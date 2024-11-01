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Допинг

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«Выражаю благодарность системе правосудия». Звезду UFC не накажут за нападение на допинг-офицера

Бойца UFC Джона Джонса не накажут за нападение на допинг-офицера
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Боец ММА Джон Джонс
Боец ММА Джон Джонс.
Фото Getty Images
Джон Джонс снова отделался символическим наказанием за скандал с проверкой на запрещенные вещества.

Дело по обвинению чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса в нападении на инспектора допинг-контроля завершилось досудебным соглашением. Звездный боец ММА избежит наказания и ограничится четырехчасовыми курсами по управлению гневом на протяжении 90 дней. Скорее всего, пострадавшая женщина из компании Drug Free Sport получила денежную компенсацию и отозвала свой иск. Хотя официально об этом способе урегулирования инцидента не сообщается. Для сравнения, китайский пловец Сунь Ян в похожей ситуации заработал четыре года и три месяца дисквалификации. В прошлом у Джонса неоднократно возникали неприятности с проверкой на запрещенку, и почти всегда он выходил сухим из воды в нарушение всех правил и логики.

«Подтверждается моя невиновность»

Инцидент с инспекторами допинг-контроля произошел 30 марта нынешнего года в доме Джонса в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Два сотрудника частного агентства Drug Free Sport, которое недавно сменило USADA в качестве основного партнера промоушена UFC по проверке на запрещенные вещества, явились к 37-летнему спортсмену с внесоревновательной проверкой. Боец находился в нетрезвом состоянии и не сумел сдать пробу мочи. Тогда офицеры DFS предложили ему сдать кровь, что почему-то привело Джона в бешенство. Он начал угрожать инспектору по имени Кристал Мартинес, вырвал ее телефон и начал вести аудиозапись разговора. Допинг-офицер испугалась, что Джонс может ее ударить, и покинула дом неадекватного «клиента».

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Джонс позднее признал, что перед приходом допинг-контроля отмечал день рождения друга и поэтому действительно перебрал. При этом гости из DFS якобы вели себя непрофессионально. По словам бойца, он никому не угрожал и ни на кого не нападал, хотя и использовал в беседе с инспекторами нецензурную лексику. Согласно версии защиты, встреча закончилась «дружелюбно и полюбовно», и допинг-пробу спортсмен в конце концов сдал и телефон женщине вернул. Тем не менее после обращения пострадавшей в суд Джонсу грозило до года тюрьмы и штраф до 1500 долларов, однако адвокатам удалось заключить с обвинением досудебную сделку.

По-хорошему за срыв процесса допинг-контроля боец должен был получить длительную дисквалификацию и от спортивных властей. Однако UFC и Атлетические комиссии в США не признают правил ВАДА и действуют исходя из своих представлений о добре и зле. Поединку Джонс против Стипе Миочича в рамках турнира UFC 309, который намечен на 16 ноября в Нью-Йорке, пока ничего не угрожает. «Я хотел бы выразить свою благодарность системе правосудия за быстрое решение по этому вопросу, которое подтверждает мою невиновность и позволяет мне сосредоточиться на предстоящем бое, — прокомментировал Джонс завершение дела в соцсетях. — Я с нетерпением жду возможности защитить свой титул в тяжелом весе 16 ноября в «Мэдисон Сквер Гарден».

Боец ММА Джон Джонс
Фото Getty Images

Кто принимает пилюли для улучшения потенции, чтобы лучше драться?

Злоключения Джонса с допингом начались еще десять лет назад. В 2014-м накануне турнира UFC 182 этот спортсмен в ходе внесоревновательного теста сдал положительную пробу на бензоилэкгонин (метаболит кокаина). Однако это не тянуло на дисквалификацию, поскольку рекреационные наркотики запрещены только во время стартов. Джонс заплатил штраф в 25 тысяч долларов и записался на курсы от наркозависимости. А потом спокойно вышел на бой против Даниэля Кормье и оформил победу.

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А всего через пару месяцев UFC лишил Джона титула из-за криминального ДТП с участием бойца. Спортсмен спровоцировал аварию с тремя автомобилями, в которой пострадала беременная женщина. Причем виновник скрылся с места происшествия. В его брошенном автомобиле нашли устройство для курения марихуаны. Итогом инцидента стали 18 месяцев тюрьмы условно. Не успев отбыть это наказание, Джонс вляпался в новый скандал — летом 2016-го сдал положительный тест на гормоны кломифен и летрозол. По словам бойца, эти запрещенные субстанции содержались в таблетке для повышения потенции. Ссылки на интим привели неутомимого американца к дисквалификации всего на один год.

«В случае с таблеткой для эрекции было доказано, что причиной стала ошибка, — рассказывал Джонс. — Кто принимает пилюли для улучшения потенции, чтобы лучше драться? Никто. Мы нашли фирму, которая их производит, нашли эти препараты, заказали их. И они пришли с веществами в составе, которых там не должно быть. Да и такое небольшое количество допинга не поможет вам сражаться лучше и не сделает сколько-нибудь сильнее».

Боец ММА Джон Джонс
Фото Getty Images

Щепотка допинга в олимпийском бассейне

Возвращение после новой дисквалификации получилось триумфальным. Джон снова побил Кормье и снова сдал положительный тест — на сей раз на древний стероид туринабол. Атлетическая комиссия Калифорнии отобрала у Джонса лицензию и оштрафовала на 205 тысяч долларов, но адвокаты бойца подали апелляцию в арбитраж. Дело разбирал великий канадский борец с допингом Ричард Макларен, только что раздолбавший на основе доносов Григория Родченкова весь российский спорт. Вообще-то за второй допинговый залет полагалось пожизненное отстранение, но американское антидопинговое агентство USADA проявило удивительную лояльность, потребовав всего 18 месяцев, а Макларен снизил дисквалификацию еще на три месяца.

Причиной мягкого наказания стала помощь Джонса в поимке другого допингера (его имя не названо до сих пор) и сотрудничество в ходе следствия. «Со стороны спортсмена не было абсолютно никакого намерения использовать запрещенные вещества, — отметил в своем вердикте Макларен. — Джон прошел через множество трудностей. Он произвел на меня впечатление человека, который многому научился, потеряв титул чемпиона ММА. Он был унижен и раздавлен этим опытом, но он извлек уроки. Ему нужно оставить возможность восстановить доброе имя и чувство собственного достоинства».

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«USADA сообщила следующее: «Количество стероидов, которое мы нашли в твоем теле, Джон, примерно такое же, как если бросить щепотку соли в бассейн олимпийского размера», — объяснял боец. — Это было настолько ничтожное количество, что совершенно очевидно: вещество попало в организм не специально. И вот такое количество стероидов, как щепотка в олимпийском бассейне, случайно оказывается в моем теле за две недели до боя. Совершенно очевидно, что это не помогло мне нокаутировать Кормье».

Боец ММА Джон Джонс
Фото Getty Images

Восстанавливая свое доброе имя в 2018 году, Джонс сдал еще три положительных теста на стероиды. В августе в его пробе нашли 8 пикограммов метаболита туринабола, в сентябре — 19 пг, потом четыре образца оказались чистыми, а в декабре этот показатель подскочил до 60 пг. UFC и USADA заявили, что это не новый прием препарата, а остаточный след от «щепотки» полуторагодовой давности. А поскольку Атлетическая комиссии Невады не понимала, как «остаточный след» может идти по нарастающей, турнир UFC 232 с участием Джонса перенесли из Лас-Вегаса в Инглвуд (Калифорния)... В общем, когда в 2024-м Джон угодил в новый инцидент с угрозами и оскорблением допинг-офицеров, это не удивило уже никого.

В последний раз Джонс выходил в октагон в марте 2023 года, когда победил француза Сирила Гана и завоевал вакантный титул UFC в тяжелом весе. Ранее американец неоднократно владел титулами в различных весовых категориях и считается одним из самых успешных и самых узнаваемых бойцов ММА всех времен. Всего на его счету 27 побед и 1 поражение, еще один бой признан несостоявшимся. Все это нисколько не мешало безбашенному парную регулярно попадать в скандалы с допингом и семейным насилием. Так, в 2021 году его арестовали за избиение подруги и нападение на полицейских. Но тогда дело тоже закончилось штрафом и курсами по управлению гневом.

Джон Джонс
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