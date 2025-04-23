Бокс/ММА
UFC
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:30

Россияне вернутся после поражений экс-чемпионам. Какие бои смотреть на турнире UFC Fight Night

Российские бойцы Алискеров и Магомоедов проведут бои на турнире UFC on ESPN 66
Евгений Нарижный
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Икрам Алискеров и Абус Магомедов.
Фото соцсети
Алискеров и Магомедов попробуют ворваться в топ-15.

В ночь на 27 апреля в Канзас-Сити, штат Миссури, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого ирландец Иан Мачадо Гэрри встретится с бразильцем Карлосом Пратесом. Кроме того, в мейн-карде выступят три бойца из России и постсоветского пространства. Рассказываем о четырех самых интересных поединках предстоящего ивента.

Икрам Алискеров — Андре Муниз

Российский средневес начал в UFC с двух уверенных нокаутов подряд, прибив в первом раунде Фила Хоуза и Ворли Алвеса. Алискеров настолько впечатлил руководство промоушена, что ему предложили выйти на суперкоротком уведомлении против Роберта Уиттакера, когда с боя снялся Хамзат Чимаев. Икрам согласился, но риск не оправдался: он проиграл бывшему чемпиону за две минуты. Теперь Алискерову предстоит реабилитироваться в поединке с в недавнем прошлом рейтинговым бойцом среднего веса.

Андре Муниз выступает в UFC с 2019 года. Одержав пять побед подряд, три из которых в первом раунде, бразилец досрочно уступил Брендану Аллену и Полу Крэйгу, а затем раздельным решением судей победил неудобного Пака Джун Йона. Бой с Алискеровым у Муниза срывался дважды по вине бразильца — с третьего раза бойцы определят, кто достоин дальше бороться за попадание в топ-15.

Абус Магомедов.
Фото Global Look Press

Абус Магомедов — Мишель Перейра

Путь Магомедова в UFC напоминает историю Алискерова. Абусупьян начал в промоушене с эффектной победы над Дастином Штольцфусом, нокаутировав американца фронт-киком за 19 секунд. Затем Абусу сразу позволили возглавить турнир в поединке с Шоном Стриклендом, но россиянин проиграл нокаутом во втором раунде. Второе поражение подряд Абус потерпел от нынешнего топа Кайо Борральо, после чего выиграл два поединка кряду — против Ворли Алвеса решением и Брунно Феррейры удушающим приемом.

Мишель Перейра в данный момент занимает 14-ю строчку рейтинга средневесов UFC. Бразилец не проигрывал с 2020 по 2024 год, одержав за это время восемь побед подряд, при этом три последних боя Перейры в этой серии длились не дольше 66 секунд. Роскошный винстрик прервал американец Энтони Эрнандес, который сумел финишировать Мишеля в середине пятого раунда. Бой с Магомедовым станет для Перейры первым после той неудачи.

Икрам Алискеров, Иэн Мачадо Гэрри, Карлос Пратес, Абусупьян Магомедов.Основная информация о UFC on ESPN 66: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Гига Чикадзе — Давид Онама

Грузинский кикбоксер Чикадзе в последние годы не слишком активен. С дебюта в UFC он выиграл семь боев подряд, завоевав три бонуса за выступление вечера. Но затем последовало разгромное поражение от Келвина Кэттера, блеклая победа над Алексом Касересом и не самый яркий проигранный бой с Арнольдом Алленом — все три поединка закончились по очкам. Сейчас Чикадзе находится на 12-м месте в рейтинге полулегковесов, хотя не так давно располагался в верхней части топ-15.

Соперником Гиги станет нерейтинговый Давид Онама, представляющий Уганду. Онама — ярко выраженный нокаутер, который провел в UFC семь боев, выиграв пять из них. Сейчас африканец идет на серии из трех побед, а Чикадзе станет для него самой серьезной проверкой в карьере.

Иан Гэрри в поединке против Шавката Рахмонова.
Фото Global Look Press

Иан Гэрри — Карлос Пратес

Над молодым ирландцем и протеже Конора Макгрегора фанаты долго смеялись из-за странных новостей о его личной жизни, но в последнее время снисходительное отношение сменилось на уважение. Гэрри не проигрывал в UFC восемь поединков подряд, одолев таких бойцов, как Джефф Нил и Майкл Пейдж, но в декабре 2024-го ирландец уступил Шавкату Рахмонову, утратив нолик в графе «поражения». Несмотря на это, Иан показал конкурентный бой и даже был близок к тому, чтобы поймать казахстанца на удушающий прием, но Рахмонов забрал бой на карточках судей.

Карлос Пратес — восходящая звезда UFC, пришедший в ММА из тайского бокса. Бразилец провел в сильнейшей лиге мира всего четыре боя, но каждый завершил нокаутом, который был удостоен бонуса. Все бои Пратес завершал на последней минуте первого и второго раунда, но его борцовские навыки пока никто не проверил — возможно, это удастся ирландцу.

Гига Чикадзе
Давид Онама
Икрам Алискеров
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Перспективы сотрудничества России и США в Арктике. Разбор
В ЮАР футболист умер во время матча
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Госдума хочет запретить рекламу астрологов и нутрициологов. Что нужно знать
Что происходит в Первой лиге за пять туров до конца сезона
Названы самые популярные приложения и игры в 2025 году
Популярное видео
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Макгрегор в ужасе от наплыва мигрантов в Ирландию: «Все графства ими переполнены. Говорить на эту тему — табу»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости