударов и борьбы приведены по статистике выступлений в UFC.
Сравнение ударной статистики Волкановски и Евлоева
В стойке преимущество по статистике у Волкановски. Австралиец наносит в среднем 5,99 значимого удара в минуту против 3,91 у россиянина. Точность ударов чемпиона составляет 57%, Евлоева — около 48%.
При этом Мовсар пропускает меньше значимых ударов: 2,80 в минуту против 3,31 у соперника.
Волкановски одержал 13 побед нокаутом за карьеру. У Евлоева таких побед три, причем все они состоялись до перехода в UFC. В сильнейшей лиге мира россиянин пока ни разу не завершал бой досрочно.
Сравнение борьбы Волкановски и Евлоева
В борьбе преимущество по числу переводов у россиянина. Евлоев проводит в среднем 4,78 тейкдауна за 15 минут — почти втрое больше Волкановски (1,63).
Точность переводов Мовсара составляет 53%, австралийца — 34%. Однако действующий чемпион немного лучше защищается от тейкдаунов: 69% против 61%.
В стойке статистика говорит в пользу Волкановски, а в борьбе — Евлоева. Австралийцу важно сохранять дистанцию и использовать преимущество в ударной технике. Россиянин может сделать ставку на переводы и контроль в партере.
Последние результаты Волкановски и Евлоева
Волкановски подходит к бою после двух побед над Диего Лопесом. В апреле 2025 года австралиец вернул чемпионский пояс, а 31 января 2026-го защитил титул, вновь победив бразильца единогласным решением судей.
Евлоев выиграл все десять поединков в UFC. В последних четырех встречах россиянин победил Диего Лопеса, Арнольда Аллена, Алджамейна Стерлинга и Лерона Мерфи. Предыдущий бой состоялся 21 марта 2026 года и завершился победой над Мерфи решением большинства судей.
Для Волкановски предстоящая встреча станет очередной защитой чемпионского титула, а для Евлоева — первым боем за пояс UFC. Россиянин моложе соперника на шесть лет, немного превосходит его в росте и размахе рук и остается непобежденным. Австралиец обладает значительно большим опытом титульных поединков и преимуществом в ударной статистике.