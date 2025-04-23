Россияне вернутся после поражений экс-чемпионам. Какие бои смотреть на турнире UFC Fight Night

Алискеров и Магомедов попробуют ворваться в топ-15.

В ночь на 27 апреля в Канзас-Сити, штат Миссури, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого ирландец Иан Мачадо Гэрри встретится с бразильцем Карлосом Пратесом. Кроме того, в мейн-карде выступят три бойца из России и постсоветского пространства. Рассказываем о четырех самых интересных поединках предстоящего ивента.

Икрам Алискеров — Андре Муниз

Российский средневес начал в UFC с двух уверенных нокаутов подряд, прибив в первом раунде Фила Хоуза и Ворли Алвеса. Алискеров настолько впечатлил руководство промоушена, что ему предложили выйти на суперкоротком уведомлении против Роберта Уиттакера, когда с боя снялся Хамзат Чимаев. Икрам согласился, но риск не оправдался: он проиграл бывшему чемпиону за две минуты. Теперь Алискерову предстоит реабилитироваться в поединке с в недавнем прошлом рейтинговым бойцом среднего веса.

Андре Муниз выступает в UFC с 2019 года. Одержав пять побед подряд, три из которых в первом раунде, бразилец досрочно уступил Брендану Аллену и Полу Крэйгу, а затем раздельным решением судей победил неудобного Пака Джун Йона. Бой с Алискеровым у Муниза срывался дважды по вине бразильца — с третьего раза бойцы определят, кто достоин дальше бороться за попадание в топ-15.

Абус Магомедов. Фото Global Look Press

Абус Магомедов — Мишель Перейра

Путь Магомедова в UFC напоминает историю Алискерова. Абусупьян начал в промоушене с эффектной победы над Дастином Штольцфусом, нокаутировав американца фронт-киком за 19 секунд. Затем Абусу сразу позволили возглавить турнир в поединке с Шоном Стриклендом, но россиянин проиграл нокаутом во втором раунде. Второе поражение подряд Абус потерпел от нынешнего топа Кайо Борральо, после чего выиграл два поединка кряду — против Ворли Алвеса решением и Брунно Феррейры удушающим приемом.

Мишель Перейра в данный момент занимает 14-ю строчку рейтинга средневесов UFC. Бразилец не проигрывал с 2020 по 2024 год, одержав за это время восемь побед подряд, при этом три последних боя Перейры в этой серии длились не дольше 66 секунд. Роскошный винстрик прервал американец Энтони Эрнандес, который сумел финишировать Мишеля в середине пятого раунда. Бой с Магомедовым станет для Перейры первым после той неудачи.

Гига Чикадзе — Давид Онама

Грузинский кикбоксер Чикадзе в последние годы не слишком активен. С дебюта в UFC он выиграл семь боев подряд, завоевав три бонуса за выступление вечера. Но затем последовало разгромное поражение от Келвина Кэттера, блеклая победа над Алексом Касересом и не самый яркий проигранный бой с Арнольдом Алленом — все три поединка закончились по очкам. Сейчас Чикадзе находится на 12-м месте в рейтинге полулегковесов, хотя не так давно располагался в верхней части топ-15.

Соперником Гиги станет нерейтинговый Давид Онама, представляющий Уганду. Онама — ярко выраженный нокаутер, который провел в UFC семь боев, выиграв пять из них. Сейчас африканец идет на серии из трех побед, а Чикадзе станет для него самой серьезной проверкой в карьере.

Иан Гэрри в поединке против Шавката Рахмонова. Фото Global Look Press

Иан Гэрри — Карлос Пратес

Над молодым ирландцем и протеже Конора Макгрегора фанаты долго смеялись из-за странных новостей о его личной жизни, но в последнее время снисходительное отношение сменилось на уважение. Гэрри не проигрывал в UFC восемь поединков подряд, одолев таких бойцов, как Джефф Нил и Майкл Пейдж, но в декабре 2024-го ирландец уступил Шавкату Рахмонову, утратив нолик в графе «поражения». Несмотря на это, Иан показал конкурентный бой и даже был близок к тому, чтобы поймать казахстанца на удушающий прием, но Рахмонов забрал бой на карточках судей.

Карлос Пратес — восходящая звезда UFC, пришедший в ММА из тайского бокса. Бразилец провел в сильнейшей лиге мира всего четыре боя, но каждый завершил нокаутом, который был удостоен бонуса. Все бои Пратес завершал на последней минуте первого и второго раунда, но его борцовские навыки пока никто не проверил — возможно, это удастся ирландцу.