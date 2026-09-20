«Арману с Гейджи нельзя так ходить, как с Руффи...» Разбор боя от первого тренера Царукяна

Никто в России не знает бойцовских качеств Армана Царукяна лучше, чем Сергей Торосян.

Арман Царукян нокаутировал Маурисио Руффи на UFC 331: в конце первого раунда прошел в ногу, а затем оторвался от нее и срубил мощнейшим ударом локтем в голову. После боя мы поговорили с первым тренером Армана в ММА, главным тренером краснодарского клуба «Самсон» Сергеем Торосяном.

— Вас удивило, что у Армана не пошла борьба? Когда он брал со спины, в клинче, казалось, что должен сваливать...

— Нет. Мы же понимаем, что Арман дрался с бойцом, который имеет уверенные, серьезные позиции в топах. Поэтому меня не удивило. В первом раунде сил очень много, все готовятся друг к другу. Руффи должен был противостоять Арману в борьбе, хотя бы поначалу. Мы же помним, что Конор Макгрегор спокойно контрил борьбу Хабиба в первом раунде.

— Как вам передвижения Армана, его работа в стойке против такого длинного, опасного бойца?

— Провокационный вопрос, Никита. Ты знаешь ответ на этот вопрос. Я понимаю, что ты разбираешься в единоборствах. Мне не понравились его передвижения в стойке. Я считаю, что с Руффи нельзя было так работать. Нужно было работать несколько по-другому. Он застаивался, он ходил — аккуратными, плавными передвижениями, не дергал. С оппонентами, у которых такая большая антропометрия, нельзя так себя вести. Чтобы не пропускать — нужно двигаться, дергать, заходить вразрез. Но Руффи — очень интересный, нестандартный боец. Хочу отметить, что все первые удары он бил в корпус — чтобы создать условия, чтобы Арман не прошел в ноги. И у сетки Руффи неплохо стоял. Он очень хорошо пользуется антропометрическими данными.

— Видели ли варианты для ударов Армана ногами? Ногами он бьет здорово.

— Множество было вариантов. Если честно, я не совсем понял его работу. Что они планировали, я не понял. Первый раунд всегда хуже бывает, чем второй, третий, четвертый, пятый. В первом раунде к дистанции привыкают, и только после этого происходят все серьезные вещи в бою. То, что он под правую руку шагал, удивило. То, что он передвигался медленно как-то, плавно, удивило. С одной ноги немножко поработал не так... Думаю, он бы мог гораздо эффективнее использовать борьбу.

— Давайте разберем первый проход Царукяна в одну ногу. Почему ему не удалось посадить Руффи?

— Руффи очень крепкий. Он давил голову вниз и не давал перейти на вторую ногу. Когда ты держишь одну ногу так, что голова снаружи, на вторую ножку нужно перейти — чтобы уронить под себя либо скрутить под себя. Здесь же Руффи очень хорошо держал вторую руку, чтобы не отдать свою ногу противоположную — и грузил ногу [Царукяна]. Когда Арман начал скручивать под себя, Руффи зашагнул и забрал его бедро. Поэтому у Армана не получилось хорошо зафиксировать Руффи внизу.

— А что касается работы с корпуса, в клинче. Арману удалось забрать спину Руффи, но посадить все равно было трудновато. Здесь физика сказалась? Сен-Дени из таких позиций легко сажал Руффи.

— Думаю, Руффи не стоит на месте после Сен-Дени, он развивается. Это был не тот Руффи, которого Сен-Дени валял. Думаю, сейчас у Сен-Дени возникли бы определенные сложности. С корпуса он плохо стоит, Руффи, отдает позицию. А с ног он достаточно хорошо контрил, вставал, не давал переводить, разрывал захват, даже когда Арман был за спиной, наносил свои удары по возможности — когда Арман боролся. Не нужно было пытаться его посадить в одну ногу у сетки. Считаю, что если сажать — нужно было в центре ковра — с двух ног на подрыв. У сетки высокие оппоненты всегда себя неплохо чувствуют, потому что у них точки опоры длинные, и даже когда они теряют баланс, они упираются, не падают, не накрываются. Думаю, если бы Арман накрыл Руффи, Руффи бы вообще не встал, Арман бы его легко разбил.

Но, если честно, думаю, во втором раунде Арман смог бы. Он бы стал использовать борьбу правильно. Когда он понял, что перевести с ноги его не может, он завязал Руффи у сетки и начал делать так, чтобы тот отекал, ударную мощь нейтрализовывал таким образом. Кажется, что он неэффективно борьбу использовал (имеет в виду эпизоды у сетки. — Прим. Н.Г.). Нет, он очень эффективно ее использовал, это была его задача. Арман привык работать в такой манере, а для Руффи, я более чем уверен, это не была его ежедневная работа. Когда Арман стал работать в этой манере, я увидел, что у Руффи начались проблемы, он начал спину отдавать — спокойно отдавал спину и пытался стоять. Арман раза три спину забрал. Но надо отдать дань уважения Руффи — он не накрылся. Внизу он оказался только после удара Армана.

Фото Global Look Press

— Удары Руффи костяшками из клинча, которые применял Гэрри в бою с Махачевым — и разнес ему все лицо. Насколько эффективны такие удары и как против них защищаться? Все больше бойцов начинают их использовать.

— Я не учу ребят этим ударам — и сам их никогда не использовал ни в клинче, ни в партере. Это какая-то новая система, и она действительно наносит урон. Наверное, нам тоже ее нужно использовать. Я все больше внимания обращаю на это. Я смотрю иногда бои и в не особо известных промоушенах — где мои ребята выступают, и там спортсмены тоже используют эти удары — и достаточно успешно. Считаю, что на них нужно обратить пристальное внимание, хорошо получается.

— Удивляет, как удары Армана локтями генерируют столько силы — и сверху, и в клинче. Вы это за ним давно подметили — что у него такая дурь?

— Тут же не в дури дело, тут дело в технике.

Я всегда ребят учу тому, что, если вы не можете с ноги посадить оппонента, не нужно в ноге вязаться. Потому что ты сильно забиваешься, а потом уже не можешь так работать, устаешь. Один-два раза оппонент тебя отжал, и ты уже не можешь использовать огневую мощь в полной мере — так, как хотелось бы. Поэтому если ты с ноги не смог посадить — один, второй раз, — надо, конечно же, переходить наверх, сразу бить локтями. С разворота есть удар локтем — в АСА кто-то из чеченских ребят так красивый нокаут сделал, весь мир эта нарезка облетела, или как Арман — ты заходишь, оппонент начинает оттягивать ногу, ты сразу бьешь противоположным локтем. Это широко известная техника. Просто, работая с тренерами, которые сейчас у него в углу, Арман будто бы больше и увереннее стал наносить удары коленями и локтями. Я про Джорджо Петросяна говорю. Его работа видна — видите, как Арман в клинче начал локтями бить. А вообще, это достаточно стандартная работа — после ноги отпускать и наносить удары в область лица, груди. Это абсолютная норма.

— Когда Арман дрался с Исламом Махачевым, было очень много завязочной работы. Вы не думали над тем, чтобы где-то локоть всадить?

— Нет, тогда мы так не работали. На тот момент мы бороли всех и были уверены, что и Ислама тоже сможем побороть. Я только во втором раунде, где-то в его середине, пришел к выводу, что Ислам стоит гораздо лучше тех оппонентов, которых мы обычно возим, и что с Исламом нужно немножко поменять тактику — просто показывать борьбу и работать на стойке. В этом случае, конечно же, можно было выиграть этот бой. Но Арман перед третьим раундом сказал: «Тренер, можно я, пожалуйста, еще раз попробую его посадить?» Я ответил: «Конечно, можно!» Я же тоже был уверен в его борьбе. Ошибка была тактической. Думаю, это противостояние могло быть достаточно вопросительным, если бы Арман послушал именно первый мой совет.

— По логике, Арман должен получить титульный бой. Пояс у Джастина Гейджи. Видите ли Гейджи фаворитом против Армана?

— Если честно, нет, я не вижу Гейджи фаворитом. Гейджи умеет удивлять, но не в таких тяжелых случаях, как с Арманом. У Армана отличная борьба. Мы знаем, что он зажмет Гейджи к сетке и переведет. Или в центре ковра переведет. А если он переведет Гейджи, то финиширует точно — либо со спины задушит, лбо добьет, теми же локтями. Конечно, с Гейджи рубиться не надо, не надо так ходить, как в бою с Руффи. Если Арман будет так же ходить, его может ждать всякое. Он должен быть более подвижным, должен дергать больше Гейджи, должен правильно проходить после своего же удара. Но, думаю, трудностей у Армана не будет, он сможет победить в доминирующей манере.

— Как сложилась бы борьба, именно борьба, в потенциальном бою Царукяна и Усмана Нурмагомедова?

— Я уже более трех лет не работаю с Арманом, и мне очень тяжело судить о его борьбе сейчас. Знаю, что он много времени уделяет вольной борьбе. Насчет же его грэпплинга у меня есть определенные вопросы — на мой взгляд, раньше он работал гораздо острее. Не могу сказать, как бы с Усманом сложилась борьба, и не хочется лишнего говорить, какие-то острые высказывания делать. Но, думаю, они бы очень конкурентную борьбу показали, и один, и второй — топовые спортсмены, с очень хорошим уровнем борьбы.

— Усман или Топурия — кто для Армана труднее?

— Думаю, Усман. Топурия, при всем моем уважении к нему, подходит Арману как антропометрически, так и стилистически. Арман же не будет боксировать с Топурией, он на дистанции чуть побьет ногами и руками, а потом пройдет и внизу, думаю, сможет законтролировать. Топурия не так одарен антропометрически, как, допустим, Руффи и Оливейра. А за счет чего должен вставать Топурия — мне не представляется возможным предположить.