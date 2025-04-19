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19 апреля, 23:45

Макгрегор в ужасе от наплыва мигрантов в Ирландию: «Все графства ими переполнены. Говорить на эту тему — табу»

Конор Макгрегор дал интервью известному журналисту Такеру Карлсону
Никита Горшенин
Корреспондент
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Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press
Считает, что страна на грани катастрофы.

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор дал большое политическое интервью популярному журналисту Такеру Карлсону.

Он рассказал о проблемах, которые замалчиваются в национальных ирландских медиа: миграция, замещение ирландцев приезжими и рост стоимости жизни. Мы выбрали самое интересное из часового разговора.

***

— Мы, ирландцы, не чувствуем себя гражданами первого порядка в нашей стране. Правительство использует тактику запугивания, буллинга, отвлечения, использует общественные богатства и фонды, чтобы обогатить определенных людей и определенные сектора бизнеса, чтобы те изменили настроение народа.

Такое ощущение, что наше правительство поощряет ирландцев говорить только о внешних проблемах, но не о внутренних. Правительство тратило деньги сверх меры, огромные государственные деньги оказались в карманах некоторых людей, в интересах которых вся эта массовая нелегальная миграция. И эта миграция меняет ткань моей страны. Ирландия очень сильно связана с ирландством, и мы не дадим этому (миграции. - Прим. «СЭ») дальше развиваться. Мы будем говорить об этом громче и громче. Хотя сейчас говорить на эту тему — практически табу. И это табу ввело наше правительство, оно платит нашим медиа, чтобы они продвигали нужную повестку. И я думаю, нашему правительству эта повестка тоже навязывается откуда-то сверху, от мировых глобалистов.

Антимигрантские протесты в Дублине, декабрь 2023 года.
Фото Скриншот из репортажа SKy

Допущение такой миграции — это государственная измена. Во времена моих предков, клана Макгрегоров, за измену перед своей нацией вешали и четвертовали. Очень много людей в правительстве обеспокоены моим намерением идти в президенты. Но если мы демократическая страна, во что я не верю, и все больше людей просыпается по этому поводу — дайте людям решить, [кто будет президентом].

— Все ирландцы, с которыми я говорил, жалуются на одно и то же — они больше не могут позволить себе жилье, не могут позволить женить детей, заводить семьи. Ирландская семья из 12 детей — уже несуществующая вещь, потому что никто не может себе этого позволить. При этом ваше правительство субсидирует мигрантов на то, чтобы они заводили семьи.

— Да. Это самоубийство. Абсолютное самоубийство. Это нужно прекратить. Рост стоимости жизни — национальная катастрофа. У нас также происходит тотальный денежный рэкет в области института вождения. Нельзя водить без налоговой страховки, NCT и так далее. Куча всяких препон и вытягиваний денег. При этом к нам приезжают наши «гости», и им позволяется порхать по нашим дорогам свободно, как птицам. А если с их машинами что-то случается, они чинятся на государственные деньги. А ирландцы сгорают из-за стресса, связанного с вождением. Мне было бы интересно посмотреть статистику, ко скольким самоубийствам привел этот стресс, ко скольким разваленным семьям. Поэтому все больше ирландцев просыпается.

Конор Макгрегор.Макгрегора хотят посадить на семь лет за разжигание ненависти. Накануне он заявил о планах стать президентом Ирландии

— В Америке живет огромное количество американцев ирландского происхождения, большинство из них богатые люди. Они понимают, что творится в Ирландии?

— Нет, конечно. Мне как-то говорил один ирландский американец: «Мои корни из Уэксфорда, моя бабушка из Уэксфорда!» Уэксфорд у нас когда-то называли солнечным юго-востоком, он всегда был местом, где проводили отпуск. Теперь — нет. Теперь там даже отелей нет, все отели переделали под IPAS-центры. И они (мигранты. - Прим. «СЭ») все там и живут. Отели переводят в IPAS-центры, офисы, даже школы уже. Они прибывают в аэропорт Уэксфорда и селятся там. А раньше графство Уэксфорд было прекрасным местом для отпусков.

Все графства переполнены [мигрантами]. У нас есть графство Голуэй, там теперь живут украинцы, сделали IPAS-центр, а ведь это место — одно из последних, где еще жив наш родной язык. И там уже наплыв [мигрантов], люди даже выходили на улицы, возмущались. И такое происходит по всем графствам.

Нужно ходить по этим IPAS-центрам и узнавать: «Как попал в Ирландию?» Нелегалом? На выход. Есть криминальное прошлое? На выход. Сделал настоящую попытку ассимилироваться, нашел работу, помогаешь местному коммьюнити? Тогда другое дело. Нет? На выход.

Фото Global Look Press

— Эта миграция меняет и религиозный состав вашей страны. Ирландия всегда была религиозной католической страной. Я читал, что они хотят сделать центр приема беженцев в каком-то святом христианском месте в одном из графств.

— Да.

— Трудно не думать, что такое делается специально.

— Это и делается специально.

Конор Макгрегор
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