UFC 332 Силва — Ванг: дата и место турнира, полный кард, где смотреть трансляцию

Главная информация о номерном турнире UFC в Солт-Лейк-Сити.

UFC 332 пройдет в ночь с 3 на 4 октября 2026 года в Солт-Лейк-Сити. Главное событие вечера — бой бразильянки Натальи Силвы и китаянки Ванг Конг за вакантный титул UFC в женском наилегчайшем весе. Россияне Роман Копылов и Андрей Пуляев проведут поединки в среднем дивизионе. Всего в окончательном карде заявлено 14 боев.

Дата и место проведения UFC 332

Турнир UFC 332 состоится в ночь с 3 на 4 октября на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Ранние предварительные бои начнутся в 23.00 мск 3 октября. Предварительный кард стартует в 1.00 мск 4 октября, главный — в 3.00.

В главном событии Наталья Силва и Ванг Конг разыграют вакантный пояс женского наилегчайшего веса. Валентина Шевченко освободила титул из-за травмы, которая не позволит ей выступать продолжительное время. Силва подходит к чемпионскому поединку на серии из 14 побед, Ванг выиграла четыре последних боя в UFC.

Соглавным событием станет бой в легчайшем весе между бывшим двукратным чемпионом UFC бразильцем Дейвесоном Фигейредо и американцем Пэйтоном Талботтом.

Наталья Силва. Фото Getty Images

Кард боев UFC 332

В окончательном карде UFC 332 — 14 поединков. За несколько дней до турнира произошла замена: Бернардо Сопай снялся из-за травмы, а соперником Маркуса Макги стал дебютант UFC Энтони Ромеро. Кроме того, в программу добавили бой Джейкоба Смита и Брюса Уайтхеда.

Главный кард

Наталья Силва (20-5-1, Бразилия) — Ванг Конг (10-1, Китай);

Дейвесон Фигейредо (25-7-1, Бразилия) — Пэйтон Талботт (11-1, США);

Кинг Грин (36-17-1, США) — Эстебан Рибович (16-3, Аргентина);

Роберто Солдич (21-4, Хорватия) — Кэлинн Уильямс (16-5, США);

Атеба Готье (11-1, Камерун) — Роман Копылов (15-5, Россия).

Предварительный кард

Иманол Родригес (7-0, Мексика) — Олден Кория (13-3, США);

Дэмиан Пинас (10-1, Аруба) — Андрей Пуляев (10-5, Россия);

Маркус Макги (11-2, США) — Энтони Ромеро (7-2, США);

Энтони Уинт (8-0, США) — Лукас Арманд (6-0, США).

Ранний предварительный кард

Джонни Уокер (22-10, Бразилия) — Мик Паркин (10-1, Великобритания);

Рафаэл дос Аньос (32-17, Бразилия) — Александр Эрнандес (18-9, США);

Марвин Веттори (19-10-1, Италия) — Исмаил Наурдиев (25-8, Австрия);

Корт Макги (22-14, США) — Эрик Нолан (8-5, США);

Джейкоб Смит (12-0, США) — Брюс Уайтхед (8-2, США).

Роман Копылов. Фото Getty Images

Бои россиян на UFC 332

Роман Копылов встретится с камерунцем Атебой Готье в первом поединке главного карда. Рекорд россиянина — 15 побед и 5 поражений, причем 12 побед он одержал нокаутом. В последнем бою 9 мая Копылов единогласным решением судей победил Марко Тулио и прервал серию из двух поражений.

Готье — один из наиболее заметных проспектов среднего веса. У 24-летнего камерунца 11 побед при одном поражении, девять из них — нокаутом. Он выиграл десять боев подряд. В январе 2026 года Готье уже встречался с другим россиянином из карда UFC 332 — Андреем Пуляевым — и победил единогласным решением. В мае камерунец нокаутировал Оззи Диаса во втором раунде.

Андрей Пуляев проведет бой с Дэмианом Пинасом в предварительном карде. У россиянина 10 побед и 5 поражений, шесть побед он оформил нокаутом и две — болевыми или удушающими приемами. В 2026 году Пуляев проиграл Готье решением судей, а 27 июня уступил Нурсултону Рузибоеву удушающим приемом в первом раунде.

Пинас подходит к встрече с рекордом 10-1 и серией из шести побед. Представитель Суринама выиграл девять боев нокаутом, восемь — уже в первом раунде. В UFC он пока провел два поединка и оба завершил досрочно: нокаутировал Уэса Шульца в феврале и Сезара Алмейду в июле.

Где и во сколько смотреть трансляцию UFC 332

В России показ UFC 332 начнется 3 октября в 23.00 по московскому времени. Турнир в полном объеме в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Также в прямом эфире онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» будут показывать ивент в ретрансляции эфира федерального канала.

В США весь турнир покажет Paramount+, а главный кард UFC 332 впервые полностью выйдет в эфире федерального канала CBS.

Следить за результатами боев, главными событиями UFC 332 и выступлениями Романа Копылова и Андрея Пуляева можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».