«В дагестанцах есть чистота и невинность». Интервью с женщиной-тренером, у которой юный Хабиб жил четыре месяца в США

Истории, которых вы никогда не слышали ранее.

«Спорт-Экспресс» сделал большое интервью с Каролин Вестер, тренером-новатором из американского зала АКА. Она никогда не боролась сама, но изобрела уникальный метод математически правильного положения тела, который помогает борцам, джитсерам и эмэмашникам.

Каролин объяснила нам свою систему, рассказала, как дагестанцы защитили ее от иранского тренера-радикала, и вспомнила, как молодой Хабиб четыре месяца жил у нее дома: не шумел и ничего не ломал, но выгонял собак и развешивал белье на деревьях.

«У Кормье высочайший эмоциональный интеллект. Он очень помог Хабибу в развитии»

— Вы тренер по борьбе, который никогда не боролся сам. Как это возможно?

— Мой сын хотел заниматься борьбой, я привела его в Стэнфордский университет, смотрела за тренировкой, и тут вдруг до меня дошло, что один борец неправильно использует биомеханику своего тела. Я сказала ему: «Cпособ выполнения того, что вы делаете, не соответствует правильному. То, как вы используете свое тело, свой крутящий момент, последовательный порядок мышц... Если бы вы были инженером, вас бы уволили». И борец спросил: «А можете показать, как правильно?» И я такая: «Может быть. Я никогда не боролась сама». (Смеется.) В итоге я сказала ему, как, на мой взгляд, будет правильно, он попробовал и сказал, что так и правда гораздо лучше. И в итоге из этого что-то развилось.

Каролин Вестер и Кейн Веласкез. Фото из соцсетей Каролин Вестер

Еще до того, как я что-то узнала о боях, я заметила, что многие приемы, которые борцы используют, работают только против тех, чье тело находится в неправильной позиции. И если соперника поставить в правильное положение тела, математически корректное, прием не будет работать. Поэтому я подумала о том, почему бы не работать над приемами так, чтобы они проходили против соперников, которые находятся в самом правильном положении тела, правильной позиции. И это было чем-то новым, потому что тренеры учили технике приемов, но не объясняли, что делать, если соперник находится в наилучшей позиции. И спустя несколько лет моей тренерской работы мы пришли к тому, что мы пробуем приемы против борца, который находится в наилучшем положении тела, позиции, и если эти приемы в таком случае не работают, мы их отбрасываем. Я, конечно, понимаю борцовскую технику, но это не моя компетенция. Моя компетенция — увидеть положение тела и сказать, например: «Ему нужен угол 90 градусов, чтобы быть в нормальной позиции, пусть опустит правое колено на два дюйма, чтобы был угол к икре». Вот так я вижу борьбу, я разработала систему движений, которая охватывает 85% борцовских приемов. И эта система математически корректного положения тела работает против лучших.

В АКА я работаю с 2011 года. Я жила в Калифорнии с 2011 по 2018 год, сейчас живу на Восточном побережье и бываю в АКА наездами. Мы переписываемся с Хавьером Мендесом, во вторник я поеду в Нью-Йорк, где команда готовится к бою на UFС 302. На этой неделе я помогала джитсерам, которые готовятся к ADCC, и еще бойцам, которые будут драться в соглавном событии вечера на UFC 302.

— Вас в АКА пригласил Даниэль Кормье. В одном интервью вы рассказывали, что он человек с высочайшим эмоциональным интеллектом и это даже помогло Хабибу в его развитии.

— Даниэль такой человек, что, если в комнате будет 20 бойцов, три представителя медиа и еще какие-то левые люди, он со всеми сможет говорить на их языке. Он невероятен, у него очень высокий эмоциональный интеллект, и он очень щедр на расположение к людям. Очень щедрый, и он такой человек — с ним никто не почувствует негатив. Он никогда не скажет фраз «Ты не понимаешь», «У тебя никогда не получится», «С тобой что-то не так» и так далее. Он скажет это только самым безнадежным, кого давно лично знает и кто не хочет никак меняться. Я не видела второго человека в АКА с подобным эмоциональным интеллектом.

