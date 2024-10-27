Бокс/ММА
UFC
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 04:30

UFC 308 закончился идеально — новое победило старое, дерзкие Топурия и Чимаев на коне, впереди суперсюжеты

Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Илия Топурия — Макс Холлоуэй.
Лучше не придумаешь.

UFC 308 прошел удивительно безупречно — случились все исходы, работающие на развитие ММА в краткосрочной перспективе, особенно в России и странах СНГ.

Дерзкий и мегаталантливый Топурия победил самым эпичным образом, сотворил историю, первым в ММА пробил самый крепкий подбородок в истории. Илия — настоящий конкистадор, бычара-нокаутер с высочайшим IQ. Теперь у нас на руках: 1)возможный бой с Евлоевым, где есть история и неприязнь 2) возможное обострение конфликта с дагестанцами, поединок с Махачевым 3)приезд UFC в Испанию и освоение перспективного рынка

Хочется увидеть бой Илии не со скромными и милыми (за пределами клетки) Волкановски и Максом, а тем, кто ответит ему дерзостью на дерзость. Ингуши и дагестанцы могут ответить так, что мало не покажется. Тем интереснее.

Проблема, в том, что про Евлоева на послематчевой пресс-конференции не было сказано ни слова... Даже российские журналисты не задали Дане про него вопроса. UFC будет делать реванш с Волком, а Мовсару, видимо, придется идти путем Анкалаева. Все равно есть уверенность, что с Илией они встретятся, и это будет великое столкновение.

Пока грузин может дополнить резюме еще одной победой над старым Волкановски в Испании и заодно помочь UFC в освоении на новом рынке. Мовсару же придется победить сильного Стерлинга и довести серию до 9 побед подряд. Если он сделает это ярко, то может обойти в очереди Диего Лопеса (именно он был запасным на бой Топурии и Макса).

Илия Топурия и&nbsp;Макс Холлоуэй. Топурия нокаутировал Холлоуэя, Чимаев и Шара Буллет сокрушили соперников, победа Анкалаева. Онлайн-трансляция UFC 308

Харизматик Чимаев победил ярче некуда, с какой-то одному ему доступной легкостью. Так легко повалить топового Уиттакера, завязать его намертво и сделать болевой на челюсть с такой силой, что зубы съедут куда-то вниз...

Агрессивный, прущий, зрелищный спортсмен с борьбой, от которой нет спасенья. Острый на язык и всем небезразличный. При полном уважении и любви к Роберту, его победа — последнее, что нам было нужно. ММА нужен молодой, дерзкий и способный на чудо-выступление Чимаев. Теперь ему обязаны дать титульник.

Шара Буллет исполнил диковинный нокаут (на конференции Дана включил его в топ-3 самых ярких КО в истории UFC), победил крепкого оппонента, многое доказал.

Петросян — хороший кикбоксер-универсал, с богатой школой любительского спорта, а Шара взял и выключил его невиданным двойным бэкфистом. Что-то неправдоподобное. Теперь у матчмейкеров будут с ним приятные хлопоты: забрасывать сразу на большую звезду вроде Адесаньи, давать мейн-ивент или проверить с кем-то вроде Долидзе, попридержать. Испытать борцами или делать из него второго Перейру с расчищенным путем к поясу и тд.

Дана Уайт. «Люблю таких парней, как Шара». Что говорил Дана Уайт на пресс-конференции после самого громкого турнира года

Магомед Анкалаев победил чуть ли не самого серьезного оппонента в дивизионе и вышел на тот спортивный уровень, на котором у нас были только Махачев и Хабиб — 13 боев без поражений.

Анкалаеву вообще можно теперь не париться о медийности, все торможения, которые к нему применяли UFC, закончились, теперь для Магомеда начинается большой и чистый спорт. Он будет решать исторические задачи, идти столбовой дорогой к достижениям Джонса в этом весе. В моих глазах он подлинный чемпион этого дивизиона с 2020 года. Титульник с Перейрой будет большим событием, Магомед, наконец-то, заслуженно станет звездой.

Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в&nbsp;главном бою UFC 308. Топурия нокаутировал Холлоуэя! Грузин стал первым, кому это удалось

Илия Топурия
Магомед Анкалаев
Макс Холлоуэй
Хамзат Чимаев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Шарабутдин Магомедов одержал четвертую подряд победу в UFC
Депутат Парфенов высказался о ролике с эскортницей в кабинете ГД
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
Топурия нокаутировал Холлоуэя! Грузин стал первым, кому это удалось
Популярное видео
Почему Никита Серебряков не играет за СКА
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Кудряшов vs Родригес / Василевский vs Тибау: прямой эфир
Бобровский достиг 400 побед в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Люблю таких парней, как Шара». Что говорил Дана Уайт на пресс-конференции после самого громкого турнира года

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости