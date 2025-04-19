Считает, что страна на грани катастрофы.

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор дал большое политическое интервью популярному журналисту Такеру Карлсону.

Он рассказал о проблемах, которые замалчиваются в национальных ирландских медиа: миграция, замещение ирландцев приезжими и рост стоимости жизни. Мы выбрали самое интересное из часового разговора.

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— Мы, ирландцы, не чувствуем себя гражданами первого порядка в нашей стране. Правительство использует тактику запугивания, буллинга, отвлечения, использует общественные богатства и фонды, чтобы обогатить определенных людей и определенные сектора бизнеса, чтобы те изменили настроение народа.

Такое ощущение, что наше правительство поощряет ирландцев говорить только о внешних проблемах, но не о внутренних. Правительство тратило деньги сверх меры, огромные государственные деньги оказались в карманах некоторых людей, в интересах которых вся эта массовая нелегальная миграция. И эта миграция меняет ткань моей страны. Ирландия очень сильно связана с ирландством, и мы не дадим этому (миграции. - Прим. «СЭ») дальше развиваться. Мы будем говорить об этом громче и громче. Хотя сейчас говорить на эту тему — практически табу. И это табу ввело наше правительство, оно платит нашим медиа, чтобы они продвигали нужную повестку. И я думаю, нашему правительству эта повестка тоже навязывается откуда-то сверху, от мировых глобалистов.

Антимигрантские протесты в Дублине, декабрь 2023 года. Фото Скриншот из репортажа SKy

Допущение такой миграции — это государственная измена. Во времена моих предков, клана Макгрегоров, за измену перед своей нацией вешали и четвертовали. Очень много людей в правительстве обеспокоены моим намерением идти в президенты. Но если мы демократическая страна, во что я не верю, и все больше людей просыпается по этому поводу — дайте людям решить, [кто будет президентом].

— Все ирландцы, с которыми я говорил, жалуются на одно и то же — они больше не могут позволить себе жилье, не могут позволить женить детей, заводить семьи. Ирландская семья из 12 детей — уже несуществующая вещь, потому что никто не может себе этого позволить. При этом ваше правительство субсидирует мигрантов на то, чтобы они заводили семьи.

— Да. Это самоубийство. Абсолютное самоубийство. Это нужно прекратить. Рост стоимости жизни — национальная катастрофа. У нас также происходит тотальный денежный рэкет в области института вождения. Нельзя водить без налоговой страховки, NCT и так далее. Куча всяких препон и вытягиваний денег. При этом к нам приезжают наши «гости», и им позволяется порхать по нашим дорогам свободно, как птицам. А если с их машинами что-то случается, они чинятся на государственные деньги. А ирландцы сгорают из-за стресса, связанного с вождением. Мне было бы интересно посмотреть статистику, ко скольким самоубийствам привел этот стресс, ко скольким разваленным семьям. Поэтому все больше ирландцев просыпается.

— В Америке живет огромное количество американцев ирландского происхождения, большинство из них богатые люди. Они понимают, что творится в Ирландии?

— Нет, конечно. Мне как-то говорил один ирландский американец: «Мои корни из Уэксфорда, моя бабушка из Уэксфорда!» Уэксфорд у нас когда-то называли солнечным юго-востоком, он всегда был местом, где проводили отпуск. Теперь — нет. Теперь там даже отелей нет, все отели переделали под IPAS-центры. И они (мигранты. - Прим. «СЭ») все там и живут. Отели переводят в IPAS-центры, офисы, даже школы уже. Они прибывают в аэропорт Уэксфорда и селятся там. А раньше графство Уэксфорд было прекрасным местом для отпусков.

Все графства переполнены [мигрантами]. У нас есть графство Голуэй, там теперь живут украинцы, сделали IPAS-центр, а ведь это место — одно из последних, где еще жив наш родной язык. И там уже наплыв [мигрантов], люди даже выходили на улицы, возмущались. И такое происходит по всем графствам.

Нужно ходить по этим IPAS-центрам и узнавать: «Как попал в Ирландию?» Нелегалом? На выход. Есть криминальное прошлое? На выход. Сделал настоящую попытку ассимилироваться, нашел работу, помогаешь местному коммьюнити? Тогда другое дело. Нет? На выход.

Фото Global Look Press

— Эта миграция меняет и религиозный состав вашей страны. Ирландия всегда была религиозной католической страной. Я читал, что они хотят сделать центр приема беженцев в каком-то святом христианском месте в одном из графств.

— Да.

— Трудно не думать, что такое делается специально.

— Это и делается специально.