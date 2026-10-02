Топурия ни разу в UFC не ударил ногой по корпусу и голове. Сможет ли он снова побеждать без киков?

Пора меняться.

Успехи Джошуа Вана в наилегчайшем весе наводят на сравнения с Илией Топурией.

До какой поры низкорослый боксер, который очень мало использует удары ногами и борьбу, будет побеждать? Для ответа решили сначала подсчитать процент киков у главных боксеров в сегодняшнем UFC.

Джастин Гейджи / 17,5% от всех ударов — кики (по данным последних 5 боев)

Гейджи (по данным последних 5 боев) Петр Ян / 17%

Манел Капе / 14%

Джошуа Ван / 8%

Илия Топурия / 7,5%

Чем Илия отличается от других в списке?

— Распределением киков. Все его кики в UFC — это каф-кики. Он ни разу не ударил ногой по корпусу и голове, по ногам не бил ничего кроме лоукика в икру. У Вана процент похожий — 7-8 процентов, но он бьет разными ударами по всем этажам. 47,1 процента — корпус (фронты, типы, мидлы), 45,1 процента — ноги (облик-кики и каф-кики), 7,8 процента — голова (до UFC у Вана был нокаут хайкиком, Топурия никогда в профи не бил хайкик).

— Всегда низким количеством ударов ногами без адаптации под соперника. У него либо 7 процентов, либо ниже. Ван меняется под соперника. С Ройвалом он поднялся до 14,5 процента. 19 облик-киков, лоу, хайкики, колени, типы. Соперник был длинным ударником, и пришлось бить ногами чаще. Вообще, если всмотритесь в оппозицию Вана — в последних 6 боях он четыре раза дрался с борцами-универсалами. С ними он мог агрессивнее сближаться, зная свой перевес в боксе. Кики не так нужны. С ударниками ему труднее — Джонсон его нокаутировал, а у Ройвала он выиграл на последних секундах благодаря нокдауну (счет по раундам был 1-1). Поэтому Вана так интересно посмотреть против Капе — ударника нового типа.

Если он будет драться с Капе без подстройки, как с борцами, Манел почти наверняка его положит. Потребуются кики, более защитная дистанция, а для всего этого нужна большая подготовка. Вану нельзя снова выходить на бой спустя три-четыре месяца. 20 боев в профессионалах в темпе один бой в три месяца — пора затормозить. Нужно, во-первых, восстановиться от ущерба (к 24 годам Ван пропустил под 700 значимых в голову), во-вторых, тщательно подготовиться к самому трудному по стилю сопернику.

Джошуа Ван (слева). Фото Global Look Press

Положение Вана выгодно отличается от Илии и тем, что он дерется в своей весовой категории. Илие в легком весе приходится драться против крупных ребят, которые еще и бьют тяжело. В двух боях из трех (Херберт, Гейджи) его уронили. В полулегком, у меня нет сомнений, Илия продолжал бы побеждать со своими 7 процентами и другими недостатками, ему бы там ничего не сделали.

17 процентов Гейджи и Яна сильно не похожи. Вообще сам процент киков мало что значит — важно, как выстроен весь стиль. У Яна каждый кик встроен в общую защитную систему, и он ничего не бьет просто так. Все у него по позиции, и он единственный в этом списке, кто все кики бьет одинаково технично. Ни Ван, ни Гейджи, ни Капе не ударят так мидл-кик и вертушку, как Ян.

У Гейджи в первой половине карьеры был тотальный упор на лоукики, которые он часто бил, просто чтобы бить — наносить ущерб. В последних 5 боях он сильно вырос. Он стал бить по всем этажам, у него есть нокаут хайкиком, а в боях, где лоу не так нужны — он от них вообще отказывается. Стал гораздо больше бить коленями, искать ближнего вязкого боя. Но свои 15-17 процентов держит.

Выходит, что в самом трудном положении Илия. Его количество и разнообразие киков резко недостаточно, и он находится не в своей весовой. Добавит ли он больше ударов ногами? Топурия коротконогий, стоит тяжеловато, видно, хорошей длины и пластики для хай-киков у него нет. Особенно в поединках против высокорослых. Но хай-кики той высоты, которые достанут уклоняющегося от панча, он добавить может. Гейджи уклонялся очень глубоко и далеко, потому что не боялся колена или голени в голову. Хорошо бы Илие напрячь соперников и такой угрозой. Ну а типы в корпус, сайд-кики в колено и повышение общего объема ударов ногами ему абсолютно под силу.

Несмотря на все огрехи, можно предположить, что победить его в легком смогут все равно от силы два человека. (Не факт, что Царукян среди них — с бойцами своих габаритов Илия очень силен.) Остальных он подгонит к сетке и нокаутирует. Даже Руффи, который по габаритам ему неудобен. Руффи — снайпер, с недостаточным объемом ударов, плохим ближним боксом, он часто прижимается к сетке. Очень вероятно, что Илия его обрежет и уронит.