Каролин Вестер с Шоном Банчем и Даниэлем Кормье. Фото из соцсетей Каролин Вестер

Что касается Хабиба, я в точности помню его первый день в АКА. Хабиб на первых порах был таким очень серьезным, и Даниэль привнес в его жизнь в зале какое-то легкомыслие в хорошем смысле этого слова и облегчил ему эту жизнь, помог вздохнуть свободнее. Даниэль умеет вселять в людей вот эту легкость жизни, это потрясающе. А Хабиб все воспринимал на максимуме по отношению к себе, по отношению к тем ребятам, которые потом приехали к нему, за которых он чувствовал ответственность. Он хотел всему учиться, надо, надо, надо, а Даниэль помог ему во всем этом вздохнуть свободнее, сбросить напряжение. Даниэль такой человек, что я не знаю, кого именно он считает своим лучшим другом, но я знаю как минимум 50 человек, которые считают своим лучшим другом его самого. Он исключительный. И он всегда искренне хочет помочь, интересуется.

Кстати, в этом плане мне бы хотелось сказать о Кейне Веласкезе, как он изменился. Когда он регулярно выступал, он помогал людям в зале, но если они не слушали его, он просто терял интерес и возвращался к своим делам. Сейчас... я была в АКА в прошлом году в течение шести недель, Кейн был там как раз, Хабиб, Абубакар готовился к бою — и было видно, насколько другим человеком стал Кейн. Сейчас он уже думает не только о боях, но и о том, как помочь другим. Я помню эпизод, когда Хабиб, Кейн, Манап и Усман вроде бы сидели наверху в приватной комнате, где обычно днем собираются профессиональные бойцы. Посторонним в эту комнату не попасть. И они все сидели там, и Хабиб расспрашивал Кейна о его тюремном опыте, о пребывании в тюрьме. Кейн честно отвечал, они общались, как настоящие братья, это был трогательный момент. То, какое участие было на лице Хабиба, то, как искренен был Кейн, как он хотел все объяснить. По Кейну было видно, что он не хотел, чтобы мы как-то тревожились за него. А Хабиб проявлял искреннее участие, он хотел, чтобы Кейн видел, что ему не все равно.

Каролин Вестер и Даниэль Кормье. Фото из соцсетей Каролин Вестер

«Иранский тренер преследовал меня, а дагестанцы сказали ему: «Не трогай ее, она наш брат»

— Хабиб всегда что-то дарит тем, кто окружает его, проявляет знаки внимания. Дарил ли он что-то вам?

— Нет, и я бы никогда не приняла ничего от него, потому что я не знакома в точности с его традициями, с его религией, я не знаю, как бы это выглядело, если бы женатый мужчина дарил что-то другой женщине. Прекрасный ли он друг? Да. Я бы больше хотела иметь таких друзей, как Хабиб, Ислам, Умар, чем получать какие-то подарки. Вот вам пример, как дагестанцы умеют дружить.

Я была на юниорском чемпионате мира в Словакии в 2018 году, и там же был Абасгаджи Магомедов, он через несколько лет стал чемпионом мира и по взрослым вольникам. И он узнал меня на том чемпионате мире, увидел, что у меня нашивка на костюме АКА, в первый же день мы познакомились, я показала ему свои фотки с Хабибом, Умаром, ребятами из АКА.

Каролин Вестер с Абасгаджи Магомедовым. Фото из соцсетей Каролин Вестер

Через пару дней я помогала гонять вес борцу нашей сборной, которого знаю с момента, когда ему было 10 лет. И когда мы гоняли, ко мне подошел тренер сборной Ирана и выразил неудовольствие тем, что женщина прикасается к мужчине. Он сказал мне: «Женский турнир закончился две недели назад, ты не имеешь права прикасаться к мужчине». А мы с Джошем были в позиции, которая называется Crab ride, это когда я за спиной, беру его в плотный захват, чтобы он нагревался и продолжал потеть, терять вес. Российские борцы тоже часто так делают.

И тут подходит этот тренер, он такой уже, джентельмен в возрасте, и я протянула ему руку для приветствия. А он говорит: «Не трогай меня, женщина не имеет права трогать меня. Тебя здесь вообще не должно быть, женский турнир закончился две недели назад. Тебе надо уезжать». А я сказал ему: «Не уеду». И все на нас смотрят, все борцы из других сборных.

А вечером был ужин, знаете, на таких турнирах вам дают талончики, и вы по ним получаете еду. И я сидела за столом, говорила по телефону, причем интересно, что говорила с Даниэлем Кормье, и тут опять подходит этот тренер, и подходит с еще одним иранцем. И они просто встали надо мной и начали тараторить на своем языке: «Та-та-та-та». Я поднимаю голову: «Пожалуйста, уйдите». На следующее утро мы опять продолжаем гонять вес, Джош не может согнать, плачет, на него кричит его отец, тяжелая ситуация.

Я в этот момент была в другой комнате, и тут опять ко мне идет этот иранский тренер. Но тут наперерез ему идет тренер сборной России, останавливает его: «Не говори с ней». Иранец отвечает: «Что?» — «Не говори с ней, она наш брат». Иранец повернулся и ушел. И потом я узнала, что это Абасгаджи сказал российскому тренеру: «Она человек, который работает с нашими братьями». Причем этот иранец всегда выбирал момент, чтобы рядом со мной не было наших тренеров, а то у нас тренер такой крупный, накачанный был. И иранец всегда смотрел, чтобы я была одна. Он не подходил к американской сборной, не говорил, что женщина не должна трогать мужчину. Он говорил это только мне. И российский тренер ответил ему так, что иранец понял всю ситуацию, понял, что я важный человек для них. Американский тренер в такой бы ситуации просто сказал ему: «Оставь ее в покое».

И эта ситуация показывает, как дагестанцы заботятся о тебе. Через пару месяцев после этой ситуации Абас отправил мне фотографию в Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), где он был с Умаром где-то, и они поздоровались со мной: «Привет, тренер». Я слышала и другую сторону этой истории в Словакии, что Хабибу рассказали про мою ситуацию с этим тренером, и именно он попросил, чтобы меня защитили. Но я не знаю, правда это или нет, я никогда у него не спрашивала. Кстати, мой спортсмен на том турнире как раз проиграл Абасу в полуфинале. (Смеется.)

Я еще помню, была ситуация в Вегасе. У Ислама был бой в Вегасе, мы приехали ночью, и UFC PI уже был закрыт. И в итоге мы пошли тренироваться вроде бы в Life Time Fitness. Я первая прибыла туда, и мне говорят: «Вам стоит уйти, потому что сейчас прибудет группа бойцов, и зал закрывается». Я ответила: «Я часть этой группы», а мне: «Ой, я не уверен, вы женщина». — «Ну, сейчас сами увидите». Я села на диванчик, вскоре пришел Ислам, он увидел меня и позвал: «Тренер, пойдемте». Понимаете? Для них взаимодействие с женщиной в боевых делах непривычно, но они всегда относятся ко мне уважительно. И в них есть какая-то чистота, невинность. Они шутят с людьми, но не пытаются оскорбить, ни разу такого в АКА не было.

Каролин Вестер с бойцами АКА. Фото из соцсетей Каролин Вестер

Я помню, какой Хабиб был, когда только пришел. Серьезный, но не закрытый, он был открыт всему новому. Он пристально за всем наблюдал, но не показывал этого. Он такой человек, не любит лень и всякую ерунду ненужную. Помню, год или два назад был бой Ислама, мы всей командой находились в UFC PI. Плюс там были другие ребята из Dominance MMA, но большинство бойцов были мусульмане. Шла тренировка, Хабиб давал задания, и тут один боец говорит: «Мне нужно сходить попить фруктового сока». Хабиб такие глаза сделал! (Смеется.) Как будто давал понять: «Какой еще, нахрен, сок?» И он просто ушел работать на байке. Он не любит вот такие вещи, когда кто-то тратит время для возможностей. Он не любит перерывы, он работает долго, не прерываясь, и когда закончил, тогда закончил. А некоторым нужны перерывы, они хотят попить сока, воды, и я в такие моменты смотрю на Хабиба — ему это явно не нравится. Но в итоге он тогда вернулся, 15 минут поработал на байке и вернулся.

«Хабиб прожил у меня четыре месяца. Все было хорошо, но он постоянно выгонял моих собак»

— Как получилось, что Хабиб стал жить у вас дома?

— Это случилось благодаря Али. Все началось с того, что Руслан Магомедов приехал в Америку, чтобы поработать спарринг-партнером Даниэля. Может быть, Хавьер сказал Али, что у меня есть дом на пять комнат. На тот момент в этом доме жил только мой сын, который учился в колледже, поэтому было много свободного места. Я вообще не возражала, чтобы бойцы пожили у меня, я даже нормально бы отнеслась к тому, если бы они не платили за аренду. Но они сами настояли на том, что будут платить. Али сказал мне: «Им будет спокойнее, если они будут платить за дом». И она платили за проживание. В итоге Хабиб с ребятами прожили у меня где-то четыре месяца. Дольше жить они захотели, потому что Хабибу не понравились мои собаки.

