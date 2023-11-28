Лицо — зеркало души.

Президент UFC Дана Уайт в этом году основательно взялся за свое здоровье.

Сначала он прошел через оздоровительную систему биохакера Гари Бреки, который посадил его на модифицированную кето-диету. Брека — популярный медицинский бизнесмен в США, он сумел построить личный бренд на заверении, что может определить с погрешностью в месяц дату смерти пациента. Уайт поверил Бреке, сдал все анализы по его просьбе, а затем сел на диету, благодаря которой скинул 15 кг. К диете он добавил разномастные процедуры: ледяную ванну, процедуры с щелочной водой и даже лежание на светодиодной кровати со световой терапией. Все это привело к таким благоприятным последствиям, что Уайт, по его словам, в 54 года чувствует себя на 35.

Затем он открыл для себя новый источник здоровья — водяное голодание. Недавно Дана высидел 86 часов на одной воде и был очень доволен собой, немедленно опубликовал фотографии.

Он рассказал, что водяное голодание прошло так великолепно, что он чувствует себя как супермен, и добавил, что такой вид голодания снижает риск рака и болезни Альцгеймера на 70 процентов.

Заявления и фотографии Уайта с восторгом встретили наивные болельщики ММА, но поспешили опровергнуть многие профессионалы от медицины, в частности популярный в соцсетях доктор и диетолог Идрис Мугал.

«Во-первых, никакого чуда с Даной не произошло, он просто согнал водный вес, — сказал Мугал в своих соцсетях. — В нашей печени находится около 100 г гликогена и еще 500 г содержится в скелетных мышцах. На каждый грамм гликогена мы удерживаем примерно 3-4 грамма воды. Поэтому, когда вы не едите, вы расходуете запасы гликогена и при этом теряете водный вес. Таким образом, Дана скинул около 5-7 фунтов водой и немного жиром. Во-вторых, заявление про то, что водное голодание снижает риск заболевание раком на 70 процентов — абсолютная ложь, нет ни одного научного исследования, доказывающего это».

Дана Уайт в мае 2023 года. Фото Global Look Press

Если к высказыванию Мугала добавить мнения других специалистов, которые считают Гари Бреку, биохакера, с которым работает Уайт , — инфоцыганом от медицины (например, такой позиции держится Джордан Салливан, диетолог Александра Волкановски и Израэля Адесаньи), а также предположения, что босс UFC помимо всех своих диет и голоданий, попутно колет себе тестостерон, то картина получается довольно интересная.

Скорее всего, Дана просто сел на какую-то разумную обычную диету, убрав всю вредную пищу, сильно приналег в тренажерном зале, добавил к этому тестостерон-терапию, искренне поверил в пиар популярного биохакера и фактор чуда — и получил вот такой приятный результат: похудение и хорошее самочувствие.

Что лично меня смущает в этой истории — все говорят о том, как здорово выглядит тело Уайта после затейливых диет и экспериментов, но никто не говорит, как выглядит его лицо.

А выглядит оно скверно.

Вот позвольте задать вам вопрос... что бы вы выбрали в 50 лет (да в любом возрасте) — красивое, благородное моложавое лицо, но обычное заурядное тело (без пуза, но и без мышц, без фигуристости) или подкаченное красивое тело, но воспаленную, развращенную, неблагородную физиономию?

Почему в вопросах внешнего вида все говорят о диетах, восстановлении, материальных сторонах, но никто не говорит о духовном здоровье? На мой взгляд, именно оно — ключевой фактор для красоты лица и всего человеческого облика.

Никакие кремы, никакие загары, хирурги, восстановление, никакая диета не приукрасят развратную рожу. Или злобную, агрессивную, жадную, подлую, завистливую.

Вот ступайте на улицу, чуть ли не каждое второе лицо сейчас — развратное. Каждое второе! Вроде и кожа чистая, и черты лица удачные и одет человек прилично, а рожа — развратная, хочется отхлестать по щекам.

Причем под духовным здоровьем сейчас понимают вообще не пойми что. На Западе, например, сейчас подвизались на этой теме с Mental Health, ментальным здоровьем. Даже если послушать бойцов UFC, каждый второй твердит про эту галиматью: «Вот, у меня ментальное здоровье, депрессия» и т . д. Лечат ее на Западе психоделиками, марихуаной, всякими психологами и инфоцыганскими курсами. А толку нет!

Дана Уайт в 2018-м. Фото Скриншот видео

Что я понимаю под духовным здоровьем?

1) Вера в Бога или философское, трансцендентное сознание (одно другому, кстати, не мешает). То есть если не веришь в Создателя, так хоть думай над смыслом жизни, размышляй, выходи за пределы чувственного опыта и т . д.

2) Гуманитарная культура

3) Труд

4) Единение с природой

5) Половая чистота (неразвращенность)

6) Умеренность: контроль мыслей, речи, поступков и т . д.

Вот примерно так, что-то можно прибавить, но точно не убавить.

Вот по первому пункту... Я как-то гостил три дня в школе « Пять с торон с вета» , что в Халимбек а уле. И ее основатель, Гусейн Сайгидович Магомаев, потрясающего благородства человек — он не религиозный, не мусульманин, не христианин, и в Бога в общепринятом понимании не верует. «Я верю в природу в широком смысле» — вот его прямая цитата. По натуре он философ-мыслитель. И вот после трех дней пребывания рядом с ним, его разговоров, этики, поведения, манер, дисциплины личности, самых-самых тонких его замечаний — после трех дней у меня было ощущение, как после хорошей бани. Полная чистота!

Гусейн Магомаев с женой Ольгой. Фото из архива школы «Пять сторон света»

Вернулся домой, в свою жизнь, и уже где-то через неделю — ощущение налипания грязи. Через месяц — грязный с головы до ног. Потому что опять остался со своими проблемами, со своим духом наедине.

Так вот если возвращаться к теме красоты лица... Д уховно здоровый человек будет прекрасен лицом и в 50 , и в 65 без всяких модных диет , голодания и уколов тестостерона. Он будет стареть красиво. И, может быть, вы сами встречали таких людей — благородство, духовная чистота написаны на лице. Вот об этом и надо заботиться, а не только про диету болтать, восстановление и западную галиматью с ментальным здоровьем и депрессией. Никогда у человека верующего, размышляющего, трудящегося, обладающего высокой культурой не будет никакой депрессии и прочей чепухи!