Основная информация о UFC on ESPN 66: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Главная информация о вечере смешанных единоборств в Канзас-Сити.

Дата и место проведения UFC on ESPN 66

Турнир UFC on ESPN 66 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 26 на 27 апреля. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе T-Mobile Center в Канзас-Сити (США). Время начала шоу UFC Fight Night в 00.00 по московскому времени.

Иэн Мачадо Гэрри и Карлос Пратес. Фото Getty Images

Кард и время начала боев турнира UFC on ESPN 66: какие поединки уже назначены

В файткард UFC on ESPN 66 включены 14 поединков. В октагоне появятся представители Ирландии, Бразилии, США, Китая, Грузии, Уганды, Германии, Ямайки, Дании, России, ЮАР, Панамы и Мексики.

Турнир UFC Fight Night начнется с восьми боев в предварительном карде и продолжится шестью поединками в главном карде.

Главный кард

Иэн Мачадо Гэрри (14-1) — Карлос Пратес (21-6)

Энтони Смит (38-21) — Мингианг Жанг (18-6)

Гига Чикадзе (15-4) — Давид Онама (13-2)

Абусупьян Магомедов (27-6-1) — Мишел Перейра (31-12-0-2)

Рэнди Браун (19-6) — Николас Далби (23-5-1-2)

Икрам Алискеров (15-2) — Андре Муниз (24-5)

Время начала — 04.00 мск

Предварительный кард

Мэтт Шнелл (16-9-0-1) — Джимми Флик (24-5)

Ахмад Хасанзада (12-3) — Эван Элдер (9-2)

Д'Амон Блэкшир (16-7-1) — Хейл Алатенг (17-9-2)

Кэмерон Саиман (9-2) — Малкольм Веллмейкер (8-0)

Жаклин Аморим (9-1) — Полиана Виана (13-7)

Челси Чендлер (6-3) — Жозелин Эдвардс (14-6)

Тимоти Куамба (8-3) — Роберто Ромеро (8-4-1)

Крис Гутиеррез (21-6-2) — Джон Кастанеда (21-7)

Время начала — 00.00 мск.

Икрам Алискеров и Андре Муниз. Фото Global Look Press, Getty Images

Икрам Алискеров — Андре Муниз: данные, рекорд, статистика и прогнозы

Российский боец Икрам Алискеров проведет бой с бразильцем Андре Мунизом в среднем дивизионе. Поединок откроет главный кард и начнется в 04.00 по московскому времени.

32-летний Алискеров одержал 15 побед и потерпел два поражения в профессиональных ММА. Его рост — 193 см, размах рук — 193 см. Предыдущим соперником Икрама на турнире UFC on ABC 6 22 июня 2024 года был австралиец Роберт Уиттакер. Российский боец уступил нокаутом в первом раунде после серии ударов от Уиттакера.

У 35-летнего Муниза — 24 победы и 5 поражений в профессиональной карьере. Рост Андре — 187 см, размах рук — 198 см. 9 декабря 2023 года в рамках UFC Fight Night 233 бразилец победил корейца Пак Чун Ена раздельным решением судей.

Букмекеры отдают предпочтение Икраму, коэффициент на его победу — 1.14, успех Муниза котируется как 6.10, а ничья — 68.00.

Рэнди Браун и Николас Далби. Фото Global Look Press, Getty Images

Рэнди Браун — Николас Далби: данные, рекорд, статистика и прогнозы

Американский боец ямайского происхождения Рэнди Браун и датчанин Николас Далби проведут поединок в полусреднем дивизионе. Начало ориентировочно в 4.30 мск.

Брауну — 34 года. Его рекорд в профессиональных ММА — 19 побед и шесть поражений. Рост Рэнди — 191 см, размах рук — 198 см. В последнем появлении в клетке Браун по прозвищу Грубый Мальчик проиграл американцу Брайану Баттлу на турнире UFC 310 7 декабря 2024 года раздельным решением судей.

Далби 40 год. У датчанина на профессиональном уровне 23 победы, 5 поражений, одна ничья и два поединка признаны несостоявшимися. Его рост — 180 см, размах рук — 189 см. На турнире UFC on ABC 6 22 июня 2024 года Николас потерпел поражение от российского бойца Рината Фахретдинова раздельным решением.

Фаворитом боя у букмекеров является Рэнди с коэффициентом 1.50, победа Николаса котируется как 2.66, ничья — 56.00.

Абусупьян Магомедов и Мишел Перейра. Фото Global Look Press, Getty Images

Абусупьян Магомедов — Мишел Перейра: данные, рекорд, статистика и прогнозы

Российско-немецкий боец Абусупьян Магомедов проведет поединок с бразильцем Мишелом Перейрой в среднем весе. Начало боя ожидается в 05.00 мск.

34-летний Магомедов в профессиональных ММА одержал 27 побед, потерпел шесть поражений, один бой закончился ничейным результатом. Его рост — 188 см, размах рук — 198 см. В предыдущем поединке на UFC 308 26 октября 2024 года Абусупьян победил бразильца Бруно Феррейру после сдачи соперника от ручного треугольника в третьем раунде.

31-летний Перейра в профессиональной карьере выиграл 31 бой, потерпел 12 поражений, еще два поединка признаны несостоявшимися. Его рост — 185 см, размах рук — 185 см. В последнем бою на UFC Fight Night 245 19 октября 2023 года Мишел проиграл американцу Энтони Эрнандесу техническим нокаутом в пятом раунде.

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Перейре. Его успех оценивается коэффициентом 1.63, Магомедова — 2.33, а ничья оценивается как 53.00.

Гига Чикадзе и Давид Онама. Фото Getty Images

Гига Чикадзе — Давид Онама: данные, рекорд, статистика и прогнозы

Грузинский боец Гига Чикадзе и представитель Уганды Давид Онама проведут бой в легком весе. Старт поединка ожидается в 05.30 по московскому времени.

Рекорд 36-летнего Чикадзе в профессиональных единоборствах — 15 побед и 4 поражения. Его рост — 183 см, размах рук — 190 см. Предыдущим соперником Гиги был британец Арнольд Аллен на турнире UFC 304 27 июля 2024 года, грузин проиграл единогласным решением судей.

30-летний Онама имеет в профессиональном рекорде 13 побед и два поражения. Рост Давида — 180 см, размах рук — 188 см. Угандиец в предыдущем поединке в рамках UFC 309 16 ноября 2024 года победил мексиканца Роберто Ромеро единогласным судейским решением.

В этом поединке коэффициент на победу Онамы составляет 1.72, победа Чикадзе котируется как 2.17, а ничья — 52.00.

Энтони Смит и Мингианг Жанг. Фото Getty Images

Энтони Смит — Мингианг Жанг: данные, рекорд, статистика и прогнозы

Американский боец Энтони Смит и китаец Мингианг Жанг проведут бой в полутяжелом весе в соглавном событии вечера. Время начала ориентировочно в 06.00.

Смиту 36 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 38 побед и 21 поражение. Рост Энтони — 193 см, размах рук — 193 см. В предыдущем поединке американец в рамках UFC 310 7 декабря 2024 года проиграл техническим нокаутом соотечественнику Доминику Рейесу.

Жангу 26 лет. У него 18 побед и шесть поражений в профессиональной карьере. Его рост — 189 см, размах рук — 191 см. В последнем появлении в клетке Мингианг победил американца Османа Диаза (более известного как Оззи Диаз) техническим нокаутом на UFC Fight Night 248 23 ноября 2024 года.

Букмекеры считают победу Мингианга более вероятным исходом поединка, коэффициент на нее — 1.18, победа Смита котируется как 5.15, ничья — 67.00.

Иэн Мачадо Гэрри и Карлос Пратес. Фото Global Look Press

Иэн Мачадо Гэрри — Карлос Пратес: данные, рекорд, статистика и прогнозы

Поединок между ирландцем Иэном Гэрри и бразильским бойцом Карлосом Пратесом в полусреднем весе станет главным событием вечера UFC Fight Night и начнется около 06.30 мск.

27-летний Гэрри на профессиональном уровне одержал 14 побед и потерпел одно поражение. Его рост — 191 см, размах рук — 188 см. В предыдущем поединке на UFC 310 7 декабря 2024 года Иэн впервые в карьере потерпел поражение в бою с казахом Шавкатом Рахмоновым после единогласного решения судей.

У 31-летнего Пратеса в профессиональных ММА — 21 победа и шесть поражений. Рост Карлоса — 185 см, размах рук — 198 см. Боец в предыдущий раз появлялся в клетке 9 ноября 2024 года на турнире UFC Fight Night 247 и в первом раунде победил американца Нила Магни нокаутом.

Победа Иэна Гэрри котируется с коэффициентом 1.78, Пратеса — 2.08, а ничья оценивается в 51.00.

Где смотреть трансляцию боев турнира UFC on ESPN 66

Все поединки турнира UFC on ESPN 66 покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец». Главный кард также транслируют телеканал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск».

Время трансляции появится в телепрограмме за неделю до ивента.

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.