Бойцы и тренеры АКА. Вестер по центру в нижнем ряду с Хабибом и Умаром Нурмагомедовым. Фото из соцсетей Каролин Вестер

Первый инцидент был, когда я куда-то уехала и попросила сына показать им, как пользоваться машинкой и сушилкой. Но он не смог показать, что-то такое. Я приехала сама и увидела, что они в переднем дворе развесили свою постиранную экипировку: бинты, лапы и так далее. Прямо в переднем дворе развесили, на деревьях. А в том месте, где я живу, так не делается. (Смеется.) Соседи могли бы позвонить в полицию узнать, почему на деревьях что-то навешано, что происходит у меня дома. Но в этом не было проблемы, проблема была с собакой. В Америке мы очень любим собак, и мои собаки не любят находиться на улице, эта порода не для улицы. Моему сыну было не очень комфортно, что его разлучили с собаками по непонятным причинам. Хабибу почему-то в то время было некомфортно с собаками. В итоге из-за собак они уехали. Хави на одном из подкастов говорил, что Хабиб боится собак, поэтому он их выгонял, но я такого не говорила.

— А вы знаете настоящую причину, почему он их выгнал?

— Нет.

— По исламу, собака вроде как грязное животное. Я слышал, что в соседней с Дагестаном Чечней дети, если погладили собак, должны сделать омовение или что-то такое.

— Интересно. Зуби, кстати (Зубайра Тухугов, чеченец. — Прим. «СЭ»), никогда не жил у меня дома, он из всех ребят дольше всего привыкал ко мне. Он просто не понимал, кто я, но в итоге все стало нормально.

— Хабиб с ребятами ничего не поломали у вас дома, мебель или обстановку?

— Нет! Нет, конечно. (Смеется.) Они милые ребята. Они ничего не сломали, я такого даже не представляю.

— Я знаю, что вы увлекаетесь анализом структуры телы, симметрией. Как бы вы описали структуру тела Хабиба?

— Хабиб в определенном смысле уникален. Он почти симметричен в линиях между торсом, плечами и бедренной костью и между бедренной костью и лодыжкой. Если посмотреть, как работают его ноги в бою, увидишь, что они работают как у футболиста. Он экстраординарно эффективно использует мышцы ног. У Даниэля Кормье и Люка Рокхольда, особенно Люка, от природы движение ловкое, есть эта текучесть. Хабиб встает в эти же позиции ловко не за счет природы, а за счет именно тренированности. Всегда, когда он борется, у него бедра над коленями, это создает 11 углов 90 градусов, это очень сильная структура. Часто, когда наблюдаешь за боями, видишь, что у людей нет угла 90 градусов между икрой и подколенным сухожилием. Они растягиваются, потом их свипуют, ты не понимаешь, как это произошло. А дело в том, что они не выстроили серию из углов 90 градусов.

Каролин Вестер и Хавьер Мендес. Фото из соцсетей Каролин Вестер

— Ломаный английский Хабиба стал легендарным. Вы как носитель языка понимаете сто процентов того, что он говорит?

— Да, я понимаю сто процентов (смеется), я всегда понимала все, что он говорит, потому что он еще делает усилие, чтобы быть услышанным. Ну и я всегда внимательно слушала его, мне важно, что он говорит. Он просто отличный парень, я не помню, чтобы хоть раз после его разговора, встречи с ним у меня было ощущение: «Я надеюсь, он поймет, что сказал не то». У меня лично бывали ситуации, когда я жалела о том, что сказала на тренировках, что обо мне подумают не так. Но с ним у меня такого не было никогда.

У него очень прямая манера доведения мысли, такая, которую большинство американцев могут не понять. Но она у него такая, потому что он искренен в том, что говорит, он переживает. Случай, который для меня выделяется, — это включение в Зал славы UFC. На эту церемонию сын Даниэля Кормье Кэден надел массивную ювелирную цепочку, надо полагать, очень дорогую. И Хабиб, когда выступал, сказал, что он сделал замечанию Даниэлю по этому поводу: «Даниэль, это неправильно, что твой сын носит такие цепочки. Это для него нехорошо, он должен быть голоден, он должен заслужить».

Каролин Вестер с Хабибом Нурмагомедовым и Хавьером Мендесом в роли угловых. Фото из соцсетей Каролин Вестер

Нужно ценить, что человек смог сказать такую вещь о своем друге на миллионную аудиторию, он показал свое участие. Это хороший друг. Потом после церемонии мы пошли на афтерпати Даниэля, Хабиба там не было, потому что он не ходит на вечеринки. И Даниэль ничего не сказал об этом эпизоде с цепочкой, «ой, он задел мои чувства», ничего такого. Даниэль понимает, что Хабиб это говорил из любви к нему. У Хабиба шло это от сердца. Он скажет правду своим друзьям, даже если кто-то сочтет это грубым. Ему такое безразлично, если это ради друга, его чужое мнение не заботит.