Биография Майкла Чендлера: жизнь и карьера американского бойца UFC

История одной из звезд легкого веса.

Майкл Чендлер

Прозвище: Железный.

Дата рождения: 24 апреля 1986 года.

Место рождения: Хай-Ридж, Миссури, США.

Рост: 173 см.

Вид спорта: ММА.

Рекорд (на июнь 2024 года): 23-8.

Детство и юность Майкла Чендлера

Будущий боец UFC родился и вырос в городе Хай-Ридж (штат Миссури). Он стал вторым ребенком в семье с четырьмя детьми. У него есть немецкие и ирландские корни.

«Мой папа был самым трудолюбивым человеком, которого я знал. Дом, в котором я вырос, в Хай-Ридже, штат Миссури, мой отец построил своими руками. Но моя мама была тем связующим звеном, которое держало нас всех вместе», — приводит Sportskeeda слова Чендлера.

Родители также оказали влияние на будущее сына: когда Майклу было пять лет, отец приобщил его к спорту и отвел в секцию борьбы. И хотя ребенок сталкивался с трудностями, именно этот путь предопределил его увлечение.

«Когда мне было пять лет, мой отец отдал меня на борьбу. Мне было тяжело. Я думаю, борьба — это очень тяжелый вид спорта для маленьких детей. Мой первый матч в старшей школе был против команды университета, и я вышел на него и победил. Это придало мне уверенности. Ты только что выиграл [на университетском уровне], а ты всего лишь новичок. Давай же посмотрим, на что ты способен», — вспоминал Чендлер в интервью Sportskeeda.

В средней школе Майкл показывал успехи в американском футболе и борьбе. Во время учебы в Миссурийском университете он входил в сборную по борьбе и на этом уровне одержал немало побед в соревнованиях. Чендлер обучался в сфере услуг по управлению личными финансами и недвижимостью, а после получения образования начал карьеру в смешанных единоборствах.

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Спортивная карьера Майкла Чендлера

Первые шаги в ММА боец делал в стенах известного американского клуба Xtreme Couture. В своем первом поединке Майкл одержал победу на турнире «Первая кровь» в августе 2009 года — техническим нокаутом против Кайла Сводли.

В ноябре 2009 года Чендлер дебютировал в Strikeforce, менее чем через год после двух побед в этой лиге перешел в Bellator. В дебютном поединке в этом промоушене в сентябре 2010-го Майкл победил Скотта Стоппа техническим нокаутом в первом раунде.

Железный выступал в Bellator на протяжении 10 лет и в августе 2020 года довел свой профессиональный рекорд до 21-5. Весной 2011-го американец выиграл четвертый турнир организации в легком весе, в ноябре стал чемпионом в этой весовой категории после досрочной победы над обладателем пояса Эдди Альваресом. Майклу дважды удалось защитить титул — в боях с Риком Хоуном и Дэвидом Рикелсом, но после уступил его раздельным решением в реванше с Альваресом в ноябре 2013 года. За первым поражением в профессиональной карьере последовали еще два подряд — раздельным решением и нокаутом в поединках с Уиллом Бруксом.

В дальнейшем Чендлер еще дважды завоевывал и при одной защите затем терял пояс чемпиона Bellator в легком весе. Всего в рамках промоушена Майкл одержал 18 побед и потерпел 5 поражений, а в сентябре 2020 года подписал контракт с UFC.

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«На мне висит огромная ответственность за своих близких. Я должен накормить всех. Ради финансового благополучия моей семьи я пришел в этот спорт, и моей целью было зарабатывать деньги. Жена и сыновья должны понимать, что их отец может дать им финансовую независимость», — приводит mma.express слова Чендлера.

Майкл был заявлен в качестве резервиста на титульный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи на турнире UFC 254 в октябре 2020 года. Дебют Майкла в UFC состоялся 24 января 2021 года, когда он нокаутировал Дэна Хукера в первом раунде и получил бонус за лучшее выступление вечера.

Следующие два поединка в 2021-м Чендлер проиграл: сначала Чарльзу Оливейре на UFC 262 в бою за вакантный титул в легком весе, а затем Джастину Гейджи — единогласным решением на UFC 268. Бой Майкла с Хайлайтом признали поединком года.

В 2022 году Чендлер сначала победил нокаутом Тони Фергюсона на UFC 274, а затем проиграл Дастину Порье после сабмишена на UFC 281. В первом случае Майкл получил бонус за выступление вечера, во втором снова стал участником лучшего поединка турнира.

Чендлер был назван соперником Конора Макгрегора, который планировал возвращение в UFC после серьезной травмы ноги и затянувшегося восстановления с июля 2021 года. Бойцы стали тренерами команд на проекте UFC Ultimate Fighter 31. Съемки велись с февраля 2023-го, а выходили в эфир с мая по август. Информация о том, что поединок Майкла и Конора может войти в кард UFC 300 в апреле 2024 года, не подтвердилась. Бой должен был возглавить UFC 303 в ночь на 30 июня, но был отменен из-за травмы Печально известного. Не исключено, что противостояние все же состоится — не ранее августа или сентября.

Достижения Майкла Чендлера

— участник «Боя года» UFC против Джастина Гейджи;

— обладатель премии «Бой вечера» в UFC (дважды, против Джастина Гейджи и Дастина Порье);

— обладатель премии «Выступление вечера» в UFC (дважды, против Дэна Хукера и Тони Фергюсона);

— чемпион Bellator в легком весе (три победы в боях за титул и три защиты);

— победитель турнира легковесов Bellator (в 2011 году);

— прорыв года по версии Sherdog (в 2011 году).

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Личная жизнь Майкла Чендлера

Главную любовь своей жизни Чендлер встретил в 2011 году. Его избранницей стала студентка медицинского колледжа Бри Уэллет. Отношения пары начинались по переписке, только в 2013 году состоялась первая встреча.

Уже спустя год влюбленные стали семьей: в сентябре 2014-го Чендлер и Уэллет поженились. «Я не был ей нужен — она страстно любила медицину, была в ординатуре, работала по 80 часов в неделю в неотложке. Я мало ее знал, но она превзошла все ожидания», — писал боец в социальных сетях.

В 2017 году Бри и Майкл стали родителями. Долгое время влюбленные мечтали об усыновлении — и спустя три года после заключения брака им это удалось. У Уэллет к тому моменту был опыт работы в детском приюте, она водила брошенных малышей на прогулки, а потом дала себе обещание в будущем усыновить ребенка.

На весь процесс оформления пара потратила больше года, после чего Майкл и Бри стали родителями темнокожего мальчика по имени Хэп. От ребенка отказалась его биологическая мама. В апреле 2022 года супруги усыновили еще одного ребенка — второго приемного сына назвали Эйс.

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